ARITHERA: U našim planovima ima mjesta samo za napredak i ekspanziju

Arijana Hegediš Došen svoju zdravstvenu karijeru započela je u Klinici za traumatologiju Zagreb, a u jednom je trenutku, kako sama kaže, osvijestila vrijednost osamostaljivanja. Prije točno 22 godine u njoj se probudio poduzetnički duh, koji ju je i gurnuo u izazov otvaranja vlastite privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije, a od tada do danas, razvojem poslovanja, nastala je jedna od najvećih privatnih bolnica u Hrvatskoj – Specijalna bolnica Arithera. Njezina osnivačica i ravnateljica Arijana Hegediš Došen jedina je žena na čelu privatne bolnice u Hrvatskoj, a upravo su neke od tipično ženskih osobina u vođenju i dovele SB Arithera tamo gdje je danas – bolnica je to s najširim spektrom usluga u Hrvatskoj.

Svojim primjerom dokazali ste da stakleni strop u medicini ne postoji i da nema upravljačke funkcije rezervirane samo za muškarce. No, koliko je to truda, odricanja i dokazivanja u 'muškom' svijetu?

– Moje iskustvo možda nije tipično s aspekta problema s kojima se žene susreću u razvoju karijere. Kao žena, rijetka iznimka sam u svijetu privatnog poduzetništva u zdravstvu, u kojem dominiraju muškarci. Po prirodi sam entuzijast i motivira me rad s ljudima. Senzibilizirana sam za ljudske probleme i s razumijevanjem pristupam svakomu, kako našim pacijentima tako i kolegama djelatnicima koji rade u SB-u Arithera. Vjerujem kako me ta osobina čini poželjnim poslodavcem. Okupila sam tim vrlo kvalitetnih, stručnih i lojalnih suradnika. Svaka osoba unutar naše bolnice, od tehničkog osoblja do liječnika i profesora uživa moje poštovanje, uvažavanje i zahvalnost za rad kojim pridonose razvoju bolnice. Iz godine u godinu povećavamo broj zaposlenih i u ovom trenutku zaposleno je više od 80 zdravstvenih djelatnika i velik broj vanjskih suradnika. Prema opsegu aktivnosti jedna smo od najvećih privatnih bolnica u Hrvatskoj, a iznimna je odgovornost upravljati takvim sustavom i, u mom slučaju, dokaz da uspjeh u poduzetništvu ne mora ovisiti o spolu, već su dominantno odlučujući posvećenost, energičnost, ustrajnost i jasno definiranje ciljeva. Odnos s mojim muškim kolegama koji ovaj isti posao rade u drugim zdravstvenim institucijama uvijek je visoko profesionalan, a rijetki pokušaji neuvažavanja ili postavljanja 's visoka' rasplinjavali su se u shvaćanju da i žena može biti ravnopravan 'igrač'. Po mom iskustvu, takve situacije u konačnici nerijetko učvršćuju međusobno uvažavanje, a katkad donose i prijateljstva.

Opišite nam svoj poslovni put i koje su bile glavne prepreke na njemu?

–​ Nije moguće ukratko dočarati razvojne etape u nastajanju onoga što je SB Arithera danas. Tehnički i graditeljski zahvati, praćenje propisa i udovoljavanje regulatorskim zahtjevima, financijsko i investicijsko projiciranje s isključivo vlastitim osloncem, kadrovsko osposobljavanje, tržišno pozicioniranje i još mnogo toga dovelo nas je do ovog trenutka u kojem je SB Arithera jedna od najvećih privatnih bolnica u Hrvatskoj. Specijalizirani smo za pružanje brojnih zdravstvenih usluga, od ortopedije, spinalne kirurgije, abdominalne kirurgije, proktologije, flebologije, fizikalne medicine s robotskom neurorehabilitacijom i kardiologije do dermatologije, estetske kirurgije i anti-age medicine. Nove metode liječenja uvijek su mi bile izazov i zato sam okupljala propulzivne liječnike, stručnjake u svojoj domeni djelovanja koji su često bili među prvima školovani za provođenje određenih naprednih metoda liječenja kao što je metoda liječenja proširenih vena pjenom UGFS i metoda liječenja hemoroidalne bolesti DG-HAL+RAR. Tu su još i robotska neurorehabilitacija za ortopedske i neurološke bolesnike te neinvazivna metoda liječenja bolesti kralježnice SPM. Iz tog razloga SB Arithera prepoznata je u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji kao centar za napredno, minimalno invazivno i kirurško liječenje.

Po čemu je SB Arithera specifična u odnosu na druge privatne bolnice?

