Atlantic Grupa kupila zemljište i gradi zgradu sjedišta u Novom Zagrebu

Atlantic Grupa na čelu s Emilom Tedeschijem napokon je pronašla odgovarajuću lokaciju za gradnju novog sjedišta, potvrdili su nam iz te kompanije. Dosadašnje sjedište u zagrebačkoj Miramarskoj ulici zamijenit će prostor od osamnaest tisuća četvornih metara u Novom Zagrebu, u blizini Avenue Malla.



No čini se kako je došao kraj njihovoj potrazi za vlastitim poslovnim prostorom, što nije malen pothvat jer se stopa raspoloživosti uredskih prostora u tri godine smanjila s petnaest na samo tri posto. Unatoč većoj potražnji i blagom rastu cijena zakupa prošle su godine veće prodajne transakcije ostvarile postojeće zgrade, što pokazuje da su ulagači suzdržani u gradnji uredskih zgrada.



Ipak, potkraj prošle godine dovršena je GTC-ova zgrada Matrix Office Park površine deset tisuća četvornih metara, a potkraj ožujka očekuje se završetak druge takve zgrade. Sagrađena je i zgrada u koju su se smjestili Hrvatski Telekom i hotel Hilton Garden Inn, a u lipnju bi trebao biti gotov i Euroagramov poslovno-rekreacijski centar u Radničkoj ulici s gotovo osam tisuća kvadrata. Do kraja godine niknut će i poslovno-stambeni kompleks BHB Domusa na križanju Heinzlove i Branimirove. Premda nove ponude ima, ona je vrlo ograničena.



– Nedostaje uredskih prostora koji mogu osigurati veće površine po katu, posebno uredskih zgrada A-klase, za kojima je najveća potražnja u središnjoj poslovnoj zoni i poslovnoj četvrti istok. Veće uredske prostore većinom traži ICT sektor – navodi Patrick Franolić, direktor agencije za nekretnine Spiller Farmer, i dodaje da je proteklih nekoliko godina zakup za ekskluzivne uredske prostore bio stabilan, od 13 do 15 eura po četvornome metru, a najam za uredski prostor B-klase stoji od 8 do 12 eura po kvadratu. Doznajemo i da su prinosi za uredske i maloprodajne nekretnine dodatno smanjeni na sedam posto za imovinu A-klase, a za nekretnine B-klase iznose od 7,75 do 8,5 posto.



Situacija na tržištu poslovnih nekretnina takva je da pogoduje zakupodavcu. Drugim riječima, zakupnici ne mogu više računati na dodatne pogodnosti i znatno smanjenje zakupnina pri pregovaranju. No, iako se uskoro očekuje rast cijena, trendovi su stabilni.