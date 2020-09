Austrijanci preuzeli Dom za starije ‘Severović‘

Dom za osobe treće životne dobi 'Severović' u Novakima Bistranskim s prvim danom kolovoza preuzela je Grupa SeneCura, jedan od najvećih privatnih vlasnika domova za njegu i zdravstvenih ustanova u Austriji. U domovima za starije i nemoćne već neko vrijeme traži se mjesto više, a na visoku potražnju računaju i novi vlasnici koji osim s 85 zdravstvenih ustanova u Austriji upravljaju domovima u Češkoj i Sloveniji.

– Visoka kvaliteta poslovanja u Domu 'Severović' uvjerila nas je da je riječ o izvrsnoj prilici za ulazak SeneCure na hrvatsko tržište. Bio je to logičan nastavak razvoja Grupe u regiji jer je Hrvatska dio europskog, ali i globalnog trenda porasta udjela starijih osoba u stanovništvu. Prema podacima Europskoga statističkog ureda, Hrvatska ima 262 tisuće građana u dobi od 65 do 69 godina, 190 tisuća u dobi od 70 do 74 godine te 385 tisuća starijih od 75 godina. Ti podaci jasno pokazuju povećanu potrebu za kvalitetnom skrbi za starije osobe, u čemu je SeneCura jedan od lidera na tržištu u privatnom sektoru – objašnjavaju novi vlasnici Doma 'Severović', koji je dosad bio u vlasništvu Zorana i Gordane Severović.

U SeneCuri uvjeravaju da integracija 'Severovića' neće značiti drastične promjene u poslovanju jer su vrlo zadovoljni radnim kolektivom. Postupno će, kažu, uvoditi programe 'bliže čovjeku', što je moto Grupe, te posebne ponude poput znanstvenog upravljanja boli, za što je tvrtka certificirana kao prva nositeljica domova za starije osobe u Europi.

– Svi sadašnji zaposlenici zadržat će svoja radna mjesta, a naša iskusna direktorica domova za starije osobe SeneCura u austrijskoj Koruškoj Jasna Krijan pomoći će im u tome da svi standardi i pravila kvalitete u Domu 'Severović' budu u skladu sa standardima grupa SeneCura i Orpea – navode Austrijanci koji se nadaju da će njihov koncept brige za štićenike biti prepoznat na hrvatskom tržištu.

Grupa SeneCura posluje u sklopu francuske Orpee u čijem je vlasništvu 951 ustanova diljem svijeta. Na pitanje hoće li se upustiti u gradnju novih domova, odgovaraju da će u budućnosti svakako razmotriti mogućnosti daljnjeg širenja poslovanja i prilike na hrvatskom tržištu. No trenutačno su fokusirani na upoznavanje internih radnih procesa u Domu 'Severović' i njihovu prilagodbu standardima Grupe.