Anja Hula (Infobip): Važno mi je da je pozao zanimljiv i da se mogu razvijati

Anja Hula, direktorica je inžinjerstva u Infobipu, IT kompaniji koja pruža komunikacijske usluge i rješenja u oblaku za veliki broj poslovnih korisnika. Konkretno radi na komunikacijskoj platformi koja pojednostavljuje komunikaciju između Infobipovih klijenata, odnosno poslovnih subjekata, među kojima su ponajveći svjetski brandovi, i njihovih krajnjih korisnika.

Što konkretno radite u Infobipu?

Jedan od primjera produkata na kojima radimo je kontakt centar za pružanje usluga korisničke podrške. Drugi primjer je dvostruka verifikacija. Primjerice, kada se pokušavate ulogirati u neku aplikaciju, zna se dogoditi da morate unijeti kod koji ste dobili putem SMS poruke. Kod za ulogiranje u aplikaciju naših klijenata šalje se upravo preko Infobipa. Ja sam odgovorna za vođenje developerskih timova koji rade na jednom dijelu Infobipove platforme. Shvatila sam da me IT zanima od malena, voljela sam gledati filmove o hakerima i htjela sam jednog dan postati upravo to. Oduvijek sam bila vezana za računalo i bila sam glavna i odgovorna za instaliranje novih igrica i operacijskih sustava svojim susjedima i prijateljima mojih roditelja. Tijekom osnovne i srednje škole, rodila se ljubav prema matematici i logici koja me na kraju odvela do toga da studiram paralelno matematiku na PMF-u i programsko inženjerstvo na FER-u. Na četvrtoj godini FER-a priključila sam se ljetnoj praksi u Infobipu i ostala tu do danas. Počela sam kao junior developer, napredovala do senior pozicije i nakon toga preuzela vođenje jednog tima u ulozi team leadera. Kroz vrijeme sam shvatila da me jako zanima vođenje timova i tu sam polako rasla do današnje pozicije gdje trenutno vodim oko dvadesetak timova, koje čini ukupno oko 150 ljudi. Ono što mi je iznimno drago je vidjeti sve više i više djevojaka u IT svijetu. To je jako bitno. IT svijet više nije rezerviran samo za mušarce, već i mi cure možemo jako puno pridonijeti.

Što po tebi čini razliku između prosječnog i natprosječnog developera? Kako komentiraš developere koji nemaju formalno obrazovanje?

Za mene ono što čini razliku između prosječnog i natprosječnog developera je proaktivnost, osmišljavanje kvalitetnog rješenja za bilo koji problem, želja za učenjem i napredovanjem, odlične komunikacijske vještine i fokusiranost na klijenta. Plaće su iznadprosječne i mislim da svi u IT-ju stvarno možemo biti zadovoljni. 'Perksi' su samo dodatna vrijednost. Najbitnijije je da je posao zanimljiv, da svojim radom mogu napraviti impact i neprestano se razvijati. Ponuda na tržištu ima, ali ponekad novci stvarno nisu bitni. Bitan je opis posla, na kakvim se projektima radi i koliko je to nekome osobno zanimljivo. Samoukim developerima se divim jer smatram da je potrebna velika volja i interes da se sam educiras i naučiš programirati. Ono što pruža fakultet je širina i jedan tempo s kojim si prisljen učiti ako želiš proći. To na jedan način olakšava taj put učenja i tjera te neprestano dalje. Ima stvarno odličnih developera, mojih kolega, od kojih neki nisu išli na fakultet, a programiraju – u Infobipu! Sve zapravo ovisi o samoj osobi i želji za učenjem i napredovanjem.

Koja je razlika između programera i developera i vrijedi li i danas stereotipi o introvertima u IT-ju koje nitko ne razumije?

Iskreno, za mene je to usporedba "potato-patato" i ne bi tu ulazila u razlike. Nekada kada sam svo svoje vrijeme kodirala, nekim ljudima sam znala reći da sam developer, drugima programer (većinom starijima koji nisu razumjeli što znači riječ developer). Ono što mi je iznimno drago je vidjeti sve više i više djevojaka u IT svijetu. To je jako bitno. IT svijet više nije rezerviran samo za mušarce, već i mi cure možemo jako puno pridonijeti.

Boje li se developeri da će ih zamijeniti neka opaka umjetna inteligencija i da će postati nezapošljivi?

Mislim da oko toga apsolutno ne moramo biti zabrinuti. I umjetnu inteligenciju netko mora razumijeti, napraviti model, te održavati i nadograđivati. Upravo je to nekim developerima i sada posao.

Kako provodiš slobodno vrijeme, imaš li hobije?

U slobodno vrijeme treniram tri do pet puta tjedno kako moja kralježnica ne bi zakržljala nakon osam sati sjedenja. Volim šetnje, skijanje, vrtlarenje, a u posljednje vrijeme učim i jedriti.