Analiza: Što se značajno dogodilo za domaći startup ekosustav u 2021. godini?

Iako smo na početku godine mislili kako su turbulencije startup svijeta iz 2020. godine iza nas ubrzo smo se uvjerili kako nije baš tako. Ali svakako možemo se složiti kako je godina bila vrlo zanimljiva i puna događanja za poslovni svijet. Akvizicije, vrijedne investicije, osnivanje hubova, internacionalizacija startupa, prvi hrvatski jednorozi, sve to daje nam dodatnu motivaciju za daljnji razvoj i ulaganje u domaći startup ekosustav.

Tim iz Lean Startup Hrvatske provesti će vas kroz značajna događanja koja su obilježila 2021., startupe koji su ostvarili značajne uspjehe, investicije koje su privukle pozornost medija i inovacije koje su obogatile naš startup ekosustav.

Razvoj startup ekosustava

Posljednji godina domaći startup ekosustav ohrabren je i inspiriran s nekoliko velikih uspjeha, ali u prosjeku Hrvatski startup ekosustav još je uvijek u početnim fazama razvoja u većini zemlje iako vidimo brojne inicijative koje žele to promijeniti Želimo istaknuti dobre primjere razvoja ekosustava u 2021. uz pomoć infrastrukture ali i kvalitetnog sadržaja u svim dijelovima Hrvatske.

Otvoren je BIRD , prvi hrvatski inkubator za timove i projekte vezane za umjetnu inteligenciju, strojno učenje i analitiku podataka.

, prvi hrvatski inkubator za timove i projekte vezane za umjetnu inteligenciju, strojno učenje i analitiku podataka. Infobip je pokrenuo Infobip Startup Tribe u sklopu kojeg startupi mogu aplicirati za iznose od 10.000 do najviše 60.000 dolara koji se odnose na uporabu Infobipovih proizvoda, pristup know-howu i mreži savjetnika i investitora.

u sklopu kojeg startupi mogu aplicirati za iznose od 10.000 do najviše 60.000 dolara koji se odnose na uporabu Infobipovih proizvoda, pristup know-howu i mreži savjetnika i investitora. Sveučilište u Zagrebu i Fakultet strojarstva i brodogradnje formirali su EIT Manufacturing Hub Hrvatska s ciljem razvoja startup ekosustava oko proizvodne industrije. U prvoj godini organizirano je natjecanje EIT Manufacturing Innovation Challenge (EITMIC). Riječ je o projektu kojemu je cilj povezati proizvodne tvrtke i inovativne timove studenata, startup tvrtke te neovisne timove zainteresiranih profesionalaca i entuzijasta kako bi se potaknule otvorene inovacije u proizvodnoj industriji.

s ciljem razvoja startup ekosustava oko proizvodne industrije. U prvoj godini organizirano je natjecanje EIT Manufacturing Innovation Challenge (EITMIC). Riječ je o projektu kojemu je cilj povezati proizvodne tvrtke i inovativne timove studenata, startup tvrtke te neovisne timove zainteresiranih profesionalaca i entuzijasta kako bi se potaknule otvorene inovacije u proizvodnoj industriji. EIT Urban Mobility Hub sa zadatkom stvaranja inovacijske zajednice formirali su REGEA, HT, FER i Invento Capital. Početak djelovanja očekujemo u 2022. godini.

Otvoren je Informacijsko-inovacijski inkubator 3i u Kninu, a početkom 2022. uselit će i prvi stanari, čak 15 startup timova.

a početkom 2022. uselit će i prvi stanari, čak 15 startup timova. Spock se profilira u jedan od najkompletnijih inkubacijskih programa na našim prostorima podržan snažnom alumni zajednicom i nastavnicima FER-a. U 2021. završili su 5. generaciju ali i izabrali nove timove koji će u 2022. ući u 6. generaciju Spock inkubatora.

