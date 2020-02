Borci za prava poduzetnika (8): Veljko Ostojić nastavlja borbu za još niži PDV u turizmu

Ako je netko plivao svim mogućim strujama hrvatskog turizma, onda je to Veljko Ostojić, koji ima više od trideset godina staža u tom sektoru, sve do pozicije ministra turizma 2011. u Milanovićevoj vladi. Privatni sektor tada se poveselio što će imati čovjeka iz struke da lobira za njihove interese, no Ostojić je već 2013. dao ostavku zbog sumnje da je bio upleten u malverzacije sa zemljištem u Istri. Uskok je poslije utvrdio da nema kaznenog djela, ali Ostojić je jedno vrijeme ostao bez kredibilnosti.

Kompletan tekst o najagilnijim borcima za prava poduzetnika možete pročitati u digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera od 14. veljače 2020.

Vratio se u politiku turizma prje dvije godine kao direktor Hrvatske udruge turizma (HUT), koja okuplja sve relevantne udruge u turizmu. Opet je u poziciji da kritizira, ali napominje da njegova udruga aktivno sudjeluje u donošenju ključnih propisa kao što su Zakon o turističkom zemljištu, Zakon o poticanju ulaganja, Zakona o strancima i drugi propisi.

– Hrvatska ima najveće opterećenje na turizam na Mediteranu, a stopa PDV-a, iako je ove godine smanjena na dio turističkih usluga na trinaest posto, i dalje je viša od prosjeka koji iznosi deset posto. Ulagače odbija i dalje neriješeno pitanje turističkog zemljišta, neizvjesnost zbog vremena potrebnoga za rješavanje vlasničkih odnosa, ali i predugo vrijeme od kupnje zemljišta do početka provedbe ulaganja, uz često neizvjestan ishod aktivnosti koje ulagač mora izvesti prije početka projekta – kaže Ostojić.

Zadovoljan je što je HUT u kratko vrijeme ostvario kvalitetnu suradnju s ključnim ministarstvima, što je Vlada prepoznala njihove argumente i smanjenjem PDV-a na dio turističkih usluga napravila prvi korak u nužnom poboljšanju poslovnog okružja za turizam, a povećanjem kvota za uvoz radne snage pridonijela rješavanju velikog problema nedostatka radne snage.

– To su vatrogasne mjere, no smjer je dobar – istaknuo je Ostojić.