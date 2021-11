Ariana Vela: Nije realno da je cijeli SAFU korumpiran, treba maknuti ljagu s ljudi koji tamo rade dobar posao

Nakon što je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni pritvor bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac i njezinim suosumnjičenicima iz afere Softver, prije svega ravnatelju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislavu Petricu u kojoj ih se sumnjiči da su malverzacijama novcem iz EU fondova oštetili EU i RH za 1,8 milijuna eura, pitali smo direktoricu trgovačkog društva AVELANT d.o.o. i predsjednica Upravnog vijeća Učilišta EU PROJEKTI Arianu Velu kako bi se cijela afera mogla odraziti na buduće povlačenje sredstva iz fondova, hoće li doći do kakvih zastoja prilikom povlačenja i jesu li ugroženi sadašnji ali i budući projekti

Kako bi se ova uhićenja mogla odraziti na buduće povlačenje sredstva iz fondova s obzirom na to da je na neki način kompromitiran cijeli SAFU? Hoće li ovaj događaj na neki način utjecati na povlačenje sredstava i koji su mogući scenariji?

Sigurno je da je bačena negativna slika na cijelu središnju agenciju za financiranje, ugovaranje programa i projekata EU-a i sada će biti izuzetno bitno što proje utvrditi postoji li kaznena odgovornost. Ako se potvrdi da kaznena odgovornost postoji, treba utvrditi radi li se o kaznenoj odgovornosti isključivo ravnatelja kao pojedinca ili su u taj postupak bili upleteni i neki drugi zaposlenici Agencije. Nije realno za vjerovati da je cijela Agencija korumpirana i zbog toga je potrebno maknuti tu ljagu sa svih onih ljudi koji tamo dobro rade svoj posao. U smislu same apsorpcije sredstva formalno i pravno ne postoji nikakva zapreka za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga pa tako i nadzor nad provedbom postupaka javne nabave (ex ante, ex post kontrole) kao i izrada, odnosno praćenje zahtjeva za nadoknadom sredstava odnosno izvještaja korisnika. Međutim, moguće je da će oni sada zbog straha koji se sigurno sada dogodio biti neskloni donošenju određenih odluka što će procedure usporiti ili će određivati financijske korekcije u puno većem postotku čak i kada za to nema razloga. Utjecaj ove afere sigurno će se odraziti na njihov rad.

Mislite li da su zbog ove afere ugroženi i neki projekti, sadašnji i budući?

Smatram da projekti nisu ugroženi. Oni koji su potpisani će sigurno ići dalje. Međutim, pitanje je kako će sada SAFU i zaposlenici tumačiti određena postupanja korisnika i hoće li svoju strogoću izdignuti na višu razinu i izricati financijske korekcije u puno većim stopama čak i kada za to ne bude osnove, to nam ostaje da vidimo. Sada će biti izuzetno važna uloga ministarstva regionalnog razvoja kao koordinacijskog tijela da napravi sve što može da usuglasi i usustavi tu praksu koja se tiče utvrđivanja nepravilnosti i financijskih korekcija kod provođenja postupaka javne nabave, kako bi s jedne strane zaštitila sustav a i korisnike od toga da sada oni budu žrtve afere.

Činjenično stanje je takvo da bi neke prijašnje projekte Ured tužitelja po nekim dojavama i prijavama mogao vaditi, pregledavati i analizirati postoji li prostor za utvrđivanje kaznene odgovornosti. Ne očekujem da će se to dogoditi sa svim projektima jer jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta da bi mogli pregledati sve ex post kontrole za tisuće projekata koji su prošli kroz bazu koje je odradila središnja agencija.

Što je pokazala ova afera i kako dalje?

Generalno gledano ova je situacija za Hrvatsku loša i baca negativno svjetlo na sve ljude u sustavima koji svoj posao rade kako treba. Pokazuje nam opet sve ono što sam godinama govorila, a to je da naša pravila nisu dovoljno dobra i kvalitetna i jednako tretiraju i one projekte i javne nabave koje su rizične kao i one koje su manje rizične. Pravila nisu efektna, sustavna i ujednačena pa tijela neujednačeno i tumače istu regulativu što nam stvara velike probleme. Sada je važno da se pripreme za novo programsko razdoblje iskoristi kako bi se premostili svi problemi koje imamo i da se dijelovi procedure pojednostave, da se usustavi praksa i da se daju bolje i kvalitetnije upute onima koji rade u tijelima sustava upravljanja i kontrole te da se cijela ova priča ne prelomi na leđima odnosno na projektima korisnika a to su prije svega poduzetnici kao i organizacije iz civilnog i javnog sektora.