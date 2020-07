Bartulović: Reorganizacija poslovanja HT-a bio je zahtjevan pothvat kojeg smo uspješno napravili u 10 dana

U prošlom izdanju Lidera objavili smo opširnu temu o novim modelima rada koji su uskrsnuli nakon lockdowna. Izmješten rad, rad na daljinu, rad od kuće, home-office, remote work…sve su to nazivi za najveću globalnu promjenu korporativnog modela rada koja je rođena u koronakrizi. Svi ti nazivi sada se mogu objediniti pod novi pojam, tzv. SmartWork kojeg su počele koristiti globalne kompanije i u Hrvatskoj, pretvorivši privremeni rad od kuće u dugoročnu strategiju. Međutim ne kao isključivi već hibridni model, odnosno kombinaciju kućnog i uredskog rada. Većinom se to odnosi na tehnološke kompanije, međutim i u drugim sektorima sve se više razmišlja o trajnoj mogućnosti rada od kuće.

Za sve poduzetnike koji razmišljaju o toj ideji donosimo serijal primjera predvodnika SmartWork modela u Hrvatskoj. O transformaciji i reorganizaciji razgovarali smo s Ivanom Bartulovićem, članom Uprave i glavnim direktorom za ljudske resurse u Hrvatskom Telekomu.

Koji su bili ključni interni faktori u vašoj kompaniji koji su utjecali na odluku o promjeni modela rada?

Kroz istraživanje zadovoljstva zaposlenika, koje redovito provodimo, dobili smo povratne informacije o tome da su zaposlenici vrlo zadovoljni što mogu nesmetano raditi od kuće, a što nam je bio jedan od pokazatelja da smo novi model rada usmjerili u pravom smjeru. Dapače, u nedavno provedenom istraživanju zadovoljstva zaposlenika ono se pokazalo najvećim u zadnjih 15 godina. Što zvuči nevjerojatno s obzirom na situaciju, ali to potvrđuje pravilo da kvalitetne organizacije pokazuju svoju pravu vrijednost kad je najpotrebnije, a više od 90 posto zaposlenika HT bilo je jako zadovoljno postupanjem kompanije u vrijeme korone. Tijekom posljednja tri mjeseca iznutra smo svjedočili transformaciji Hrvatskog Telekoma, od toga kako radimo, kako surađujemo i kako komuniciramo, a našu fizičku svakodnevnicu zamijenila je ona digitalna. S obzirom da je ova situacija bila u potpunosti bez presedana, svi smo učili u hodu i zato je bilo iznimno bitno svakodnevno analizirati kako stvari funkcioniraju u praksi, a tu nam je povratna informacija od naših djelatnika bila iznimno bitna. Počevši od zadovoljstva mogućnošću rada od kuće i iz sigurnosti vlastitog doma, do želje za povratkom u urede i osobnog kontakta s kolegama kad se situacija stabilizirala. Sa željom da kapitaliziramo na svemu dobrome što smo naučili u proteklim mjesecima kreirali smo novi operativni model – SmartWork koji je službeno uveden sa 17. lipnjem.

Što sve SmartWork konkretno podrazumijeva u praksi?

SmartWork u sebi integrira najbolje od oba svijeta, kombinirajući najbolje prakse i pogodnosti rada u uredu i rad od kuće te jasno opisuje kako radimo i što želimo postići. Riječ je o modelu koji određuje nas kao digitalnu kompaniju u digitalnom dobu u kojem poslujemo. Novi model rada, podrazumijeva mogućnost povremenog rada od kuće i ona je, u dogovoru s nadređenom osobom, dostupna gotovo svim zaposlenicima, pri čemu neke grupe zaposlenika, poput tehničara ili kolega u direktnoj prodaji, zbog prirode svoga posla nemaju mogućnost rada od kuće. U slučaju da želi iskoristiti mogućnost rada od kuće, zaposlenik sa svojom neposredno nadređenom osobom dogovara koliko dana te koje dane u tjednu planira raditi od kuće. U sklopu novog modela rada u Hrvatskom Telekomu postoji nekoliko rasporeda, a moguće su i neke druge kombinacije radnog rasporeda u dogovoru s nadređenom osobom i sukladno potrebama posla: 2 dana iz ureda – 3 dana od kuće, 3 dana iz ureda – 2 dana od kuće, 4 dana iz ureda – 1 dan od kuće, 1 tjedan iz ureda – 1 tjedan od kuće, 2 tjedna iz ureda – 2 tjedna od kuće. Pritom na nivou kompanije dugoročno ciljamo omjer rada koji otprilike podrazumijeva da se 60 posto vremena radi iz ureda, a 40 posto vremena radi od doma. Kao dodatnu mjeru opreza, uveli smo i podjelu u timove na funkcije od kritične važnosti za naše poslovanje, gdje zaposlenici rade u rotacijama, a rad je podijeljen tako da se poštuju mjere distance.

