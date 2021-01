Anđela Jurčić: Proizvodnja odjeće išla je sporo, ali zato je krenulo s kućanskim tekstilom

Poduzetnička pustolovina Frane Bašića, osnivača obiteljske tvrtke Wimax iz zagrebačkih Sesveta, počela je iz strasti prema trgovini, a oživotvorila se nakon Bašićevih obilazaka brojnih sajmova tekstila i tvornica po cijelom svijetu. Bašić je podrobno istraživao tržište, tražio najbolje i najkvalitetnije materijale za određene tekstilne proizvode da bi ih zatim počeo proizvoditi i prodavati. Wimax se tako već skoro trideset godina uspijeva održati u dizajniranju, proizvodnji i prodaji kućanskog tekstila i osnovnih odjevnih kolekcija unatoč velikoj konkurenciji na tržištu.

Posljednjih godina Bašić je manje uključen u svakodnevni posao, ali vodstvo tvrtke ostaje unutar obitelji, pa posao sve više preuzimaju njegova kći Anđela Jurčić i sin Daniel Bašić, uz pratnju profesionalnog menadžmenta. Anđela Jurčić iznosi da tvrtka zapošljava 25 djelatnika, posjeduje urede u Zagrebu i Posušju, a, osim u Hrvatskoj, prisutna je na tržištima Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Austrije i Crne Gore te niz godina surađuje s poslovnim partnerima iz Kine, Indije, Pakistana, Bangladeša, Indije i Turske.

Prilagodba trendovima

Jurčić ističe da su počeli kao distributeri odjevnog tekstila poput majica, hlača i obuće, ali brojni specijalisti u toj kategoriji utjecali su na promjenu poslovnog smjera te se Wimax više okrenuo kućanskom tekstilu. Temeljni su im proizvodi (uz osnovne odjevne) namijenjeni spavaćim sobama – posteljina, popluni, jastuci i deke, a ručnici, stope i ogrtači obuhvaćeni su u kupaonskoj ponudi te krpe, stolnjaci i salvete u kuhinjskoj.



– Upravo je ta fleksibilnost postignuta praćenjem trendova, razvoja tržišta i potreba potrošača bila ključna za razvoj tvrtke do današnje razine. Vodeći maloprodajni lanci i specijalistički dućani primijetili su da se naše linije vrlo dobro prodaju i da su kupci zadovoljni. Počeli su nam stoga davati više prilika i tako smo razvijali dugotrajne uspješne odnose. Prvi veći iskorak za kompaniju bila je suradnja s najvećim trgovačkim lancima – u Hrvatskoj s Konzumom i u BiH s Bingom, nakon čega smo počeli surađivati s ostalim lancima poput Pevexa, Kauflanda, Plodina, Spara, Mercatora, Tommyja, Metroa, FIS-a, Name, Robota, KTC-a, Brodokomerca te Abrakadabre. Uz vlastite linije specijalizirali smo se i za razvoj trgovačkih privatnih marki. Riječ je o specifičnom procesu u kojem dajemo uslugu razvoja i proizvodnje pod brendom trgovca, pri čemu on određuje svoje standarde kvalitete, materijala, pakiranja i dizajna, pa mu unutar tih okvira kreiramo proizvod – objasnila je Jurčić.

Kako ostati u Hrvatskoj

S obzirom na to da je velik izazov u tekstilnoj djelatnosti prebacivanje proizvodnje na Daleki istok, Wimax se i tome trendu prilagođavao te ima svoje buying urede u više dalekih zemalja, no direktor tvrtke Josip Grgić podcrtava da im je ipak uvijek važno bilo da što više proizvode u Hrvatskoj. U Wimaxu su zato posebno ponosni na to što široku paletu svojih proizvoda proizvode lokalno te dio domaćeg programa poput jastuka, popluna, plahti, stolnjaka i ubrusa izvoze u BiH, Srbiju i Sloveniju.

S rastom organizacije, asortimana i broja kupaca dogodio se idući veliki iskorak 2007. godine kada je vlasnik odlučio sagraditi veliki uredski i skladišni prostor od 1800 četvornih metara na Žitnjaku. Tada je Wimax već imao 20 zaposlenika i prodaju u više zemalja, ali dogodila se još jedna prilagodba zahtjevima hrvatskog tržišta kada su uočili priliku razvoja profesionalnog HoReCa programa namijenjenog hotelima, restoranima i kafićima.



