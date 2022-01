Boris Barbir (Pine Studio): U izradi ‘escape room‘ puzzle igara među najboljima smo u svijetu

Industrija video igara munjevito raste u cijelom svijetu, a domaće tvrtke koje razvijaju video igre dokazuju da ni Hrvatska u tom području nimalo ne zaostaje za svjetskom konkurencijom. Jedna od takvih je i samoborska tvrtka Pine Studio čija je nedavno lansirana video igra Escape Simulator došla u središte pozornosti prodajom od 50 tisuća primjeraka u prvih tjedan dana, što je ovom malom, usko specijaliziranom gaming timu donijelo prihod od gotovo četiri milijuna kuna. Slično kao što je to slučaj s mnogim velikim i uspješnim tvrtkama, i tim suosnivača Pine Studija – Vladimir Koščica (također i izvršni direktor), Tomislav Podhraški, Vjekoslav Krajačić i Boris Barbir – započeo je svoj poslovni put u garaži. Svoj su portfelj od 15-ak igara polako gradili, pri čemu su veliku ulogi igrali i izdavači, pa i pokoji investitor. Nedavno su postigli željeni cilj o osamostaljenju kako bi nadalje sami financirali, producirali i izdavali video igre.

Kako kažu, u stalnoj su potrazi za novim zagonetkama koje treba riješiti, pa smo jednog od četiri suvlasnika, Borisa Barbira, upitali o novostima vezanim za Escape Simulator te što nam još ovaj tim stručnjaka za razvoj videoigara priprema u svom malom studiju.

U listopadu ste prodali 50 tisuća primjeraka igre Escape Simulator u prvih tjedan dana, što vam je donijelo četiri milijuna kuna prihoda. Kako su tekli prodaja i prihodi od igrice od tada? Što za vas znači taj uspjeh?

– Escape Simulator igra je koju smo osmislili, financirali, izradili, a na kraju i izdali potpuno samostalno. To nam je tek druga potpuno samostalna igra. S obzirom na to, za nas je nevjerojatna i ogromna stvar što se ulog od 2,2 milijuna kuna isplatio u svega par dana od izdavanja. Na našu veliku radost, nakon prvog tjedna prodaja igre je krenula još bolje. Igrači su prepoznali kvalitetu igre, pisali su pozitivne recenzije, što je privlačilo još više igrača. Sada, nakon nešto više od dva mjeseca prešli smo nama nevjerojatnu brojku od 600 tisuća prodanih primjeraka. Osim velikog financijskog uspjeha, 95 posto igrača je pozitivno ocijenilo igru što nam je najveća moguća pohvala i dokaz kvalitete našeg rada. Ovaj za nas veliki uspjeh nam omogućuje završetak našeg procesa osamostaljenja te nam garantira stabilnost i mirniju budućnost studija.

Možete li mi opisati igru Escape Simulator te što mislite, što je ljubitelje video igara najviše privuklo kod nje?

– Escape Simulator je kako i samo ime kaže simulator popularnih escape roomova. Escape room je žanr puzzle igara koji ima relativno jednostavnu premisu: zaključani ste u prostoriji s par prijatelja i rješavanjem zagonetki trebate pronaći izlaz iz prostorije. U Escape Simulatoru smo pokušali prenijeti dio tog iskustva u digitalni svijet. Za razliku od sličnih igara na tržištu našu igru možete igrati s jednim, dva ili čak 10 prijatelja (to ne preporučujemo nikome, ali je moguće). Također, igračima dajemo potpunu slobodu tako da se u igri svaki objekt može uzeti, proučiti, a ako treba i razbiti. Još jedna bitna komponenta igre je što smo omogućili igračima izradu vlastitih escape roomova. Nakon što izrade svoju sobu, vrlo jednostavno je mogu podijeliti sa svim drugim igračima. Na taj način smo stvorili jaku zajednicu igrača koji međusobno igraju vlastite sobe i pomažu drugima u njihovoj izradi. U dvije godine smo napravili 21 sobu, dok su naši igrači samo u dva mjeseca napravili više od tisuću!

Kroz dvije godine u igru je uloženo nešto više od 2.2 milijuna kuna. O kakvim se investicijama radi, odnosno odakle su došle te investicije?

– Pine studio se bavi izradom video igara od 2012. godine, a Escape Simulator smo počeli raditi 2019. godine. Igre smo radili uz sufinanciranje ili u koprodukciji s više stranih izdavača. Kroz tih osam godina napravili smo više popularnih i uspješnih igara, no ono što je najbitnije je da smo u tom periodu uspjeli skupiti dovoljno ušteđevine kako bi financirali svoj vlastiti veći projekt. Escape simulator je dakle projekt koji smo sami financirali, producirali i na kraju uspješno izdali. Kada smo počeli raditi Escape simulator 2019. godine, samo je dio tima radio na produkciji igre, a ostatak tima je i dalje radio u suradnji sa stranim izdavačima na drugim igrama, kako bi osigurali financijsku stabilnost.

