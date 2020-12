ATELLIOR - Barem jedan projekt za svaki veliki hotelski brend

Nekoliko najluksuznijih novih hotela na hrvatskoj obali djelo je arhitekata međunarodnog arhitektonskog ureda Atellior koji posluje u Londonu i Zagrebu, a koji su 2017. osnovali arhitekti Una Barac i Ante Marić. U zagrebačkom uredu više je zaposlenika, ali oba ureda jednako se razvijaju i surađuju na mnogim projektima. Una Barac počela je karijeru u renomiranom arhitektonskom uredu Foster + Partners iz kojega nakon sedam godina odlazi u Scott Brownrigg, jedan od vodećih britanskih arhitektonsko-urbanističkih ureda. Ondje 2012. postaje suvlasnica i 2017. otvara ured u Zagrebu otkupivši s partnerom Antom Marićem zagrebački ured Scott Brownrigga i osniva Atellior, a zatim otvara i ured u Londonu. U londonskom i zagrebačkom uredu radi ukupno više od tridesetero ljudi –arhitekata, dizajnera i administracije – od kojih su većina žene, čak ih je 21, te su na vodećim pozicijama kao uspješne voditeljice projekata. Atelliorov zagrebački tim trenutačno je jedan od najvećih arhitektonskih ureda u Hrvatskoj, ima 22 arhitekta, od kojih 12 ovlaštenih, te tim stalnih suradnika za specijalističke projekte instalacija, statike i tehnologija. Na nekom projektu tako često bude ukupno više od pedeset arhitekata i projektanata.

Fokus na hotelski sektor

Rad ureda na dvije adrese organiziran je na jedinstvenoj platformi sa zajedničkim serverima, zbog čega prebacivanje na rad od kuće tijekom pandemije koronavirusa nije utjecalo na radni proces. Zbog organizacije rada, koja je osmišljena tako da uredi u Londonu i Zagrebu svakodnevno surađuju na projektima, moglo se vrlo jednostavno nastaviti raditi jednakim intenzitetom unatoč promijenjenim okolnostima.

– Trenutačno radimo na greenfield-projektima velikog mjerila mješovite namjene koji obuhvaćaju hotelsko-turističke zone, ali i zgrade poslovne i stambene namjene. Naši trenutačni projekti uključuju i butik-hotele, brendirane hotele te luksuzne projekte stambenih interijera od srca Londona do atraktivnih lokacija u Zagrebu – kaže Barac.

Atellior projektira u različitim mjerilima, od privatnih kuća i luksuznih stanova u Londonu do velikih urbanističkih projekata turističke namjene ukupne površine veće od dvadeset hektara.

– Ured je fokusiran na projekte u sektoru uslužnih djelatnosti, hospitality, pri čemu godinama surađujemo s velikim hotelskim lancima kao što su Four Seasons, Hilton, Marriott, Intercontinental Hotel Group, Carlson Rezidor i Accor – naglašava Barac.

Atellior je na poziv investitora projektirao i nekoliko hotela visoke kategorije u Hrvatskoj, a u nekim situacijama posao je dobio i na natječajima. Većina projekata koje provodi u Ujedinjenom Kraljevstvu dobivena je na natječajima, na kojima je iznimno uspješan.

– Pripisujemo to svojem načinu rada, personaliziranom pristupu svakom projektu i iskusnom međunarodnom timu. Na tim projektima često surađujemo s iskusnim hrvatskim proizvođačima namještaja i ponosni smo na to što imamo priliku predstaviti hrvatski proizvod na nekima od svojih najluksuznijih projekata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Jedna od ključnih stvari za uspjeh u dobivanju projekata međuljudski su odnosi koje njegujemo s klijentima – ističe Barac.

Specijalizirani pristup dizajnu

​Naglašava da klijentu daju potporu u svim aspektima projekta, u čemu sudjeluju svi Atelliorovi članovi stvarajući tako potpuno personaliziranu uslugu.

– Tijekom dugogodišnjeg rada u uslužnoj industriji i suradnje s velikim hotelskim lancima imamo prilike raditi projekte u inozemstvu. Godinama surađujemo i s jednim od najvećih developera u Ujedinjenom Kraljevstvu, Berkeley Groupom, često radimo s njim na luksuznim stambenim projektima. S obzirom na to da je to međunarodni tim koji povezano i iznimno uspješno funkcionira na dvije lokacije, u Zagrebu i Londonu, potencijalnim ulagačima možemo ponuditi usluge koje funkcioniraju na razini cijele Europe – kaže Barac.

Neki su od Atelliorovih najnovijih projekata u Hrvatskoj ​Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa u Iki pokraj Opatije, nova zgrada Uprave Plave lagune u Poreču te resort Four Seasons kraj Staroga Grada na Hvaru.

– Od europskih projekata upravo smo dovršili interijere hotela Courtyard by Marriott Heathrow i Hampton by Hilton u Londonu. Od projekata rekonstrukcije hotela imali smo priliku raditi hotele Park Plaza u Utrechtu, Nürnbergu i Berlinu, kao i rekonstrukciju interijera hotela Park Plaza County Hall u središtu Londona – navodi Barac i naglašava da se Atellior ističe specijaliziranim pristupom dizajnu koji integrira zahtjeve investitora i tržišne potrebe te, kad je riječ o hotelskim projektima, vrlo važnu stavku –​ brend standarda pojedinoga hotelskog brenda.

–​ Atellior je vjerojatno jedini hrvatski ured koji u portfelju ili na radnom stolu uvijek ima nekoliko projekata internacionalnih hotelskih brendova. Svakom projektu pristupamo tako da su svi navedeni zahtjevi integrirani u jedinstveni dizajn koji nudi doživljaj koji je investitor želio postići. Postoje situacije kad, s obzirom na dugogodišnje iskustvo s hotelskim brendovima, u suradnji s timom konzultanata investitorima pružamo stručnu potporu u definiranju programa i zahtjeva za projekt. Svaki naš projekt posebno je ​osmišljen proizvod, ali ne težimo nužno prepoznatljivom autorskom stilu poput nekih drugih arhitekata – kaže Barac, ističući da prate trendove u dizajnu, ali i najnovije proizvode koji su integralni dio komercijalnog dijela Atelliorova posla.

Atellior ​kao dio projekta u dogovoru s investitorom također izrađuje studije o definiranju projektnog zadatka. Osim toga, iskustvo rada na greenfield-projektima sa stranim investitorima formiralo je iskusan tim koji nudi potporu investitoru od idejnih studija do izvedbe projekta. Neki su Atelliorovi projekti nagrađeni, pri čemu Barac posebno izdvaja hotel Tarčin Forest Resort and Spa MGallery by Sofitel, za koji su 2017. dobili REXPO Best New Hotel Award. ​

Obnova viktorijanskoga dragulja

​– Trenutačno bismo izdvojili dva velika projekta obnove vrlo poznatih hotela. U Hrvatskoj smo uključeni u rekonstrukciju splitskog Le Méridien Grand Hotela Lav, a u Engleskoj radimo na obnovi povijesnoga Hilton Brighton Metropolea, dragulja viktorijanske arhitekture na samoj promenadi Brightona – kaže Barac i naglašava da koronakriza nije utjecala na smanjenje opsega posla, čak se povećalo projektiranje greenfield-projekata i interijera luksuznih stambenih objekata.

Prema njezinim riječima, kriza zbog pandemije koronavirusa donijela je promjene i nove trendove u hospitality-industriju, više su naglašeni digitalizacija i korisničko iskustvo, te je sad najveći izazov kako te promjene pretvoriti u dobar dizajn i stvoriti još bolji proizvod.​