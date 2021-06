Belgijski sud naredio AstraZeneci isporuku cjepiva Europskoj uniji

Prvostupanjski sud u Bruxellesu presudio je da britansko-švedska farmaceutska kompanija mora Europskoj uniji dostaviti 50 milijuna doza najkasnije do 27.rujna ove godine prema pažljivo određenom rasporedu. AstraZeneca do 26.srpnja mora dostaviti 15 milijuna doza, do 23.kolovoza 20 milijuna i do 27.rujna preostalih 15 milijuna, odlučio je sud u procesu koji su pokrenuli Europska komisija i 27 članica EU-a. U slučaju da kompanija ne izvrši ove obveze, bit će kažnjena deset eura po svakoj dozi koja nije dostavljena u zadanom roku.

Kako je sudac obrazložio, kompanija je teško prekršila svoje ugovorne obveze prema Europskoj uniji, a trebala je i uložiti maksimalne napore da dostavi sva cjepiva unutar dogovorenog vremenskog rasporeda, uključujući i proizvodnju u Velikoj Britaniji koja je eksplicitno navedena u ugovoru, posebice imajući u vidu velika kašnjenja u dostavama Europskoj uniji. 'Odluka potvrđuje stav Komiije da AstraZeneca nije ispunila svoje ugovorne obveze. Dobro je vidjeti da neovisni sudac to potvrđuje', komentirala je odluku predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.