U Šibeniku otvoren Inkubator za nove tehnologije Trokut koji će omogućiti prostor za rad mladim poduzetnicima iz IT sektora.

koji će omogućiti prostor za rad mladim poduzetnicima iz IT sektora. Virovitičko - podravska županija započela je izgradnju lokalnog startup ekosustava pod nazivom ViP Startup Mreža te je u prvoj godini predinkubacijskog programa sudjelovalo 9 lokalnih startup timova.

te je u prvoj godini predinkubacijskog programa sudjelovalo 9 lokalnih startup timova. BAIF – Business Angels Impact Fund stvorio je zajednicu poduzetnika i investitora koja za cilj ima ulaganja u inovativne i profitabilne projekte s potencijalom postizanja društvenog učinka.

– Business Angels Impact Fund stvorio je zajednicu poduzetnika i investitora koja za cilj ima ulaganja u inovativne i profitabilne projekte s potencijalom postizanja društvenog učinka. ZICER već šestu godinu zaredom uz podršku grad Zagreba organizira akceleracijski program Startup Factory u koji je izabrano 12 timova.

u koji je izabrano 12 timova. Lean Startup Hrvatska s brojnim partnerima pokrenula je i održala pet TeamUp događaja u s ciljem povezivanja osnivača startupa u ranoj fazi sa svojim prvim zaposlenicima, suosnivačima i suradnicima.

Centar umjetne inteligencije Lipik upisao je drugu generaciju polaznika, riječ je o besplatnom šestomjesečnom osposobljavanju za programera umjetne inteligencije

upisao je drugu generaciju polaznika, riječ je o besplatnom šestomjesečnom osposobljavanju za programera umjetne inteligencije Treću godinu zaredom ICT Županija, Splitsko-dalmatinske županije organizirala je StartIT akademiju za timove u ranoj fazi i kroz predinkubacijski program razvila 14 novih startup timova na području županije.

za timove u ranoj fazi i kroz predinkubacijski program razvila 14 novih startup timova na području županije. Startup Rijeka je i ove godine organizirao program predinkubacije u sklopu kojeg će 20 timova razvijati svoje projekte.

je i ove godine organizirao program predinkubacije u sklopu kojeg će 20 timova razvijati svoje projekte. Tehnološi park Varaždin otvorio je Makerspace , kolaborativni radionički prostor za brzo prototipiranje i proizvodnju fizičkih proizvoda. Makerspace je opremljen opremom za 3D skeniranje i 3D printanje, laserskim rezačem i CNC strojevima

, kolaborativni radionički prostor za brzo prototipiranje i proizvodnju fizičkih proizvoda. Makerspace je opremljen opremom za 3D skeniranje i 3D printanje, laserskim rezačem i CNC strojevima AlgebraLab je započeo inkubatorski program s 14. generacijom startupa u koju je primljeno 10 novih startup timova

Pristup financiranju

Poseban odlomak osvećujemo izvorima financiranja jer svjedočimo koliko je vjetra u leđa dalo financiranje u prošlom razdoblju, a s obzirom na najave očekuje nas još novih prilika. Posljednjih godina bilježi se značajan rast broja startup inovacijskih timova i investicija. Tome su doprinijeli fondovi rizičnog kapitala koji su prisutni u regiji, a kroz 2021. imamo više pozitivnih vijesti o novim fondovima ali i onima u najavi.

Pokrenut je Feelsgood, prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom koji je već uložio u tri domaća startupa, Top Digital Agency, Mindsmiths, Agrivi i BE-ON specijaliziran za financijsko savjetovanje građana u financijskim poteškoćama

Bugarski VC LAUNCHub zaključio fond u iznosu 44 milijuna eura koje će uložiti u 25 startupa, na teritoriju istočne Europe, ali i Hrvatske i Slovenije.

Fuderbeam SEE postaje sve češći izbor domaćih startupa za prikupljanje financiranja, tako je u 2021. nekoliko hrvatskih startupa ostvarilo je financiranje kroz Funderbeam crowdfunding platformu.

