Aplikacija Gruntek: Uz par klikova sadite svoj vrt i uživajte u domaćim plodovima iz udobnosti svog doma

Kao Farmville, samo u pravoj, životnoj verziji. Tako idejni začetnici Grunteka, prve hrvatske aplikacije koja omogućava zakup vlastitog vrta s ekološki uzgojenim povrćem, opisuju svoj projekt kojim žele svima koji nemaju vlastiti vrt omogućiti da konzumiraju domaće eko povrće uzgojeno nedaleko od Zagreba, u Moslavini, kod grada Čazme.

A koncept je ustvari vrlo jednostavan. Na internet stranici www.mojgruntek.hr, koja je ustvari aplikacija, može se rezervirati vrt od 40 četvorna metra s čak osam gredica. Najam vrta u godišnjoj pretplati stoji 199 kuna mjesečno ili 399 kuna mjesečno, u slučaju mjesečne pretplate. Na toj površini korisnik ili pak predstavnik Poljoprivredne zadruge Plodovi Moslavine, koja će s pokretačima ideje voditi brigu o vrtovima i uređivati ih, može posaditi do osam od ukupno 15 povrtnih kultura i kroz razdoblje od osam mjeseci može očekivati prinos od 140 do 200 kilograma povrća, ovisno o tome koje se povrće odabere. Saditi se tako može luk, mladi luk, batat, mrkva i peršin, salata, kupus, kelj, blitva, cikla, mahune, rajčice, krastavci, paprika, tikvica, patlidžan i grašak. Sve što se uzgoji najmoprimac može doći ubrati sam, a može i netko drugi, pa se povrće dostavlja na kućnu adresu.

Iza projekta stoji tvrtka Yachmaster Group, koja iza sebe ima desetogodišnje poduzetničko iskustvo i to u nečem sasvim drugome - u području nautičke industrije. No, direktor te tvrtke Tino Prosenik je po struci je agronom i ova ideja i razvoj poslovanja, za njega je, kaže, logičan korak. I tako je nautička kompanija krenula sa startupom u poljoprivredni sektor.

- Agronomski fakultet studirao sam uz rad i posao u nautici plaćao je moje obrazovanje. Nakon završenog fakulteta nautika je prerasla u ozbiljan desetogodišnji posao i za agronomiju više nije bilo mjesta. No, ispalo je da je upravo ova godina, i koronakriza, idealna za projekt kojemu je cilj povratak prirodi i jednostavnim životnim vrijednostima. U duhu vremena i u skladu s vlastitim uvjerenjima radimo na viziji omogućavanja vlastitih ekoloških vrtova svima koji su trenutačno uvjereni da je to nemoguće - kazao je Prosenik za Lider i dodao da mu je cilj okupiti zajednicu zaljubljenika u prirodu i zdravu prehranu.

Gruntek, kaže on, nije samo opcija za nabavu svježeg, organskog povrća već i prilika za boravak na svježem zraku, za zadovoljstvo branja vlastitog uroda i za edukaciju o proizvodnji povrća.

- Projekt je namijenjen Zagrepčanima: građani našega grada zavrijedili su imati grunt. Barem mali gruntek od 40 kvadrata. Iako malen, treba napomenuti da će tih 40 kvadrata povrtnjaka prosječno proizvesti oko 140 kilograma povrća, raspoređenih kroz 8 mjeseci sezone - kaže Prosenik i poziva sve zainteresirane da se odvaže okusiti miris zemlje i uzgoja povrća, ali i one koji za to nemaju vremena. Za one koji fizički ne mogu sudjelovati u sadnji i branju, a ipak žele svoj vrt i svoje povrće, tu su članovi zadruge koji će se brinuti za vrt, kupiti plodove, pa čak i dostavljati uzgojeno na kućne adrese zainteresiranih. Tijekom svih mjeseci rasta, oni koji ne mogu doći u kontrolu mogu na aplikaciji vidjeti informacije o napretku vrta i o očekivanom vremenu berbe. Razvoj svog vrta mogu pratiti i uz foto i video zapise.

- Projekt se u potpunosti financira iz vlastitih sredstava, nautička tvrtka dobro posluje već deset godina i uspjela se restrukturirati i financirati startup fazu Grunteka. Naravno da bi razvoj bio lakši da postoje opcije vanjskog financiranja, no u RH takvih ima vrlo malo ili čak nema za poljoprivredne startupove - zaključio je Prosenik.