– Dogodilo se to zbog razvoja turizma u Hrvatskoj i potražnje za kvalitetnim bijelim asortimanom koji će biti jake konstrukcije i moći podnositi veliki broj pranja u profesionalnim perilicama. Tada je stvorena linija HRC, koja je prvi put predstavljena na samostalnom štandu 2017. godine na najvećem svjetskom sajmu tekstila 'Heimtex' u Frankfurtu. Ti proizvodi mogu se prilagoditi zahtjevu svakoga kupca različitim razinama turističkih standarda od tri do pet zvjezdica ili personaliziranim gravurama s logotipima šivenim na proizvodima. Linija HRC od tada se uspješno prodavala sve do prošle godine i širenja koronavirusa kada se taj segment tržišta znatno smanjio – napominje Grgić.

Posljedice 2020.

Ipak, prilagodili su se sadašnjim uvjetima poslovanja tako što su počeli više prodavati putem webshopova, a dobili su i nove inozemne kupce. Stoga su u drugoj polovici 2020. godine čak imali bolje prodajne rezultate nego u drugoj polovici 2019. te su nadoknadili pad u kategoriji HoReCa asortimana.



– Prošle je godine bilo i većih problema u međunarodnim lancima opskrbe, što svakodnevno uspješno rješavamo. Kina zadnjih mjeseci uspješno kontrolira epidemiju te bilježi toliko veliko povećanje proizvodnje da je utjecala na globalnu opskrbu sirovinama, nedostatak radne snage u tvornicama, nestašicu nekih energenata i povijesno visoke cijene kontejnerskog transporta na svim relacijama. Ti problemi sigurno će biti izraženi i u prvoj polovici ove godine i osjetit će se pozitivan utjecaj supstitucije tekstilnih proizvoda s Dalekog istoka onima iz Europe, pa i Hrvatske – očekuje Grgić.

Širenje i novi projekti

Budući da su one dobre 2019. godine imali promet od 40 milijuna kuna, odlučili su samostalno upravljati svim skladišnim kapacitetima te su sagradili novi logističko-distributivni centar u Sesvetama s 1300 paletnih mjesta, nove uredske prostore i showroom za kupce. Osim toga, za razliku od većine konkurenata na tržištu, strateški su odlučili da neće otvarati vlastitu maloprodaju kako bi u svakom trenutku bili apsolutni partner i podrška svim svojim veleprodajnim kupcima. Misle da je to ispravna odluka iako ih to ograničava da samostalno rasprodaju eventualne zalihe starijih proizvoda koji više nisu u trendu.



– S obzirom na to da se veliki strani trgovci kod razvoja proizvoda usmjeravaju isključivo na zaradu, rade kompromis pri izboru materijala s dosta sintetike te u Zapadnoj Europi za dječju posteljinu često upotrebljavaju mješavinu pamuka i plastike – polycotton. No, Wimax razumije navike kupaca na ovom tržištu i trudimo se ponuditi potpuno prirodan materijal, zbog čega je većina proizvoda izrađena od čistog pamuka. U godinama, pak, pred nama ostaje nam na prvome mjestu krajnji kupac i želja da mu po prihvatljivoj cijeni ponudimo tekstilne proizvode koji će mu uljepšati boravak u kući i pružiti mu maksimalno zadovoljstvo kvalitetom. Zbog toga ćemo i dalje pratiti trendove, mijenjati se i prilagođavati svoje poslovanje. Ove smo godine učvrstili poziciju u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, a imali smo uspješnu suradnju s našom najpoznatijom dizajnericom interijera Mirjanom Mikulec, čiji potpis nosi posebna linija naših ručnika. Za 2021. pripremamo više velikih projekata: od početka distribucije zračnih kreveta Intex, koji su svjetski lider u tom segmentu proizvoda, velike humanitarne aktivacije, pa do prvoga velikog projekta na tržištu Srbije – najavljuje Grgić.