U jesen 2021. raspisan je natječaj za upravljanje fondom za transfer tehnologije na području Hrvatske i Slovenije ukupne kapitalizacije od 40 milijuna eura. U idućoj godini možemo očekivati završetak selekcijskog procesa i pokretanje fonda koji će blisko surađivati s akademskom i istraživačkom zajednicom.

Značajne investicije u startupe koje su obilježile 2021.

Već na samom početku 2021. zabilježene su značajne investicije u hrvatske startupe. Nekoliko startup timova na najboljem je putu narednim godinama ostvariti titulu novog hrvatskog jednoroga.

U nastavku pogledajte koje su investicije i akvizicije obilježile 2021.

Rimac Automobili i Bugatti udružili snage u sklopu novoosnavane tvrtke Bugatti Rimac d.o.o koja će imati razvojni centar u Hrvatskoj i Matu Rimca kao izvršnog direktora

i udružili snage u sklopu novoosnavane tvrtke Bugatti Rimac d.o.o koja će imati razvojni centar u Hrvatskoj i Matu Rimca kao izvršnog direktora Investiciju od 56 milijuna dolara dobila je cyber security tvrtka ReversingLabs koja razvija sigurnosna rješenja za najveće svjetske tvrtke s fokusom na tehnološki i financijski sektor

koja razvija sigurnosna rješenja za najveće svjetske tvrtke s fokusom na tehnološki i financijski sektor Startup Gideon Brothers osigurao investiciju serije A u iznosu od 31 milijun dolara kojom će ubrzati komercijalizaciju i razvoj svojih autonomnih mobilnih robota

osigurao investiciju serije A u iznosu od 31 milijun dolara kojom će ubrzati komercijalizaciju i razvoj svojih autonomnih mobilnih robota Photomath , aplikacija za rješavanja matematičkih zadataka osigurala B rundu investicije u iznosu od 23 milijuna dolara koje će usmjeriti na razvoj umjetne inteligencije i strojnog učenja te širenje tima

, aplikacija za rješavanja matematičkih zadataka osigurala B rundu investicije u iznosu od 23 milijuna dolara koje će usmjeriti na razvoj umjetne inteligencije i strojnog učenja te širenje tima Treblle koji pruža programerima i tvrtkama uslugu nadzora i analize API servisa osigurala je investiciju od 9 milijuna kuna predvođenu Nauta Capital iz Londona

koji pruža programerima i tvrtkama uslugu nadzora i analize API servisa osigurala je investiciju od 9 milijuna kuna predvođenu Nauta Capital iz Londona Startup Memgraph osigurao investiciju od 6,7 milijuna dolara predvođenu Microsoftovim fondom

osigurao investiciju od 6,7 milijuna dolara predvođenu Microsoftovim fondom Leanpay je fintech platforma koja omogućuje siguran i jednostavan način plaćanja osigurao je 3 milijuna eura investicije

je fintech platforma koja omogućuje siguran i jednostavan način plaćanja osigurao je 3 milijuna eura investicije Osječki IT startup Orqa za proizvodnju tehnologije bespilotnih letjelica dobila investiciju preko 10 milijuna kuna od strane Day One Capital

za proizvodnju tehnologije bespilotnih letjelica dobila investiciju preko 10 milijuna kuna od strane Day One Capital Zagrebački Huddle Gaming , tvrtka koja nudi software za klađenje osigurala 3 milijuna dolara investicija i zapošljavanje novih članova tima u Londonu i Zagrebu

, tvrtka koja nudi software za klađenje osigurala 3 milijuna dolara investicija i zapošljavanje novih članova tima u Londonu i Zagrebu Jedna od najvećih razvojnih grupacija na svijetu Endava , akvizirala je Five za 250 milijuna kuna

