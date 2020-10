Bjelovar pomaže ugostiteljima - ukida porez na potrošnju

- Sve hladnije vrijeme, a s time i mjere koje najavljuje nacionalni Stožer civilne zaštite ne idu na ruku ugostiteljima, radi čega je Grad Bjelovar, u dogovoru s njihovim predstavnicima, odlučio dodatno pomoći u teškim vremenima - navodi se u priopćenju gradske uprave, koja je u utorak predstavila nove mjere.

Tako je najavljeno ukidanje poreza na potrošnju, koji godišnje za gradsku blagajnu znači prihod od oko 800 tisuća kuna. Porez na potrošnju od tri posto prihod je lokalnih jedinica i obračunava se i naplaćuje pri usluživanju pića u ugostiteljskim objektima, a iz Grada Bjelovara najavljuju da se on više neće naplaćivati čim prođe zakonski potrebna procedura koja podrazumijeva 30 dana javnoga savjetovanja te donošenje odluke na Gradskom vijeću.

- Nalazimo se u trenutku u kojemu su ugostitelji praktički na izdisaju i mi im u Gradu želimo dati potporu da prežive ovu zimu. Tako smo i početkom krize pomogli s osam milijuna kuna bjelovarskom gospodarstvu. Ukinuli smo nakon 20 godina i prirez u našem gradu i postali najveći hrvatski grad bez prireza. Sada ukidamo i posljednji gradski porez - porez na potrošnju koji je godišnje gradu donio 800.000 kuna - ističe bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak.

Time, kako kaža, pokazuju da sada, 'kada su ugostitelji na koljenima, i mi trebamo stegnuti remen i pomoći im jer mi smo tu zbog njih, a ne obratno'.

- Pokazujemo i svim drugim gradovima da se može i da svi sada trebamo pomoći gospodarstvu, a ne da ga ostavimo na cjedilu kao 2011. godine - ističe Hrebak, apelirajući na svoje kolege da počnu shvaćati da ničega neće biti ako i lokalna samouprava nešto ne poduzme, nešto ne vrati natrag onima koji pune proračun.

- Nama trebaju brze i efikasne mjere, a ugostitelji nemaju vremena čekati, poručuje Hrebak.

Iz Grada Bjelovara najavljuju i sufinanciranje grijalica za terase, kako bi ugostitelji i tijekom zimskih mjeseci nesmetano koristili terase i tako ostvariti bolje poslovanje. Grad će subvencionirati 50 posto ukupnog troška nabave grijalica, najviše do 3.000 kuna bez PDV-a po ugostitelju.

Riječ je o potpori male vrijednosti (de minimis potpori) za koju će se raspisati javni poziv u prvom kvartalu 2021. godine, nakon razmatranja i donošenja odluke na Gradskome vijeću. Rebalansom proračuna za to će se osigurati ukupno 80.000 kuna, najavljuju iz Grada Bjelovara. Uz to, ugostitelji će biti oslobođeni i plaćanja poreza na korištenje javne površine Gradu Bjelovaru za terase, sve do 30. lipnja 2021. godine.

Također, Grad Bjelovar će prepoloviti odnosno za 50 posto sniziti cijenu zakupa za kućice i štandove za sve zainteresirane u vrijeme održavanja gradskih manifestacija. I te mjere, kako se napominje u priopćenju, moraju dobiti zeleno svjetlo gradskih vijećnika.

Iz gradske uprave u priopćenju prenose kako je, uz bjelovarske ugostitelje, predstavnike Udruženja obrtnika Bjelovar, Obrtničke komore Bjelovar, Županijske komore Bjelovar, županijskog Ceha ugostitelja, podršku Gradu Bjelovaru dao i predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

- Bitno je da imamo model po kojemu se možemo nadati da ćemo sačuvati radna mjesta. Na to stalno upozoravamo jer bez sačuvanih radnih mjesta praktički nema ni grada. Upozoravamo da nam nije ništa kompenzirano od države, a snosimo posljedice, no vjerujem da će to biti prepoznato od strane Vlade - izjava je Medaka koja se prenosi u priopćenju.