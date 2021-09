Andriana Gazić: Od rada u Harrodsu za luksuzne modne brendove do karijere u Farfetchu

Piše: Renata Debeljak

Kada su je u svibnju ove godine putem LinkedIn platforme, kontaktirali iz tvrtke Farfetch (vodeći svjetski dizajnerski web shop) s idejom da se pridruži njihovom rastućem timu stilista, te ponudili da bude na toj poslovnoj poziciji zadužena za tržišta Hrvatske, Srbije, BiH, Slovenije i Mađarske, 24-godišnja zagrebačka menadžerica luksuznih modnih brandova i stilistica Andriana Gazić, dobila je poslovnu ponudu koju nipošto nije mogla odbiti. No, ta poslovna ponuda nije došla tek tako, prethodilo joj je bogato i predano iskustvo rada u modnoj branši zadnjih pet godina koliko Andriana živi u Londonu, a što nije promaklo u njezinoj biografiji ni menadžmentu portugalske tvrtke Farfetch. Iz Farfetcha su tražili nekoga tko je baziran u Londonu, ima iskustvo rada u modnoj branši i tko odlično govori hrvatski jezik.

- Hrvati su napokon prepoznati kao modno osviještena nacija te je trenutno veliki fokus na našu regiju. Ta mi je poslovna ponuda zvučala nevjerojatno, te sam prošla proces intervjua i u vrlo kratkom roku potpisala ugovor iz svojih snova. Sada radim na poziciji Farfetch Private Client Stylist sa klijentima koji su većinom naših korijena, bez obzira gdje se trenutno nalaze u svijetu - započinje priču o svom poslovnom uspjehu u Londonu Andriana Gazić.

U Farfetchu je počela raditi početkom lipnja, a samo nekoliko mjeseci kasnije unaprijeđena je te na istoj radnoj poziciji postala zadužena čak i za njemačko tržište.

- Pohađajući zagrebački studij ekonomije, prijavila sam se na Erasmus projekt 'Training Course on Creativity and Social Inclusion' u Londonu u veljači 2016. godine. To mi je bio drugi posjet Londonu, budući da sam kao desetogodišnjakinja bila u turističkom posjetu sa svojim roditeljima, nakon čega sam maštala da ću se jednog dana preseliti baš tamo, što se za tadašnju situaciju i financije činilo nemoguće. Erasmus projekt TC CSI trajao je tjedan dana i bio je vrlo intenzivan. Radionice su bile pomno isplanirane, te je smještaj za sve sudionike koji su došli iz raznih zemalja Europe, bio izvan grada. Sama pomisao da sam toliko blizu popularnih ulica Londona i novih iskustava, a ipak daleko zbog svih obaveza prema projektu, nije mi dalo mira.

Odlučila sam otići u Shoreditch, popularnu streetstyle destinaciju, gdje sam sasvim slučajno upoznala Lukmana, danas mog supruga, a tada stranca. Iduće godine tijekom jednog od posjeta Londonu u ljeto 2017., koji je trebao biti samo preko vikenda, sve se preokrenulo. Ono što je trebao biti vikend u Londonu, postao je život. Došla sam na tri dana u London, na jedan modni sajam. Tamo sam upoznala puno ljudi iz modne industrije te razgovarala sa osobom za koju se ispostavilo da je headhunter.

Sasvim spontano dogovorili smo sastanak u ponedjeljak u njegovom uredu (iako mi je povratna karta bila dan ranije, u nedjelju). Vratila sam se u Zagreb, spakirala kofer i odletjela natrag za London prvim jutarnjim letom. Nitko nije znao što očekivati. Moji roditelji su mislili da je to samo jedna od mojih impulzivnih ideja, jer me na jesen čekala treća godina fakulteta i sve ostale obveze u Zagrebu. Tada prijatelj, a sada suprug, bio mi je bezuvjetna podrška od prvog dana kada smo se upoznali.

Mislim da bih se bez Lukea vratila natrag u Hrvatsku nakon manje od tri mjeseca života u Londonu. Kada sam shvatila da sam zapravo dobila ponudu za posao i kako trebam već sutradan doći na uvodni trening, roditelji i prijatelji su bili u šoku ponajprije zbog toga što se sve odvijalo jako brzo. Nakon odrađenih prvih tjedan dana, shvatila sam da želim ostati raditi u Londonu, ali ne nužno u trgovini na poziciji gdje su mi dali priliku, pa sam kasnije odlučila sama tražiti novi posao - priča mlada uspješna menadžerica i stilistica.

Harrods, kao najluksuznija robna kuća, bio joj je vrlo zanimljiv, te je isprintala primjerke životopisa i uputila se baš tamo, na odjeljak sa ženskim modnim brandovima.

