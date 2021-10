Barcaffé espresso otvorio prvu akademiju za bariste u Hrvatskoj

Barcaffé, vodeći proizvođač kave u regiji otvorio je prvu Barcaffé espresso akademiju za bariste u Hrvatskoj. Akademija se nalazi na Radničkoj cesti, poslovnom srcu Zagreba i prostire se na skoro 300 četvornih metara.

Na svečanom otvorenju prisustvovala su brojna lica iz hrvatskog javnog života, poznati Barcaffé baristi, poslovni partneri te predstavnici medija.

- Dugogodišnja tradicija, kvaliteta i nagrade na međunarodnim natjecanjima gradili su naš put prema tržištu, svakom potrošaču, kako iz privatnog tako i poslovnog segmenta. Sa zadovoljstvom mogu reći da danas Barcaffé postavlja standarde i da smo ozbiljan regionalni igrač na tržištu espressa - izjavio je Tomislav Krpina, direktor prodaje Barcaffé-a za Hrvatsku.

Pod voditeljskom palicom Ide Prester, na otvorenju je predstavljan i Barista book na kojem su radili Barcaffé baristi iz regije u suradnji s Nikom Orošijem, svojevrsnim predvodnikom barista novog vremena u Zagrebu, koji se pridružio ekipi Barcaffé espresso stručnjaka. U knjizi je sažeto bogato znanje o kavi, od uzgoja, odabira plodova, obrade, pa sve do savršenog espressa koji će svi imati priliku popiti u novoj Barcaffé espresso akademiji.

Uz Barista book predstavljen je Barcaffé espresso specialty coffee by Nik Oroši. U caffe bar-u u sklopu akademije svi posjetitelji imat će mogućnost okusiti različite Barcaffé espresso kave: Maestoso, India Single Origin 100% arabica te spomenuti specialty coffee by Nik Oroši 100% arabica.

- Imamo vrhunski proizvod. Zrna pažljivo biramo već na plantaži, selektiramo u proizvodnji, a naš razvojni tim i marketing napravili su inovacije od receptura naših mješavina do pakiranja. Ponosna sam na tim mladih, kreativnih i vrijednih ljudi, oboružanih znanjem s kojima zajedno dovodimo priču do kraja, do šalice omiljenog napitka - istaknula je Tihana Vujčić, direktorica marketinga.

Uzvanici su na otvorenju uživali u koktelima na bazi kave koje je kreirao poznati hrvatski barmen Filip Lipnik, dok je cjelokupnu atmosferu svojom glazbom upotpunio DJ Stanko Bondža.

Barcaffé espresso akademija je stanica na putu prema savršenom espressu te mjesto koje će inspirirati profesionalce kroz edukaciju baristima i poslovnim partnerima. Prostor akademije ujedno je i caffe bar otvoren za javnost pa će tako svi kavoljupci moći uživati u svojoj omiljenoj šalici kave.