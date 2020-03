Anketa: 93 posto malih i srednjih poduzetnika s postojećim rezervama ne može preživjeti više od tri mjeseca

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA je među svojim članovima – mikro, malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima, u vrlo kratkom roku provela anketu putem Facebook grupe. Grupa je brzo narasla preko 14.000 članova, a na anketu su u trenutku obrade rezultata odgovorilo preko sedam stotina poduzetnika.

Cilj ankete je bio dobiti opis trenutnog stanja hrvatskih malih i srednjih poduzetnika, i njihovo predviđanje najbliže budućnosti. Smatramo da su takvi podaci kritični u određivanju vrste i kvalitete mjera kojima se planira pomoči gospodarstvo i dati šansu ekonomiji ove zemlje, navodi se u priopćenju Glasa poduzetnika.

Prvo pitanje je bilo: Koliko vaša firma ili obrt ima gotovine u rezervi?

Odgovori su pokazali katastrofalno stanje među poduzetnicima: njih gotovo 60 posto ima manje od 5.000 kuna rezerve. Mnogi su komentirali da ih je uopće sram pisati takve stvari. Dodatnih 20 posto ima manje od 20 000 kuna u rezervi, što je za bilo koju firmu s više od jednog zaposlenog, nedovoljno za bilo kakav opstanak. Samo 11 posto poduzeća ima do 100 000 kuna rezerve, ali među njih spadaju sigurno i one kojima su to mjesečni fiksni troškovi. Samo 6 posto poduzeća ima zalihe veće od 100 000 kuna. Uzevši u obzir da nemamo informaciju o veličini i rashodima tih firmi, potpuno je jasno da situacija za mnoge izgleda bezizlazno.

Drugo pitanje je bilo: Koliko mjeseci sa postojećim novčanim rezervama (uz uvjet da odmah prilagodite poslovanje) vaša firma može preživjeti?

Odgovori se poklapaju s odgovorima dobivenim na prvo pitanje: 50 posto poduzetnika može preživjeti samo jedan mjesec, a dodatnih 43 posto smatra da mogu preživjeti maksimalno tri mjeseca. To su brojevi koji se spominju kao najoptimističnije procjene kraja prvog dijela krize. Samo 5 posto poduzetnika može preživjeti duže od šest mjeseci, koliko je izvjesno da će ova situacija trajati.

Koje će to posljedice imati na punjenje državnog proračuna, nije teško izračunati. Nadalje, koje će biti srednjoročne posljedice iseljavanja dodatnog vala građana u zemlje u kojima će se situacija najbrže normalizirati, za sada možemo samo nagađati, ali kroz par mjeseci ćemo imati i konkretne brojke.

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA je u kratko vrijeme nakon objave inicijalnih mjera gospodarske pomoći od strane Vlade RH okupila velik broj aktivnih sudionika koji podržavaju inicijativu, svjesnih da donesene mjere nisu dovoljne.

- Tijekom nešto više od 24 sata se u Facebook grupu Inicijativa Glas PODUZETNIKA - zahtjev za donošenje efikasnih mjera! Uključilo preko 14.000 članova, a inicijativu je podržalo preko 1.100 tvrtki i obrta, koji zapošljavaju preko 10.000 ljudi i ostvaruju preko 5 milijardi kuna godišnjih prihoda. Podržavaju nas također i mnoge strukovne udruge. Iz ovih brojeva je jasno kolika je s jedne strane zabrinutost ljudi za njihove tvrtke i radna mjesta, te koliko je nezadovoljstvo mjerama koje su donesene, koje ne sagledavaju kompleksnost situacije i činjenicu da tvrtke koje su zatvorene i onemogućene u poslovanju novaca za davanja nemaju, niti sada niti s odgodom - govori nam jedan od pokretača inicijative Hrvoje Bujas.

- Mi smo u manje od 24 sata usuglasili zahtjev za deset hitnih mjera za spas gospodarstva i malog i srednjeg poduzetništva koje smo u petak u 17 sati poslali Vladi RH, od koje očekujemo brzu reakciju i prihvaćanje navedenih mjera, jer nas u protivnom čeka potpuni kolaps gospodarstva. Na žalost, prema današnjoj izjavi Predsjednika RH o tome da se plaće u javnom sektoru ne smiju smanjivati, možemo vidjeti da ni on ne shvaća razmjere gospodarske krize u kojoj se nalazimo, zaključuje Bujas.