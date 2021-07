Anya Krisyiuk: Žena može sve ako ima ispravne vizije u poslu i društvu

Kako biti poslovna žena zasigurno znaju članice Business Woman Cluba iz Ukrajine, organizacije koja je okupila uspješne poslovne žene da bi se međusobno povezivale, učile, inspirirale, stvarale poznanstva i zajedno širile ideje o novom i svrhovitom poslovanju, ali i promicale ekologiju.

Dio njihovog djelovanja je stvaranje poslovnih prilika i kontakata u drugim državama pa tako i u Hrvatskoj. S tom svrhom su posjetile Hrvatsku i sastale se s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca te potpisale memorandum koji bi trebao otvoriti vrata mnogim suradnjama. U sklopu toga razgovarali smo s Anyom Krisyiuk, predsjednicom BWC-a te vlasnicom časopisa Bussiness Woman, također posvećenog poslovnim ženama. Ona smatra da je njezina misija ujediniti ljude iz različitih područja poslovanja, a s nama je razgovarala o djelovanju kluba te planovima za suradnju s Hrvatskom.

Kako je nastao Business Woman Club i od kuda motivacija za njegovo pokretanje?

Ja sam osnivačica i predsjednica kluba, a već sam se prije toga bavila časopisom Business Woman. Kada smo s njim dobili akreditaciju u Europskom parlamentu te u našoj bazi podataka sakupili 10 000 kontakata, shvatili smo da je to podloga da počnemo uzajamno djelovati. U tom trenutku sam već radila s jednim utjecajnim klubom u Ukrajini, CEO Club Ukraine, a njihov predsjednik je moj partner u ekološkim i socijalnim projektima i zapravo je on, zbog mojih poznanstava s poslovnim ženama, predložio da osnujem ženski klub. Iskreno, prvo nisam bila sigurna mogu li ja to, ali sam na kraju shvatila da je to dobra ideja. Napravili smo klub, ali malo drugačiji jer smo naglasak stavili na poslovni razvoj žena. I to žena o kojima ovisi razvoj poslovanja.

Tko su žene koje su članice kluba?

Radimo sa ženama iz različitih područja. U klub smo pozvali žene koje su prema našem mišljenju bile najutjecajnije i najotvorenije. A prva žena iz diplomacije koja je ušla u naš klub je veleposlanica Republike Hrvatske u Ukrajini Anica Djamić, zato i jesmo ovdje.

Koji je cilj Vašeg posjeta Hrvatskoj?

Cilj je uspostavljanje mostova suradnje između Hrvatske i Ukrajine, najviše kroz djelovanje žena. Postoje brojni upiti naših članica za suradnju s Hrvatskom, među kojima su ključni upiti prodaja bobičastog voća, komunikacijsko područje, medijska i turistička suradnja, IT područja i metalurgija.

Koliko klub ima članica i koje kriterije one moraju zadovoljiti?

Klub trenutno ima 34 članice i oko 18 kandidatkinja koje bi to mogle postati. Naime, naprosto ne može bilo koja žena ući u klub. Žena mora biti iz poslovnog svijeta, imati minimalno 30 godina i dobro poslovati. Također, mora biti socijalno aktivna i odgovorna osoba, koja imati 'čistu povijest' bez ikakvih kriminalnih radnji te imati preporuku mentora ili vanjskih partnera kluba.

Zašto baš klub žena?

Klub žena zato što smo mislili da ćemo tako dobiti dobru sinergiju, a i zato što smo imali podlogu zbog djelovanja časopisa. Tamo smo prikazivali snažne poslovne žene, a ovdje smo samo okupili žene s pravim vizijama. Naravno, surađujemo i s muškarcima jer je glavni cilj uzajamna pomoć koja vodi do razvoja.

Koja je vizija časopisa Business Woman kojeg vodite?

Cilj je kroz njega stvoriti pozitivan imidž Ukrajine u svijetu kroz prizmu žena. A poveznica s klubom je ta da su sve članice kluba u nekom trenutku bile dio nekog izdanja. Na kraju krajeva, tako smo ih zapravo i otkrivali.

Kako spajate misiju kluba žena i zelene akcije koje su vam toliko bitne?

Misija kluba je promjena filozofije razmišljanja preko harmonije s prirodom. Mi smo preuzeli obavezu preporoditi ekologiju. Zato klub radi na projektu ozelenjavanja planeta ('Greening planet'). Jer ženska funkcija je rađati i stvarati, a mi ju ovim stvaranjem ispunjavamo.

Ukratko, što je projekt ozelenjavanja planeta?

To je inicijativa čiji je rezultat sadnja 55 milijuna drveta u svijetu. Ona okuplja ljude koji ne zagađuju okoliš, a počela je u Ukrajini i potom se proširila u svijet. Ovaj projekt je promijenio psihologiju i omogućio ljudima da uživaju u parkovima. Dogodio se 'psihološki klik' jer su ljudi počeli stvarati i onda pratiti napredak stvorenog, odnosno rast drveća.

Mislite li da sve žene u vašem klubu dijele istu viziju i da im je cilj stvoriti bolji i zeleniji svijet?

Apsolutno! Čak imamo i jedan park u kojem svaka žena koja dolazi u klub prvo zasadi jedno drvo, a i sadnjom drveća počinju i završavaju svi naši projekti.

Je li onda opći cilj djelovanja BWC-a promicanja žena jednako kao i ekološki prihvatljivog djelovanja?

Cilj je, dakle, razvoj novog poslovanja. Bitno je shvatiti i prenositi da prelazimo na novu razinu razvoja društva, a ako nećemo čuvati planet na kojem živimo, nećemo moći niti zarađivati niti živjeti. Zato nam je bitno raditi s 'top figurama' koje će tu poruku prenositi široj masi. A žene unutar kluba imaju priliku slušati predavanja iz različitih područja i tako im dajemo mogućnost da se same razvijaju te da dalje prenose znanje.

Što ste željeli postići Vašim dolaskom u Hrvatsku, kojeg završavate sadnjom drveta u Opatiji?

Ideja je prenijeti poruku da 'žena može sve'. Ako žena ima ispravne ideje i pravu inicijativu u poslu, društvu i prema svijetu, onda može ne samo preporoditi planet da bi on stvarao život, nego i ujediniti ljude koji će zaustaviti sve potencijalne nedaće i katastrofe. A osim toga, ideja posjeta je bila i vidjeti koje su nam mogućnosti u poslovanju ovdje. Nadam se da će barem tri ugovora biti plod novih suradnji, a za to već postoji realan potencijal i na tome radimo do kraja posjete.

Za kraj, uporni ste u svojem djelovanju i ne stajete?

Ne samo da ne stajem, nego zaista vjerujem da žena može apsolutno sve. Ako vjeruješ i radiš sa srcem, ne možeš pogriješiti.