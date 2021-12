AZTN odobrio koncentraciju Telemacha i Optima Telekoma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila je koncentraciju Telemach Hrvatske i Optima Telekom na prvoj razini, priopćeno je u ponedjeljak iz te regulatorne agencije.

Kako ističu u priopćenju, tom koncentracijom ostvaren je cilj koji je AZTN želio postići rješenjima od 19. ožujka 2014. i 9. lipnja 2017. o uvjetno dopuštenoj koncentraciji HT-a i Optime te od 9. lipnja 2017. o uvjetno dopuštenoj koncentraciji Optima i H1, temeljem kojih je HT upravljao Optimom do 10. srpnja ove godine.

Cilj je bio, podsjećaju, očuvanje Optime, odnosno stvaranje trećeg tržišnog takmaca na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga.

Proces prodaje dionica Optime započeo je 31. siječnja 2020. godine objavom javnog poziva za podnošenje ponuda te kasnijim odabirom investicijske banke Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft sa sjedištem u Frankfurt am Main koja je vodila proces prodaje, a koju su zajedno angažirali Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka.

Početkom srpnja ove godine Hrvatski telekom i Zagrebačka banka potpisali su s Telemach Hrvatska, u vlasništvu United Grupe, ugovor o kupoprodaji 54,31 posto dionica Optima Telekoma, čime je ukupna vrijednost Optime određena u visini od 639 milijuna kuna.

Zaključenje te transakcije bilo je podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima.

Kako ističu u svom današnjem priopćenju iz AZTN-a, u ovom slučaju riječ je o vertikalnoj koncentraciji, budući da Telemach i Optima djeluju na vertikalno povezanim i komplementarnim tržištima.

Telemach će njome prvenstveno ući na tržište pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnim mrežama na kojima je prisutna isključivo Optima te će preuzeti tržišne udjele Optime.

U horizontalnom smislu, ocjenjuju u AZTN-u, doći će do minimalnog preklapanja djelatnosti s Optimom, i to na tržištima maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu te prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade, na kojima je trenutno Telemach prisutan marginalno. AZTN je utvrdio kako u ovom slučaju neće doći do povećanja tržišnih udjela na niti jednom od mjerodavnih tržišta uslijed provedbe koncentracije.

Stjecanjem Optime, Telemach će postati integrirani operator u pokretnoj i nepokretnoj mreži koji će biti u mogućnosti nuditi konvergentne usluge te će na taj način kao treći integrirani pružatelj elektroničkih komunikacijskih usluga na tržištu Hrvatske moći konkurirati postojećim takmacima na tržištu, navode iz regulatorne agencije.

Osim tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, na kojima će ta koncentracija prvenstveno imati učinke, Telemach je putem povezanih poduzetnika, među kojima je najznačajniji nakladnik medija Nova TV, prisutan i na tržištu televizijskog oglašavanja, na kojem su RTL i HRT najznačajniji tržišni takmaci povezanim poduzetnicima Telemacha na tom tržištu. Također, prisutan je i na tržištu pružanja usluga televizijskih kanala na veliko na teritoriju Hrvatske na kojima Optima i ostali operatori elektroničkih komunikacijskih usluga sudjeluju kao kupci, ističu iz AZTN-a.

Stoga je AZTN razmotrio mogućnost nastanka vertikalnih učinaka jednostranim zatvaranjem tržišta televizijskog oglašavanja prema konkurentima sa tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga kao posljedica provedbe koncentracije.

AZTN je zaprimio jedno mišljenje temeljem objavljenog javnog poziva od 1. prosinca 2021. jednog od tržišnih takmaca, telekom operatora, s obzirom na tržište TV oglašavanja te je izvršio detaljnu analizu i došao do zaključaka kako je razumno za pretpostaviti da pružatelji elektroničkih komunikacijskih usluga Telemach i Optima, ne bi prisutnošću putem povezanog poduzetnika Nova TV na tržištu televizijskog oglašavanja, na silaznom tržištu pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga mogli ugroziti poziciju vodećih konkurenata, HT-a i A1, budući da su i Optima i Telemach najmanji operatori nepokretnih i pokretnih mreža na hrvatskom tržištu.

AZTN je u tom postupku ocjene zatražio stručno mišljenje od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kao sektorskog regulatora na tržištima elektroničkih komunikacijskih usluga. HAKOM je u svom očitovanju naveo kako u budućnosti očekuje pozitivne sinergijske učinke te koncentracije na daljnje održivo tržišno natjecanje i ubrzani razvoj tržišta elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj.

AZTN je također zatražio mišljenje od Agencije za elektroničke medije (AEM) kao sektorskog regulatora na tržištima elektroničkih medija. AEM je u svome očitovanju naveo kako provedbom koncentracije ne dolazi do kršenja odredbi o koncentraciji medija iz Zakona o elektroničkim medijima, s obzirom na odredbe koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, a zbog relativno malog udjela i utjecaja na tržište elektroničkih medija pružatelja medijske usluge poduzetnika Optima, kaže se u priopćenju.

U AZTN-u tako očekuju da će provedba koncentracije Optime i Telemacha rezultirati pozitivnim učincima, koji proizlaze primarno iz činjenice da opstaje treći konkurent na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži te da će nastati treći integrirani operator u pokretnoj i nepokretnoj mreži, koji će biti u mogućnosti učinkovitije konkurirati postojećim vodećim operatorima, ponudom konvergentnih usluga.

Stvaranjem trećeg potpuno integriranog takmaca u sektoru elektroničkih komunikacija, pak, ukazuje se na potencijalne učinkovitosti koje proizlaze iz sposobnosti integriranih operatora pokretne i nepokretne mreže nuditi konvergentne proizvode, te na taj način pružiti protutežu već postojećim takmacima na tržištu i u konačnici bolje uvjete za krajnje korisnike.

Stoga će, smatraju u AZTN-u, ta koncentracija imati pozitivne učinke na jačanje tržišnog natjecanja stvaranjem trećeg tržišnog takmaca dugogodišnjim vodećim takmacima na tržištu, a time bi trebale nastupiti i koristi za potrošače.