, akvizirala je Five za 250 milijuna kuna Infinum je akviziran od Švedskog Stillfront Group za 125 milijuna eura

je akviziran od Švedskog Stillfront Group za 125 milijuna eura Robotiq.ai osigurao je više od 1 milijuna eura investicije u svrhu širenja svog poslovanja u segmentu RPA (Robotic Process Automation) i razvoju softverskih robota

osigurao je više od 1 milijuna eura investicije u svrhu širenja svog poslovanja u segmentu RPA (Robotic Process Automation) i razvoju softverskih robota Fil Rouge Capital ulažio 200.000 eura u startup SpectreXR koji razvija alate za olakšano korištenje platforme Unity 3D

ulažio 200.000 eura u startup koji razvija alate za olakšano korištenje platforme Unity 3D Circuit Mess prikupio više od 2,5 milijuna kuna za Batmobile iza kojih stoji 2.442 podržavatelja, a cilj su postigli već unutar dva sata od pokretanja kampanje

prikupio više od 2,5 milijuna kuna za Batmobile iza kojih stoji 2.442 podržavatelja, a cilj su postigli već unutar dva sata od pokretanja kampanje AI startup Mindsmiths primio je seed investiciju u iznosu od 1,2 milijuna eura od Feelsgood investicijskog fonda kojim će nastaviti daljnji razvoj platforme i područja autonomnih sustava podrške

primio je seed investiciju u iznosu od 1,2 milijuna eura od Feelsgood investicijskog fonda kojim će nastaviti daljnji razvoj platforme i područja autonomnih sustava podrške Agrivi, hrvatski agritech startup primio je 5,6 milijuna kuna vrijednu investiciju od Feelsgood capital fonda.

Startupi koji su poslovanje proširili na strano tržište

Razvoj od lokalnog startupa do međunarodnog scaleupa, zasigurno je uzbudljiv i dinamičan proces za svakog foundera. Poseban trud morale su uložiti one tvrtke na koje je pandemija ostavila negativan utjecaj na poslovanje. No, neki su nam dokazali da je u vrijeme pandemije iz Hrvatske moguće napraviti međunarodno poslovanje.

Shodno s uspjesima Rimca treba spomenuti i otvaranje ureda za istraživanje i razvoj u Velikoj Britaniji u kojem planiraju zaposliti 30-ak stručnjaka

Hrvatski fintech startup Farseer dobio seed investiciju i zaključio prvu godinu poslovanja u plusu, udvostručio tim te krenuo s otvaranjem ureda u Londonu

dobio seed investiciju i zaključio prvu godinu poslovanja u plusu, udvostručio tim te krenuo s otvaranjem ureda u Londonu Peekator , ad-hoc platforma za istraživanja, osigurala investiciju od 300.000 eura kojom su se proširili na britansko tržište i zaposlili petero novih kolega

, ad-hoc platforma za istraživanja, osigurala investiciju od 300.000 eura kojom su se proširili na britansko tržište i zaposlili petero novih kolega Muzej iluzija , jedan od najbrže rastućih franšiza, od zagrebačke Ilice proširio se na Budimpeštu, Tel Aviv i Milano

, jedan od najbrže rastućih franšiza, od zagrebačke Ilice proširio se na Budimpeštu, Tel Aviv i Milano Startup Wasp ove godine bio je dio najprestižnije startup akceleratora Y Combinator nakon čega su ostvarili i financiranje od 1,5 milijuna dolara.

Koji early-stage startupi su nam zapeli za oko?

Iako se nalazimo u neizvjesnim vremenima, poslovanje ne staje. Tvrtke i startupi se razvijaju, inoviraju i idu naprijed, a timovi se šire. Izdvojili smo nekoliko vrlo perspektivnih hrvatskih startups koje čeka svjetla budućnost.