Koliko je cijeli proces transformacije bio izazovan i zahtjevan za kompaniju?

Glavni prioritet nam je bila sigurnost naših zaposlenika, zatim nam je jednako važna bila odgovornost prema našim korisnicima i ispunjavanje naše uloge u društvu, gdje su, vjerujem, svi suglasni da je povezanost i osiguranje telekomunikacijskih usluga omogućilo da nastavimo funkcionirati. Hrvatski Telekom imao je odranije razrađen sustav održavanja poslovnog kontinuiteta, tako da nas odluka o radu od kuće nije zatekla nespremne. Naprotiv, većina naših kolegica i kolega bila je u prilici početi raditi od kuće i prije nego je to 19. ožujka preporučeno. Međutim, reorganizirati cijelo poslovanje Hrvatskog Telekoma s više od 5000 zaposlenika bio je iznimno zahtjevan pothvat. Za sustavne organizacijske promjene potrebni su mjeseci, a mi smo uspješno to napravili u manje od 10 dana. Kako bismo osigurali rad od kuće, promijenili smo više od 100 internih i eksternih procedura, a u domove svojih zaposlenika prevezli smo 1250 računala i laptopa. Također, cijelu korisničku podršku, više od 1000 zaposlenika, uspjeli smo prebaciti na rad od kuće, a kolege su pojačanje dobili u djelatnicima iz prodaje i dućana, koje smo, želeći očuvati sva radna mjesta, privremeno bili prebacili na nova zaduženja i učili ih novoj vrsti posla. Za kolegice i kolege koji su zbog prirode posla ostali raditi na terenu nabavili smo potrebnu zaštitnu opremu te smo iznimno ponosni na njih jer su svakodnevno bili na terenu i osiguravali korisnicima da budu povezani te da mogu raditi i funkcionirati. Zbog njih su djeca mogla pratiti školu putem e-nastave, ljudi su mogli raditi iz svojih domova, a obitelji su mogle ostati povezane unatoč fizičkoj distanci.

Omogućava li HT zaposlenicima za rad od kuće neku posebnu infrastrukturu?

Za što kvalitetniji i produktivniji rad od kuće, HT zaposlenicima osigurava mogućnost instalacije mobilnog ureda putem kojeg su osigurani besplatni pristup internetu i VPN spajanje, neovisno o fiksnom priključku u vlastitom domu. Uz to, kompanija omogućava određene popuste na dodatnu opremu vezanu uz rad od kuće, a nastavit će isplaćivati naknadu za prijevoz prema definiranim pravilima, unatoč tome što će zaposlenici manje putovati jer dio vremena rade od kuće.

Može li se kroz SmartWork model učinkovito pratiti produktivnost radnika?

Uvođenjem SmartWorka poseban smo naglasak stavili na produktivnost, rezultat kojeg je uvođenje potpuno novog modela procjene učinka koji je fokusiran na mjerenja finalnog rezultata, a ne više na sam proces. Riječ je o modelima za digitalno doba koji kroz nove alate omogućuje praćenje i upravljanje s produktivnošću neovisno o lokaciji rada ili fizičkoj prisutnosti. Kroz novi model osiguravamo još kvalitetnije i češće povratne informacije kako bi produktivnost i naša isporuka korisnicima bili na još višoj razini.

Što biste izdvojili kao najveće prednosti, a što kao nedostatke, odnosno potencijalne dugoročne opasnosti promjene modela rada?

Rad od kuće je definitivno pogodnost koja podrazumijeva osobnu i profesionalnu odgovornost, ali ona ima i jednu prirodnu otegotnu okolnost, a to je sporiju slobodnu razmjenu informacija unutar organizacije. I to bilo koje organizacije, pa čak i one najdigitalnije. Plastično rečeno to je situacija koja se dogodi kad shvatimo da je jednosatna online konferencija ili 20 izmijenjenih e-mailova mogao biti petminutni razgovor uživo. Jedan od većih izazova rada od kuće jest izostanak interakcije među kolegama, one interakcije koja proizlazi iz fizičke prisutnosti i koja potiče komunikaciju, raspravu i inovaciju. Upravo ta spoznaja koja korelira s povratnom informacijom naših zaposlenika, bila je glavna misao vodilja u kreiranju našeg SmartWork modela. Uvjereni smo, naime, da je kombinacija rada od kuće i rada iz ureda način rada koji treba njegovati i razvijati, ali na način da od sve dimenzije - i zaposlenici i kompanija i korisnici/klijenti dobiju najviše. Kako po pitanju produktivnosti, tako i po pitanju ravnoteže osobnog i profesionalnog života, a samim time i zadovoljstva.

Velika prednost SmartWorka jest fleksibilnost u smislu omjera rada od kuće i iz ureda, a koja omogućava brzu reakciju u slučaju promijenjenih okolnosti. U tom smislu SmartWork - novi operativni model rada uveden je kao dugoročni način našeg funkcioniranja koji nije ovisan o epidemiološkoj situaciji.