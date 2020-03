Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je popis 13 banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita, a efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,19 do 3,70 posto.

Odabrane kreditne institucije s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita su Hrvatska poštanska banka, koja nudi kamatu od 2,19 posto i u kunama i u eurima, potom Privredna banka Zagreb (kamata 2,48 posto), Zagrebačka banka (2,49), OTP banka (2,54), Podravska banka (2,59), Istarska kreditna banka Umag (2,60 posto u kunama, te 2,47 u eurima), Karlovačka banka (2,70 posto u kunama, 2,60 u eurima), Raiffeisen Bank Austria (2,70 u kunama, 2,40 u eurima), Agram banka (2,79), BKS Bank (2,89 u kunama, 2,25 u eurima), Erste&Steiermarkische Bank (3,05 u kunama, 2,50 u eurima), Kentbank (3,06 u kunama, 2,99 u eurima) te Croatia banka (3,70).

Iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja napominju da građani koji žele riješiti svoje stambeno pitanje mogu to učiniti od 30. ožujka uz pomoć subvencioniranih stambenih kredita. Prijave će biti moguće do 8. travnja, a novi krug prijava očekuje se već u rujnu ove godine.

Riječ je ovdje o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije, kažu u Ministarstvu.

Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, prošle su godine donesene izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Inače, u tri godine provođenja odobreno je više od 9.400 subvencioniranih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno više od 1.100 djece.

Uvjeti prijave na natječaj nisu se promijenili što znači da će se na poziv moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

- Ovo je konkretna mjera i drago mi je da su je mladi prepoznali. Svi koji u ovom krugu predaju potpunu dokumentaciju subvencije će i dobiti - istaknuo je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar.

Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita APN je objavio 19. veljače 2020. godine, dok je rok za dostavu ponuda bio 27. veljače 2020. godine.

Kreditne institucije ugovorom su se obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom, navodi se još u priopćenju.