Za razvoj video igre Starless 2020. godine ste privukli 150.000 eura od EU Potprograma Media. Za što ste iskoristili taj novac?

– Sredstva koja smo povukli iz EU Media Fonda za igru Starless je veliki uspjeh i pohvala za naš cijeli tim jer smo u natječaju bili u jakoj konkurenciji s velikim i uspješnim europskim studijima. Na kraju smo uspjeli i povući najveći iznos iz Media Fonda na razini Hrvatske. Ta sredstva jedino možemo koristiti za produkciju video igre Starless, ali ih još nismo počeli koristiti. Moramo ih iskoristiti u sljedeće dvije godine, a trenutno smo bili u završavanju otvorenih projekata te nismo bili u mogućnosti započeti s produkcijom Starlessa.

Pine Studio se opisuje kao 'boutique' studio za izradu igara. Po čemu se razlikujete od ostalih tvrtki koje se bave razvojem video igara?

– Kada kažemo 'boutique', mislimo na veličinu, kvalitetu i nišu samog studija. Mi smo mali studio sa 15-ak zaposlenika. Svaku našu novu igru nastojimo napraviti boljom od prethodne i podići joj kvalitetu. Želimo da naši igrači imaju bolji finalni produkt, a mi da svakom novom igrom i nešto novo naučimo. Također smo se usko specijalizirali za izradu escape room puzzle igara i u toj niši spadamo među najbolje u svijetu.

Ove godine bilježite 10 godina poslovanja. Što se od tada promijenilo? S kojim ste se sve poslovnim izazovima susreli kroz ovih 10 godina?

– Bavimo se izradom igara 10 godina, ali službeno kao tvrtka Pine Studio postojimo 8 godina. Na samom početku postojanja nam je najveći problem bila potraga za izdavačima. Dugo smo tražili izdavača koji bi financirao izradu same igre. Kada je to bilo premošteno te su se zaredali neki uspješni projekti, sljedeći izazov je bio širenje studija. Kako se tvrtka povećavala, morali smo i više puta mijenjati prostor same firme – to je opet bio novi izazov. Bilo je tu i puno birokratskih izazova, ugodnih i neugodnih situacija i iskustava, ali zadnjih par godina nam se sve posložilo te smo izuzetno zadovoljni timom i trenutnim stanjem firme.

Koliko imate zaposlenika?

– Kao firma imamo 15 stalno zaposlenih. Lokacija ureda je u Samoboru, ali potpuno prakticiramo rad od kuće. U ured dolazi tko želi (ako npr. nema kod kuće uvjete za rad). S obzirom na to, imamo zaposlene u cijeloj Hrvatskoj, od Slavonije do Rijeke. Sve produciramo in-house: grafiku i modele za igre, skriptiranje, glazbu i animacije. Za specifične zadatke ponekad koristimo i vanjske suradnike. Za Escape Simulator smo surađivali s više dizajnera pravih escape roomova. Oni su sudjelovali u dizajniranju virtualnih escape roomova unutar escape simulatora.

U svom portfelju za sada imate 15-ak igara, Escape Simulator ste u potpunosti sami proizveli, a želja vam je potpuno se osamostaliti od vanjskih ulagača i izdavača. Na koji način to planirate postići?

– Jedan od naših ciljeva je bilo osamostaljenje od izdavača. Prva samostalna igra koju smo sami financirali, producirali i izdali bila je Cats in Time. Igra je izašla u travnju 2021. godine, te je bila svojevrsni test i učenje za Escape Simulator (koji je izašao u listopadu 2021.). Iako financijski nije uspješna kao Escape Simulator, osvojila je prestižno Google Play Store natjecanje 'Indie Games Festival', te je ju je Google Play Store uvestio u Best games of 2021 u kategoriji 'Best Pick Up & Play'. Druga igra koju smo samostalno izdali je Escape Simulator, koja je financijski i kritički međunarodni hit. Samo s te dvije igre postigli smo naš cilj osamostaljenja te narednih godina planiramo daljnju samostalnu produkciju video igara.

Što možemo očekivati u budućnosti, kakvi su vam daljnji poslovni planovi?

– Planiramo dalje razvijati Escape Simulator i cijelu tu franšizu. Dalje ćemo unaprijeđivati postojeći sadržaj igre i dodavati novi. Spremamo i verziju Escape Simulatora za virtualnu stvarnost, odnosno uređaje Oculus, Vive i slične. Fokusirat ćemo se i na prebacivanje Escape Simulatora na druge platforme. Igra se trenutno može igrati samo na PC i Mac računalu, a mi ju pripremamo za Sony Playstation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch, Android i iOS uređaje. Razmišljamo i o nekim novim projektima, no trenutno nam je većina fokusa na Escape Simulatoru, s obzirom da je to kritički i komercijalno naša najuspješnija igra do sad.