- Svi su me odmjeravali i čudno gledali kada sam sa osmjehom dolazila i tražila zaposlenike ako mogu proslijediti moj CV menadžerima. Svi su mi govorili kako su prijave za posao moguće isključivo online i kako isprintani primjerci životopisa završe ravno u smeću. Moja misija bila je jasna, ušla sam sa 30 kopija te sam ih htjela sve podijeliti. Sa zadnjim primjerkom u ruci koji sam dala jednoj ženi, Sandri, nisam shvatila kako je baš ona glavna menadžerica na cijelom katu.

Rekla mi je kako su joj rekli da netko ide od branda do branda i daje svoj CV zaposlenicima, a ne zna da je sve to jedan Harrods, te da su svi umreženi i kako je baš ona dobila svih 29 kopija moga životopisa u svom uredu. Nasmiješila sam joj se, pružila ruku i rekla kako sam taj netko ja, Andriana Gazić, te da mi je iznimna čast upoznati ju. Sandra mi je objasnila kako postoji određeni protokol za svaki natječaj za otvorene pozicije, te da nije sigurna kako će moj posjet rezultirati. Zahvalila sam se i krenula prema stanu, koji je od Harrodsa bio udaljen sat i pol.

Sjedeći u podzemnoj, bez signala, razmišljala sam što dalje. Je li vrijeme vratiti se natrag u Zagreb i pripremiti se za ispitne rokove ili nastaviti tu, u Londonu. Pri izlasku iz podzemne, vratio mi se signal, te nikada neću zaboraviti prvu email notifikaciju koja se pojavila od Harrods recruitera pod nazivom: ‘Congratulations, you passed the first stage’. Još dan danas, ne mogu vjerovati kako se to dogodilo niti što je Sandra napravila. U iduća tri dana imala sam intenzivne intervjue. Kada sam potpisala ugovor sa francuskom modnom kućom Isabel Marant kao brand manager u najluksuznijoj robnoj kući u Velikoj Britaniji, Harrodsu, jednostavno nisam mogla vjerovati. Bila sam iznimno ponosna na sebe, te sam shvatila da si zbilja svatko sam kroji svoj put i sreću - pojašnjava Andriana.

Smjene su bile duge i jako naporne, pauze za ručak većinu dana nije stigla niti koristiti, ali radom i vještinom upoznavanja klijenata postigla je iznimne rezultate koji su oduševili i robnu kuću Harrods i Isabel Marant team te su joj nakon nešto manje od šest mjeseci rada ponudili višu poziciju, odnosno radno mjesto supervisora pet brandova.

- Tada sam prvi put ostala trudna i iskreno bila sam zabrinuta kako će poslodavac reagirati. Bila sam presretna što sam mogla nastaviti karijeru uz trudnoću te sam bila aktivna i tijekom porodiljnog dopusta, jer ovaj posao nikada ne staje. U nekoliko sam navrata odlazila i na sastanke sa vrlo važnim klijentima, gdje me je potom netko preporučio francuskoj luksuznoj grupaciji Kering što je rezultiralo ponudom za posao od strane pariškog modnog brenda Balenciaga. Postala sam expert u Women’s ready-to-wear odjelu te sam radila sa najvećim klijentima modne kuće Balenciaga.

Od poznatih osoba do članova kraljevskih obitelji diljem svijeta, moji klijenti uvijek su bili oduševljeni mojom profesionalnošću i znanjem. Nakon godinu dana rada u Balenciaga flagship trgovini, bila sam trudna po drugi put. Balenciaga tim dao mi je iznimnu odgovornost povesti klijenticu po izboru na Paris Fashion Week, kada se prikazivala Balenciagina kolekcija SS/20. Povela sam ruske klijentice, majku i kćer, kao posebne gošće na reviji i u ateljeu. Provele smo uzbudljiva četiri dana u Parizu gdje sam imala priliku napraviti plan puta i cijeli raspored boravka te upoznati dizajnera Demna Gvasalia koji je iznimno talentiran individualac - priča Andriana.

Nakon što je uslijedila pandemija, Balenciaga je lansirala pojekt ‘HUB’ gdje su iz ureda imali pristup worldwide trgovinama njihove kuće te mogli ispuniti sve zahtjeve klijenata, čak iako bi trgovina u njihovom gradu u tom periodu bila zatvorena zbog lockdowna.

