Borzan: 24,2 milijarde iz proračuna EU su samo prilika, a na nama je kako ćemo ju iskoristiti

Nakon što je postignut konačni dogovor o novom europskom proračunu te instrumentu za oporavak od koronakrize 'EU sljedeće generacije', premijer Andrej Plenković u četvrtak je iz samoizolacije na društvenim mrežama objavio kako Hrvatska sad ima zajamčene financijske poluge od 24,2 milijarde eura za gospodarski oporavak u sljedećih 10 godina te svima čestitao na uspjehu.

Prema toj gesti čovjek bi lako zaključio da će taj novac kroz koji dan sjesti na račun i da možemo kao nacija napokon početi živjeti u blagostanju. Međutim, Biljana Borzan, hrvatska predstavnica u Europskom parlamentu, kao i neki drugi ekonomisti, smiruju euforiju i kažu da pred Vladom tek predstoji veliki posao.

- Premijer i vladajuća struktura u javnosti stvaraju dojam da smo taj novac dobili i da će on služiti kao pomoć državnom proračunu. Međutim taj iznos nije dobiven. On je samo prilika, a na nama je kako ćemo ju iskoristiti. Prema dosadašnjem iskustvu s povlačenjem sredstava iz EU fondova, nisam previše optimistična i sigurna sam da to neće biti 100 posto. Međutim, trebali bismo težiti ka izvlačenju maksimuma – izjavila je Borzan.

Spomenula je i to da su do sada pravila za povlačenje sredstava bila vrlo stroga, zbog čega je Hrvatska i bila prilično neuspješna u korištenju europskog novca, međutim zbog cijele ove koronakrize pravila će sada biti nešto blaža, što također valja iskoristiti.

- Sada je vrijeme da se čim prije ekipiramo, što smo već i ranije trebali napraviti i upregnemo sve snage da maksimalno povučemo sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Vlada je ta koja diktira tempo. Po mojem mišljenju, većinu tih sredstava treba iskoristiti za izlazak iz krize i spas onih gospodarskih grana koje su nam strateški važne – smatra Borzan.

Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2021. do 2027. godine, težak je 1074 milijarde eura, a izvanredni instrument za oporavak nazvan EU sljedeće generacije iznosi 750 milijardi, od kojih bi se 390 milijardi državama članica dodijelilo kao bespovratna pomoć, a 360 milijardi kroz povoljne zajmove.

Kako piše Deutsche Welle, ugledni njemački ekonomisti upozoravaju da bi aktualno zaduženje Europske unije i velikodušna financijska politika u budućnosti mogli dovesti do problema te da za Europu dugoročno postoji opasnost inflacije i problema s likvidnošću.

Borzan kaže da su Nijemci uvijek oprezni no da je povijest pokazala da je ovakva vrst pomoći nužna.

-To nije novac kojim se misle krpati 'rupe bez dna' već novac koji se ulaže sa svrhom da se višestruko vrati – zaključila je Borzan.