Big Thing – Fintech: Streloviti rast fintech aplikacija na koronapogon

Uz novi broj Lidera, stižu čak dva priloga, a jedan od njih je i Big Thing – Fintech. U njemu saznajte kakvo je stanje u fintech industriji? Strategije su različite, no smjer razvoja banaka, osiguranja i fintech tvrtki je isti – apsolutno digitalan. Izniman rast u digitalizaciji društva i gospodarstva najveća je pozitivna posljedica pandemije koronavirusa.

Financijski sektor već neko vrijeme nije na 'vi' s tehnologijom. Tradicionalne financijske institucije poput banaka i osiguranja digitaliziraju se iznutra, a pred naletom fintech kompanija ostaju stajati na nogama i često vješto iskorištavaju njihovu agilnost i inovativnost surađujući na brojnim projektima koji korisnicima donose bolje usluge. Banke koje imaju digitalna rješenja i digitaliziraju svoje cjelokupno poslovanje osvajaju klijente, a one koje to nemaju, jednostavno ih gube. U Europi je pandemija pravi katalizator primjene fintech rješenja i svih digitalnih usluga, što je prilika da stigne zaostatak za gospodarski mnogo manje razvijenim zemljama koje su je prestigle u digitalizaciji financijskog sektora. Navike je teško promijeniti, ali koronavirus nas je na to već prisilio. Sve o strelovitom rastu fintech aplikacije piše Matilda Bačelić.

Digitalizirane banke spremne su dočekale koronu, a potreba za digitalnim poslovanjem i beskontaktnim plaćanjem odjednom se nametnula kao gotovo isključiva opcija, na što su banke imale odgovor. Novonastala situacija samo im je dala vjetar u leđa za intenzivniju digitalizaciju i suradnju s fintech tvrtkama. O digitaliziranim bankama piše Vanja Figenwald.

Kako je korona utjecala na startupove? U svakom slučaju, financiranje je otežano. Oni koji će preživjeti, već sada doživljavaju svoje najbolje trenutke, neki će tek nakon krize pokazati svoju snagu pružanjem novih i naprednijih financijskih usluga u segmentu financijske tehnologije, a neki će uslugama ili platformama pomoći tvrtkama u transformaciji u novo i još digitalnije doba takvih usluga. Koronavirus je u Europi pokrenuo veliki porast upotrebe fintech aplikacija i to u trenutku kada većina sektora globalne ekonomije polako počinje osjećati učinke onoga što se za koji mjesec može pokazati kao svjetska recesija. Nagli skok uporabe fintech aplikacija i njihovo sveopće prihvaćanje dobre su vijesti za tu industriju, što je još jedan od pokazatelja da će nasljeđe koronavirusa biti digitalnije internetsko društvo. Saznajte sve o fintech startupima u tekstu kojega piše Jozo Knez.