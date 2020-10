Ariana Vela: Bez jasnih reformi i podizanja efikasnosti javne uprave rezultati neće biti dobri

Prvih 800 milijuna eura iz europskog fonda za oporavak i otpornost stići će početkom iduće godine, rekla je u srijedu u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada' ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak. Ta su sredstva, kako je rekla, namijenjena gospodarstvu, očuvanju radnih mjesta, za likvidnost i poticaje razvoju proizvođačke industrije.

Ariana Vela, direktorca trgovačkog društva AVELANT d.o.o. i predsjednica Upravnog vijeća Učilišta EU PROJEKTI, komentira najavu ministrice Tramišak.

- Korištenje sredstava iz Instrumenta za oporavak u svrhu očuvanja likvidnosti poduzetnika je očekivan potez Vlade i ministrice budući da se radi o nastavku mjera koje su u provedbi, a jasno je da su potrebne. U tom smislu ovo za državu predstavlja win-win situaciju jer koristi sredstva i to nemali iznos odmah početkom novog programskog razdoblja, a usput održava poduzetnike na životu. Ono što će biti vrlo važno jest vidjeti što će uslijediti nakon ovih mjera jer znamo da poduzetništvo ne može živjeti od prve pomoći, nego od gospodarske aktivnosti i na temelju rasterećenja koje im omogućuje država – kaže Vela.

Također, bit će važno vidjeti kako će završiti proces programiranja za korištenje bespovratnih sredstava ne samo iz Fonda za oporavak, nego i iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.

- Izazov za Hrvatsku će biti osmisliti strategiju i pripadajuće projekte koji će osigurati da do 2027. dođemo u poziciju da osiguramo organski rast i razvoj, a ne da se stalno oslanjamo na EU pomoć i podršku. Ovdje očekujem konkretne ideje i prijedloge kako ministrice, tako i Vlade jer je to poluga koja može donijeti rezultate ako je znamo iskoristiti. Zato se i veselim vidjeti zadnju verziju nacrta Nacionalne razvojne strategije - Hrvatska 2030, jer će nam ona pokazati koji je to smjer u kojem ćemo se kretati u sljedećih 10 godina – dodaje.

Što se tiče iskorištenosti EU fondova u ovom programskom razdoblju, stopa isplaćenosti od 33 posto je razlog za veliku zabrinutost i svakako treba vidjeti što napraviti da do kraja 2023. godine maksimalno iskoristimo novac koji nam je na raspolaganju.

- Ne treba zaboraviti da ulazimo u kritično razdoblje u kojem se isprepliću dvije financijske perspektive sa svim problemima, pravima i obvezama koje donose, kao i da su naši kapaciteti jako slabi. Bez jasnih reformi i podizanja efikasnosti javne uprave, kao i korištenja pomoći svih nas koji znamo raditi s EU fondovima, javnom nabavom i projektima, rezultati neće biti dobri, odnosno ispast će da smo dobili košaru punu novca, ali da ne znamo što ćemo s njima pa ćemo ga vratiti onome koji nam ga je dao – zaključuje Vela.