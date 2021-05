Ante Gulin: Prije me zanimalo hakiranje, ali je razvijanje softvera uzbudljivije od traženja sigurnosnih propusta

Ante Gulin zaposlen je kao Head of Development u IoT startupu Spotsie, koji je nastao pod okriljem grupacije Agency04. Tamo se zaposlio prije kraja srednje škole, a nije zbog svog dotadašnjeg iskustva uopće nije smatrao da mu za posao developera treba visokoškolsko obrazovanje.

Kada ste shvatili da biste se željeli baviti razvojem softvera?

Imao sam 11 godina kad smo doma dobili DSL internet, jako me zanimalo hakiranje pa sam se učlanio na nekoliko internet foruma i redovno posjećivao IRC kanale za pentesting/IT security gdje sam pronalazio edukativne materijale i učio od drugih. Na istim tim mjestima sam otkrio programiranje i shvatio da mi je razvijanje softvera uzbudljivije od traženja sigurnosnih propusta u njima.

Kako ste se razvijali prije zaposlenja, koji su bili modeli učenja?

Svoje znanje sam stjecao kroz rad na osobnim projektima. Krenuo bih od ideje za nekakvom aplikacijom, razlomio bi je u manje cjeline, da bi tek onda počeo učiti o tehnologijama ili konceptima koji će mi biti potrebni za realizaciju projekta. S vremenom sam se počeo i baviti freelancingom, a često sam prihvaćao projekte gdje nisam imao prijašnjeg iskustva sa zadanom tehnologijom, pa bih je naučio kroz izradu projekta i na kraju bio plaćen za to. Vrhunac moje amaterske karijere je projekt koji sam razvijao u prvom i drugom razredu srednje škole, riječ je o gaming platformi/društvenoj mreži za elektroničke sportove kojeg sam doveo do produkcije i gdje se u 90 dana se registriralo skoro tisuću igrača iz Hrvatske, BiH, Srbije i Makedonije. Počeo sam dobivati pozitivan feedback od ljudi koje ne poznajem, što me dodatno motiviralo da unaprjeđujem proizvod.

Razvijajući posebice taj projekt, ali i one jednostavnije, gurao sam svoje granice, širio znanje i najbitnije od svega, napravio puno pogrešaka iz kojih sam naučio vrijedne lekcije.

Kako se danas educirate?

Danas sam najviše fokusiran na IoT, cloud-native ekosustav, devops i DX. Počeo sam raditi u Agency04 kao full stack developer, kasnije kao R&D engineer te danas kao Head of Development za Spotsie.io, IoT startup koji je nastao pod okriljem Agency04. Konstantno učim o novim tehnologijama, pratim razvoj te nekad i kontribuiram na OSS projektima. Izvori učenja su danas primarno službene dokumentacije tehnologija koje koristim ili knjige ako je riječ o konceptima i metodologijama u razvoju. Tu su i Github issues, stackoverflow, discord/slack za tehničke rasprave i suradnju, tech podcasti i blog postovi na kojima se može pronaći vrijednih informacija. Između ostalog i Twitter na kojem isključivo pratim pomno izabran krug inženjera i autore OSS projekata koje pratim. Spotsie je najizazovniji i najzanimljiviji projekt na kojem sam imao prilike raditi do sada, iako smo mali tim, sačinjen je od ambicioznih i izuzetno sposobnih ljudi. Osim što razvijamo sjajan proizvod, kroz suradnju dijelimo svoje znanje i učimo jedni od drugih.

Koliko je to izazovan posao i što biste poručili onima koje zanima razvoj softvera?

Razvoj softwarea uvijek može biti izazovan posao, i to je odlično. Nadam se da će svi moji sljedeći projekti imati nekakav izazov u sebi jer je to ono što posao čini zanimljivim. Svaki projekt je različit i zahtijeva određeni set vještina i tehnologija. Možete se specijalizirati u određenim vještina i briljirati u tome, ili neprestano širiti svoje vidike dok vaš apetit to dopušta.