Cidrani je platforma za produženje healthspana kroz inteligentni menadžment crijevne mikrobiote, a svoj potencijal su pokazali na AI2FUTURE konferenciji kada su održali najbolji pitchi na konferenciji RockPaperStartups kada su proglašeni najboljom poslovnom idejom

je platforma za produženje healthspana kroz inteligentni menadžment crijevne mikrobiote, a svoj potencijal su pokazali na AI2FUTURE konferenciji kada su održali najbolji pitchi na konferenciji RockPaperStartups kada su proglašeni najboljom poslovnom idejom Projekt RE-BOOK je ideja Majda Milevoj Klapčić i Petar Dundara koji žele potaknuti razvoj čitalačke kulture postavljanjem knjižnica-kućica s knjigama na javnim mjestima. Za svoju ideju osvojili su nagradu za najbolji pitch na konferenciji RockPaperStartups

je ideja Majda Milevoj Klapčić i Petar Dundara koji žele potaknuti razvoj čitalačke kulture postavljanjem knjižnica-kućica s knjigama na javnim mjestima. Za svoju ideju osvojili su nagradu za najbolji pitch na konferenciji RockPaperStartups Me.mum je jš jedan zanimljiv startup u kategoriji femtecha koji je odlučio kombinirati hardver i softver kako bi pratili plodne dane kod žena, a za svoju ideju su na crowdfunding platformi premašili cilj u manje od 60 sati od pokretanja kampanje

je jš jedan zanimljiv startup u kategoriji femtecha koji je odlučio kombinirati hardver i softver kako bi pratili plodne dane kod žena, a za svoju ideju su na crowdfunding platformi premašili cilj u manje od 60 sati od pokretanja kampanje Sportreact pobjedio na 8. Idea Knockout natjecanju te će prezentirati svoju ideju na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija u Las Vegasu 2022. godine

pobjedio na 8. Idea Knockout natjecanju te će prezentirati svoju ideju na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija u Las Vegasu 2022. godine Tongueo je projekt dviju mladih djevojaka koje su osmislile komunikator, kako bi olakšale komunikaciju osobama s afazijom. Za svoju ideju dobile su visoko 3. mjesto na europskom natjecanju EIT Health zajednice.

je projekt dviju mladih djevojaka koje su osmislile komunikator, kako bi olakšale komunikaciju osobama s afazijom. Za svoju ideju dobile su visoko 3. mjesto na europskom natjecanju EIT Health zajednice. Rent A Local pokrenut je za vrijeme pandemije, a već ostvaruje uspjehe. Pobjednica StartIT akademije 2021 stvara digitalnu platformu koja povezuje doseljenike u Hrvatsku i lokalce kako bi im olakšali proces preseljenja i rješavanja birokracije.

pokrenut je za vrijeme pandemije, a već ostvaruje uspjehe. Pobjednica StartIT akademije 2021 stvara digitalnu platformu koja povezuje doseljenike u Hrvatsku i lokalce kako bi im olakšali proces preseljenja i rješavanja birokracije. Neebe startup koji pomaže vratiti pažnju djeci s ADHD-om ili nekim od poremećaja iz spektra autizma. Startup vode Ana Kaić i Brigita Vilč koje su razvile set od dvije interaktivne narukvice koji pomaže roditelju da lakše skrene djetetovu pažnju.

A čemu se nadamo u sljedećoj godini?

Iako smo svjedoci vrlo neizvjesnog razdoblja, sve navedeno pruža nam optimističan pogled u 2022. godinu.

S obzirom na količinu razvojnih aktivnosti unutar startup ekosustava možemo očekivati veći broj programa i prilika za timove u ranoj fazi. Potrebno je uz više sinergije među dionicima bolje angažirati zajednicu i privući veći broj pojedinaca koji će stvoriti uspješne priče. Također bismo voljeli vidjeti veći angažman srednjih i velikih kompanija koje bi vlastitim inoviranjem ali i podrškom vanjskim timovima kroz strukturirane programe mogle dodatno osnažiti startup ekosustav. Iako smo još uvijek mala i geografski segmentirana zajednica s većim brojem generalno usmjerenih programa, nadamo se da će se veći broj lokalnih sredina i poduzetničkih potpornih institucija odlučiti na stvaranje lokalnog inovacijskog i startup ekosustava temeljenih na snažnijim granama gospodarstva i perspektivnim vertikalama.