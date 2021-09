Aplikacija Jenz ruši fizičke i hijerarhijske zidove

Raiffeisenbank Hrvatska sa svojim povezanim društvima ima malo manje od 1900 zaposlenika. Da nisu raspoređeni po cijeloj državi, mogli bi tvoriti cijeli jedan pitoreskni gradić. Dodatno ih je raspršilo to što su službeno prigrlili hibridni način rada pa svatko tko ne radi izravno s klijentima može raditi od kuće, a to čini čak polovina zaposlenika. No usprkos tome (ili upravo zbog toga) pronašli su poseban način da postanu povezaniji i podignu međusobnu suradnju na novu razinu.

– Tražili smo i testirali mnoge odgovore na svoja pitanja: kako komunicirati jednostavnije, kako zbližiti zaposlenike, kako im pružiti osjećaj još većeg zajedništva sada kada fizički nismo zajedno? Htjeli smo razmjenjivati ideje na osobniji način, što je više moguće oslobođen korporacijske strukture i hijerarhije. Prije nego što smo se odlučili za lokalno rješenje, iskušavali smo sve što se trenutačno može naći u svijetu – govori Sven Petrak iz Odjela komunikacija i održivosti u RBA-u kako su se nakon isprobavanja raznih rješenja opredijelili za hrvatski startup aplikaciju Jenz.

U čemu je Jenzova tajna

Aplikacijom su se počeli koristiti prije godinu dana, no prema angažiranosti i broju objavljenih postova već su odrasli, i to najviše u adolescenciji. Zaposlenici svakodnevno stave nekoliko objava, no tijekom ljeta to je jenzskaliralo, prepričava Petrak kako se timski pratio razvoj pojedinih projekata, ali i sve ostale bitne informacije, od toga tko kuha najbolji džem od jagoda do lokacije najljepše skrivene plaže.

– Vjerujem da je tajna u opuštenu pristupu. Jenz doslovno ruši zidove, i fizičke i hijerarhijske; na njemu smo svi jednaki – objašnjava RBA-ov komunikacijski stručnjak kako to da je taj komunikacijski digitalni alat u tako kratkom vremenu tako dobro prihvaćen.

Treba uzeti u obzir i to da je pandemija koronavirusa uskratila zaposlenicima pristup vrijednim informacijama koje se u normalnim uvjetima doznaju u prolazu, na hodniku, kavi, ručku, u neobveznim malim razgovorima. To nisu isključivo službene informacije, ali pridonose osjećaju zajedništva. Stoga se ležeran, pristupačan komunikacijski kanal kao što je Jenz izvrsno uklapa kao digitalni nastavak baš te dragocjene kontaktne rutine na poslu. Naravno, to ne znači da on nije istodobno kanal službene komunikacije. Najnovije vijesti koje se događaju u banci zaposlenici doznaju s pomoću Jenza, a ondje se zaposlenicima otvaraju vrata i da anonimno doznaju sve što ih zanima.

Na tragu dobrih promjena

– Jedna je od zanimljivijih mogućnosti aplikacija Shoutbox. To je doslovno slobodna zona za anonimno propitkivanje. Dakle, za sve one koji žele znati više, a nisu se usudili nikoga pitati. No da ne ispadne da stalno nešto propitkujemo, postovi su broj jedan; svakako su najkorišteniji dio aplikacije jer nas povezuju. Sa svakim smo sve osvješteniji tko, što i gdje radi, ali baš jasno, zorno. Recimo, ako si jučer vidio video kolega koji predstavljaju zelene obveznice klijentu, danas ćeš znati koga trebaš zvati dobiješ li klijentov upit o tim obveznicama. Mnogo je koraka i stepenica preskočeno, a vrijeme i živci bolje utrošeni – opisuje Petrak kako spontane objave mogu pozitivno utjecati na poboljšanje poslovnog procesa.

Osim uvođenjem 'poslovnog Instagrama', kako neki nazivaju Jenz, RBA ruši zidove i serijalom 'BoRBA DuhovITih' u kojem duelima IT-ovaca, kojima je cilj ne nasmijati se, želi pokazati informatičkim magovima da rad u financijskom sektoru nije dosadan. Organizacijska kultura naočigled se mijenja.

– Možemo reći da živimo svoj slogan, stalno i iznova mijenjamo stvari nabolje. Trudimo se razumjeti i anticipirati ne samo tržišne zahtjeve nego i trenutačan kontekst. Izreka kaže da je samo zadovoljan radnik dobar radnik, a mi tu izreku dopunjujemo time da samo dobar radnik može pružiti dobro korisničko iskustvo klijentu – navodi Petrak dodajući da je svim promjenama koje uvode unutar organizacije cilj olakšati zaposlenicima rad, ali i prilagoditi poslovanje tehnologijama i inovacijama koje danas drastično mijenjaju naš život, jer nema smisla da ono ostane kakvo je bilo početkom 20. stoljeća.

Sadržaj nastao u suradnji s Jenz App.