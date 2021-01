Bolt pokreće pilot projekt iznajmljivanja u Rijeci

Bolt je predstavio polugodišnji pilot projekt iznajmljivanja električnih romobila u Rijeci u partnerstvu s Gradom Rijeka. Predstavljanju najnovije usluge prisustvovali su Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, Tomislav Lukačević, direktor Bolta u Hrvatskoj te Ivan Begović, operativni menadžer za romobile u Boltu Hrvatska.

Riječani će već od 15. siječnja, moći preko Boltove mobilne aplikacije otključati električni romobil na jednoj od 10 lokacija u centru grada te i sami uvidjeti prednosti ovog načina kretanja svojim gradom, stoji u priopćenju.

Boltova usluga iznajmljivanja električnih romobila trenutno je dostupna u preko 40 gradova u 15 zemalja, te je iznimno dobro prihvaćena od strane korisnika budući da se radi o odličnoj alternativi automobilima u slučaju kraćih putovanja, a osobito u gradovima gdje je svakodnevni promet iznimno zagušen. Korištenje romobila smanjuje broj automobila na prometnicama te istovremeno rješava problem gužvi i smanjuje zagađenje okoliša što je dio Boltovog Zelenog plana na globalnoj razini.

Tomislav Lukačević, direktor Bolta u Hrvatskoj, rekao je: „Naša misija u Boltu je omogućiti ljudima brže i jednostavnije kretanje gradom. Izbjegavanje gužve, osobito tijekom ljetne sezone, je veliki problem u gradovima kao što je Rijeka. Primijetili smo da imamo dosta vožnji u Rijeci do 3 kilometra što ga čini idealnim gradom za putovanja romobilom. Na ovaj način rješavamo dva problema: smanjujemo broj vožnji automobilom te štedimo vrijeme i novac naših korisnika.”

Bolt će veliku pažnju posvetiti sigurnosti korisnika, ali i romobila tijekom vožnje te će kontinuirano raditi na uspostavljanju najboljih sigurnosnih praksi za korištenje romobila u Rijeci. U partnerstvu s Gradom Rijeka i Hrvatskom udrugom vozača električnih romobila (HUVER) u planu su edukativna događanja o sigurnom korištenju romobila kako bi do početka ljetne sezone uspostavili najbolje prakse za korištenje romobila.

Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, izjavio je: „Riječanke i Riječani koriste e-romobile, i ovaj način prometovanja u Rijeci ima sve više poklonika , a uvođenjem mogućnosti rentanja e-romobila uopće ne sumnjam da će e-romobilista biti još i više. Vjerujem da ćemo s dolaskom proljeća i turista kojih je u Rijeci iz godine u godinu sve više, vidjeti sve prednosti koje ovaj pametan, eco- friendly način kretanja, donosi u grad.“

Nakon uvođenja sustava e-bicikala, riječkih Ricikleta, koji se pokazao punim pogotkom za grad, uvođenje električnih romobila činio se logičkim slijedećim potezom. Naime Grad Rijeka je pilot projektu tvrtke Bolt dao svu organizacijsku podršku, a bitno je napomenuti da je uostalom jedan od prioriteta Grada Rijeke uvođenje novih tehnologija u svim područjima života, pa tako i u eko-mobilnosti.

Ivan Begović, operativni menadžer za romobile u Boltu Hrvatska, komentirao je pokretanje pilot projekta i planove na globalnoj razini: „Bolt na globalnoj razini ima velike planove što se tiče mikromobilnosti s ulaganjem od preko 150 milijuna eura u narednom periodu što uključuje i plan uvođenja usluga najma električnih romobila u preko 100 gradova diljem Europe. Vjerujemo da će pilot projekt pokazati sve prednosti ovog načina prijevoza te da će i ostali gradovi to prepoznati i u suradnji s nama uvesti ovu modernu i ekološki osviještenu uslugu. Hvala Gradu Rijeka što je prepoznao vrijednost ovog projekta te dao svoju punu potporu.“

U Rijeci će se koristiti model romobila koji je dizajniran i proizveden unutar Bolta baš za potrebe učestalog najma. Brzina romobila je do 20 km/h, a na određenim posebnim područjima, kao što su Korzo i dio Rive, brzina je ograničena do 10 km/h. Za početak će se rasporediti 200 romobila koji će biti smješteni u središtu Rijeke na 10 lokacija, prometnim žarištima i frekventnim lokacijama kao što su Sušački most, Autobusna stanica Fiumara, Jadranski trg, Žabica, Željeznički kolodvor, HNK Rijeka, Robna kuća Rijeka, Dvorana Mladosti, Studentsko naselje IGK te Sveučilišni kampus. Tvrtka je spremna povećati broj vozila prema potrebama korisnika.

Svaki romobil dolazi s ugrađenim GPS uređajem koji će pružati uvid u lokacije njihovog preuzimanja i ostavljanja. Svako jutro, Bolt će rasporediti romobile na njihova predodređena mjesta, a romobili će tad ujedno biti dezinficirani radi dodatne sigurnosti. Bolt vodi računa o propisnom parkiranju romobila, te jednako kao i građani Rijeke, želi da grad izgleda i funkcionira dobro. Stoga ukoliko korisnik želi ostaviti romobil na području koje je u Bolt aplikaciji označeno crvenom bojom, kao što je Korzo, korisnik će biti upozoren putem aplikacije da ne parkira vozilo na toj lokaciji.

Romobil se može otključati skeniranjem QR koda

Svi korisnici vidjet će ikonu za romobil u svojoj aplikaciji nakon ažuriranja. Odabirom ikone korisnik će biti preusmjeren na sučelje za najam romobila. Osobe koje još nisu instalirale Bolt aplikaciju mogu je preuzeti iz trgovina Google Play ili App Store. Romobil se može otključati skeniranjem QR koda koji se nalazi na upravljaču vozila. Prije prve upotrebe, aplikacija će korisniku pokazati upute za sigurnu vožnju i parkiranje romobila.

Cijena korištenja

Tijekom promotivnog razdoblja otključavanje romobila biti će besplatno dok će cijena korištenja biti 75 lipa po minuti vožnje, što je najniža cijena od svih gradova gdje je dostupna Boltova usluga. Za primjer možemo uzeti vožnju od 10 minuta, što je dovoljno da se pređe nekoliko kilometara u gradu, koja će na kraju korisnika koštati 7,5 kuna. U budućnosti postoji mogućnost i uvođenja modela pretplate ako se pokaže da postoji povećana potražnja za uslugom najma romobila.

Bolt je prvi pružatelj usluge prijevoza koji je omogućio najam vožnje automobilom i iznajmljivanja električnih romobila na istoj aplikaciji. Korištenje samo jedne aplikacije za više vrsta prijevoza olakšava korisnicima upravljanje vlastitim potrebama za različitim vrstama prijevoza.