- Imali smo digitalni pristup proizvodima i skladištu. Bila sam zadužena brinuti se o nekolicini top klijenata te sam ponovno ostvarila izuzetne rezultate. Iako imam ‘samo’ 24 godine, za mene to nije izlika za nerad i neprofesionalnost. Shvaćam da većina mojih vršnjaka i prijatelja tek sada završava fakultet ili još uvijek radi ‘studentski’ posao. Ja sam odabrala drugačiji put, jer iako sam bila uvijek vrlo dobra učenica, nisam voljela ‘štrebanje’ nego sam više cijenila životna iskustva. Još od srednje škole sam radila, od kupnje na Ebay-u i preprodaje raznih tada trendy proizvoda, do promocije koncerata, animacije djece na raznim eventima u shoping centrima, dijeljenja letaka, pranja suđa, konobarenja…

Uvijek sam tražila najbolji način za zaradu koja mi je donosila slobodu. Roditelji su mi uvijek davali džeparac, ali ja sam htjela još, te sam tako stvorila radnu naviku i ništa mi nije teško. U Londonu sam se izdvojila iz mase baš zbog toga što sam uvijek bila dostupna i izvan radnog vremena, budući da većina kolega, kada im smjena završi, jednostavno se isključe. Neke stvari i neki ljudi ne mogu čekati sutra, te sam ja dokazala da sam spremna uvijek ispuniti zahtjeve i nadmašiti očekivanja, jer iskreno i nakon pet godina, svaki novi radni dan me iznova veseli. Svaki novi klijent mi donese neka nova iskustva. Raditi nešto što voliš, nema cijenu. Iako nisam diplomirala na fakultetu, predmet ‘business english’ koji sam imala na prvoj godini EFZG-a pomogao mi je u počecima, kada sam morala koristiti određenu terminologiju usmeno i pismeno te dokazati se - dodaje naša sugovornica.

U britanskoj modnoj industriji trenutno je Brexit veći problem nego pandemija. Budući da se plaćaju carine ako su proizvodi iz drugih zemalja ili ako se šalje nešto iz UK prema Europi i ostatku svijeta. Klijenti su primjetili promjene u cijeni, ali svaka kompanija, uključujući i Farfetch trudi se pronaći najbolje rješenje.

- Veliki je trend sada ne kupovati previše, bez obzira kolike su vam financijske mogućnosti (Less is more!) i dobar ‘staple’ ormar više je cijenjen od bilo kojeg sezonskog i trendy proizvoda - ističe Andriana.

Dodaje kako je Farfetch poslovni model dostupnosti proizvoda iz više različitih zemalja kroz suradnju s trgovinama i brandovima omogućio ublažiti nepogodnosti uzrokovane Brexitom. Nisu prenijeli troškove dodatnih poreza i pristojbi koje je Brexit donio svojim klijentima.

- Kada kupujete na Farfetchu, vaši će artikli doći iz jednog od preko 1400 dućana i robnih marki koji su na tržištu i isporučuju se u 190 zemalja. Farfetch ima više od 3 milijuna kupaca diljem svijeta - kaže Andriana.

Osim što ima zavidnu karijeru u modnom biznisu, Andriana si je stvorila i uspješan privatni život u Londonu, pa sa supugom Lukeom, porijeklom iz Nigerije koji radi kao profesor matematike u jednoj londonskoj srednjoj školi, ima dvije kćerkice, trogodišnju Isabellu i Lanu, koja ima godinu i osam mjeseci. A može se pohvaliti i sa vlastitom kućom u Londonu.

- Moji roditelji su me uvijek podržavali u mojim idejama. Ponosni su na sve što sam postigla te ne mogu vjerovati da sam sa 22 godine, zajedno sa mužem uspjela kupiti i kuću u Londonu. Ovo je grad koji zbilja nudi priliku svakome, te ako si dobar u svome poslu, možeš briljirati. Nije bitno koji si fakultet završio ili koliko si knjiga pročitao, nego žele da im predstaviš ‘action plan’ i pričaš o iskustvima i situacijama - kaže Andriana i dodaje kako se i njezina mlađa sestra Leonarda preselila prošle godine u London i završila College of Central London.

- Sada kreće na studij ‘Fashion Buying and Merchandising’, a sestra, suprug i ja zajedno smo pokrenuli i dječji brand Family Cloud, budući da, dok su naše cure bile manje nismo mogli pronaći idealan brand koji garantirano koristi sigurne materijale i ne koristi umjetna bojila. Nakon istraživanja i korištenja određenih proizvoda, odlučili smo pokrenuti vlastiti brend koji se fokusira na Montessori metodi razvoja djece uz igru, te sigurne proizvode za hranjenje - kaže Andriana.

Unatoč svim uspjesima, Andriana kaže da još uvijek ne bi rekla da je ‘uspjela’, jer ima velike planove za sebe, ali može reći da je sretna tamo gdje je sada.

- Ako sam na poslu svaki dan devet sati, zašto ne bih napravila najviše što mogu u to vrijeme. To mi je zbilja uvijek pomoglo i odvojilo me od mase. Baš zbog truda i rada, prepoznale su me neke od najvećih svjetskih modnih tvrtki. Hrvatska mi nedostaje, pogotovo nakon pandemije i svih zabrana kretanja, no baš nedavno vratili smo se s odmora nakon tri tjedna provedena s obitelji u Zagrebu i diljem hrvatske obale. Život i rad u Londonu, te odmor u Hrvatskoj, čini se baš dobrom kombinacijom - zaključuje Andriana.