Austrijska skijališta otvaraju vrata za strance

Nakon jednogodišnje pauze, tijekom koje su na brojna austrijska skijališta mogli koristiti samo domaći skijaši, i to uz zatvorene restorane i druge ugostiteljske objekte i praktički bez ikakvih drugih sadržaja, austrijski turistički djelatnici s posebnim entuzijazmom su prionuli pripremi predstojeće skijaške sezone 2021/2022., za koju vjeruju da će biti na tragu godina koje su prethodile pandemiji Covida. Tako su se proteklog tjedna hrvatskim novinarima i turističkim djelatnicima predstavile dva poznata i među hrvatskim skijašima omiljena skijaška odrerdišta: skijalište Obertauern i skijaška rergija Ski amade, koja u jednu skijašku cjelinu okuplja pet regija (Salzburger Sportwelt, Schladming, Gastein, Hochkeinig i Grossartal).

Istina, za sada još nisu poznati svi uvjeti pod kojima će skijaši moći koristiti austrijska skijališta, jer će austrijska Vlada tek objaviti mjere pod kojima će to biti moguće. Za sada je, međutim, sigurno da će skijališta biti otvorena za sve skijaše, da će raditi hoteli, restorani i drugi ugostiteljski objekti, ali i da će se sve odvijati u strogo kontroliranim uvjetima, što među ostalim podrazumijeva obvezne potvrde o cijepljenju (ili potvrde da je preboljen Covid, odnosno u nedostatku toga svježi PCR test), kao i maske u zatvorenim prostorima (i gondolama).

Odavno su Austrijanci shvatili da osim snijega i skijaških staza svojim gostima moraju pružiti i dodatne sadržaje, kojima će ne samo potaknuti što veću potrošnju, već u zimovališta privući i one koji ne skijaju. Stoga se osim vrlo bogate ugostiteljske ponude svake godine trude osmisliti i dodatne sadržaje, od sanjkanja, vožnje u kolima s konjskom zapregom, do niza avanturističkih sadržaja, poput skijanja i letenja zmajem ili vožnje biciklom po snijegu.

No za ovu sezonu su se posebno pripremili, već i zbog toga što je prošla propuštena, i sigurno je da će brojni skijaši, zbog nepopuštajuće pandemije, biti u dvojbi ići ili ne na skijanje. Zbog toga samo je regija Ski amade u proteklih godinu dana u pripremu nove sezone uložila više od 66 milijuna eura, izgrađene su dvije nove žičare, a mnoge stare modernizirane, sve više planina se povezuje skijaških liftovima i gondolama kako bi se povećao broj staza kojima se može skijati bez vožnje autobusima ili autima, a odatno su osmišljeni i brojni novi sadržaji. Tako kroz pet-šest skijaških mjeseci ni u regiji Ski amade ni u Obertauernu praktički i nema tjedna kroz koji se ne proteže neka posebna akcija, poput posebnih skijaških tjedana za mlade ili djecu, degustacije lokalnih proizvoda, posebne trke za amatere skijaše ili potraga za blagom (glavna nagrada je skupocjeni BMW) u Obertauernu. Predstavnici regije Ski amade s ponosom su hrvatskim novinarima govorili o tome da je upravo ova regija već tri godine za redom proglašena najinovativnijom u osmišljavanju dodatnih turističkih sadržaja i korištenju tehnologije.

Skijaška sezona u Austriji tradicionalno se otvara zadnjeg vikenda u studenom u Obertauernu, koji zbog nadmorske visine na kojoj se nalazi obiluje snijegom od studenog do svibnja, kada tamo sezona i završava. No, zbog brojnih skijaških topova snijeg zapravo više nije problem niti na jednom skijalištu, pa već početkom prosinca skijanje započinje i na svim skijalištima regije Ski amade, odnosno cijele Austrije. Za sada, hrvatski skijaši neće imati problema s prelaskom granice i dolaskom do skijališta, ali za pretpostaviti je da će se tijekom idućih mjeseci uvjeti mijenjati, pa će se i oni morati prilagođavati. Ali, što je najvažnije, moći će skijati, za razliku od prošle skijališne sezone, kada im to nije bilo moguće.

Obertauren - Na skijama do svakog hotela

Tradicionalnom konferencijom za novinare u Zagrebu je najavljena nova skijaška sezona u Obertauernu, jednom od najpoznatijih skijaških centara u Austriji, inače omiljenom skijalištu i hrvatskih skijaša. Sezona službeno započinje zadnjeg vikenda u studenom, kada se na svečanom otvorenju skupe brojni poznati austrijski i njemački sportaši, glumci i druge osobe iz javnog života, i traje sve do početka svibnja.

Obertauern je inače malo mjestašce 90 kilometara južno od Salzburga, smješteno na nadmorskoj visini od 1.740 metara, a okružuju ga planine koje se penju do gotovo 2.500 metara. Mjesto je poznato po tome što ima stanovnika gotovo koliko i hotela, ili točnije oko 150 hotela, pansiona, prenoćišta i apartmana u svim cjenovnim kategorijama, kao i šest hostela za mlade. Oko mjesta je raspoređeno 26 žičara i vučnica koje čine jedinstvenu skijašku arenu (oko 100 kilometara skijaških staza različite težine), pa na skijama možete napraviti puni krug i vratiti se na polazište. Zanimljivo je i da se praktički do svakog hotela može doskijati, odnosno iz njega direktno spustiti na skijašku stazu.

Ski amade - Jednom kartom na 720 kilometara staza

Na skijalištima pet regija objedinjenih u jedinstveni savez Ski amade skijaši sa samo jednom skijaškom kartom mogu skijati na 356 skijaških staza dugih više od 760 kilometara, koje su povezane s 270 modernih liftova i gondola. U toj regiji skijaši i ostali gosti mogu boraviti u gotovo 5 i pol tisuća smještajnih objekata sa gotovo 100 tisuća kreveta. Na raspolaganju im je i 260 skijaških koliba i planinskih restorana te 28 specijaliziranih koliba za uživanje u skijanju i vinu.

Turistički djelatnici ove regije posebno su ponosni na niz atraktivnih akcija koje su osmislili za svoje goste. Pri tom je čitava grupa aktivnosti namijenjena zajedničkom uživanju za cijele obitelji, a tu su i posebne tematske skijaške staze i staze na kojima se mjeri vrijeme, desetak snow parkova, 13 funslop i funcross staza, zabavni programi za djecu, 30-tak skijaških škola itd.