– U medicinskim krugovima naša bolnica poznata je po razvoju novih poslovnih modela. Inicirala sam primjerice model u kojem pacijent dobiva cjelovitu uslugu od dijagnostike, pregleda, konzervativnog ili operacijskog liječenja do potpune, inovativne fast-track rehabilitacije nakon operacije. Drugim riječima, pacijent dobiva zaokruženi proces liječenja bez potrebe za dodatnom rehabilitacijom u toplicama ili nekim drugim zdravstvenim institucijama. Osim toga, bolnica kontinuirano usavršava i optimizira poslovne procese. Tako se cijeli klinički put pacijenta, kako zdravstveno, prati i financijski pomoću odgovarajući informatičkih programa. Informatička optimizacija omogućava nam detaljnu analizu poslovanja u cjelini, po segmentima i pojedinim uslugama, kao i praćenje učinkovitosti izvršitelja, što je iznimno važno kod planiranja i donošenja poslovnih odluka. Stalni porast prihoda rezultat je i promišljenog ulaganja u različite marketinške aktivnosti i sve većeg zauzimanja tržišnog udjela u segmentu ortopedije i spinalne kirurgije, gdje bilježimo i najveći rast. Našu propulzivnost pratile su i brojke, a gdje su brojke tu su i financijske institucije. Godinama su nas pratile Zagrebačka banka, HBOR i HAMAG, koji su naše poslovanje ishodišno financirali, da bi nas prošle godine kroz refinanciranje iznio BKS-leasing Croatia. Tako smo napokon dobili 'vjetar u leđa' koji nam omogućava daljnju ekspanziju. Sve što smo stvorili u ove 22 godine financirali smo iz poslovanja i kredita. Više od 2500 kvadrata visoko tehnološki opremljenog prostora u našem je vlasništvu, ali naša najveća vrijednost su ljudi koji svojim radom, posvećenošću i stručnošću osiguravaju vjerodostojnost naše ustanove u percepciji pacijenata.

Što vas je motiviralo i guralo naprijed, kako ste se nosili sa sporadičnim neuspjesima, ako ih je bilo?

– Razvijajući se kao profesionalac, usvojila sam poduzetnički identitet koji me je svaki dan držao u potpunoj posvećenosti poslu i u funkciji prosperiteta bolnice. Sve svoje najvažnije kvalitete – upornost, entuzijazam, poštenje i strast prema poslu, pokušala sam prenijeti na svoje timove. Svi djelatnici Arithere usmjereni su na napredak bolnice i maksimalno su motivirani za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. U našim prostorima osjećat ćete se kao dio jedne velike obitelji i to je emocija koju prenosimo na naše pacijente, koji nakon uspješnog liječenja često ostaju trajni prijatelji bolnice. Upravo to zajedništvo davalo mi je snagu ustrajati u svakoj situaciji i, kada bi mi zatrebao odmor ili pomoć u rješavanju teških situacija, uvijek je bilo suradnika na koje sam se s punim povjerenjem mogla osloniti.

Koje su glavne razlike između privatnih i državnih zdravstvenih ustanova?

– Na svoj profesionalni razvojni put krenula sam iz Klinike za traumatologiju pa jasno mogu povući paralelu između društvenog i privatnog sektora. Ono što nam je svima zajedničko je da u zdravstvenim institucijama rade ljudi koji su po habitusu humanisti usmjereni na dobrobit pacijenta i njegova zdravlja. Ono po čemu se razlikujemo je standard usluge. I tu je razlika drastična. Pravo na zdravstvenu uslugu po mjeri čovjeka današnjice trebao bi imati svaki pacijent. Visoki higijenski standardi, stručnost medicinskih timova, suvremenost opreme, praćenje i primjena medicinskih dostignuća, ljubaznost i razumijevanje potreba pacijenata, pridržavanje termina pregleda i dostupnost brzih termina Aritherini su standardi.

Koje su vam upravljačke osobine svojstvene uglavnom ženama najviše pomogle u radu?

– Čini mi se da suradnici prije svega poštuju moje sudjelovanje u radu, odnosno u našoj zajedničkoj svakodnevnici te kako sam tijekom godina razvila emocionalnu inteligenciju koja je ključna u komunikaciji s ljudima. Ponekad zbog suosjećanja s potrebama drugih donosim odluke koje u traženom trenutku za posao ne djeluju najracionalnije, ali vrijeme pokazuje da ustupci, razumijevanje i susretljivost rezultiraju lojalnošću djelatnika i višestrukim uzvraćanjem. Spomenula bih i intuiciju. Uz uvažavanje svih realiteta, ne zanemarujem ni taj mali 'pozadinski glas' koji me je često nepogrešivo vodio u donošenju poslovnih odluka.

Kakvi su planovi sa SB-om Arithera u sljedećem razdoblju, gdje vidite bolnicu za pet do 10 godina?

– U našim planovima ima mjesta samo za napredak i ekspanziju. To usmjerenje zasnovano je na svijesti o vlastitim potencijalima. Arithera će za pet godina biti moderna zagrebačka bolnica koja će pružati svoje zdravstvene usluge objedinjeno, na jedinstvenoj lokaciji, a ne kao dosad na tri adrese i imat će svoje podružnice u još nekim hrvatskim gradovima, pa već sada možemo najaviti brzo otvaranje poslovne jedinice u Dubrovniku.