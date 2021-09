Božinović: U SAD bez viza najkasnije od 1. prosinca

Svi hrvatski državljani će najkasnije od 1. prosinca moći putovati u SAD bez viza, objavio je u utorak poslijepodne na svom twitter profilu potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Zahvaljujem u ime Vlade RH Robertu Silversu, podtajniku Ministarstva domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, koji me upravo obavijestio o službenom ulasku Republike Hrvatske u Program izuzeća od viza. Svi hrvatski državljani će najkasnije od 1. prosinca moći putovati u SAD bez viza. Ovo je završetak dugog puta pregovora i evaluacija, ali prije svega nastavak i jačanje strateškog partnerstva naših država - objavio je Božinović.

U izjavi za Hinu Božinović je ocijenio da izuzeće od viza predstavlja veliko postignuće, potvrdu strateškog partnerstva i povjerenja, ali i predanog rada.

- No, najveću vrijednost ove odluke u konačnici će osjetiti hrvatski građani koji će imati veću slobodu putovanja. To će također pridonijeti i gospodarskoj suradnji - dodao je Božinović.

Vijesti o službenom ulasku Hrvatske u program izuzeća od viza za SAD Silvers je Božinoviću prenio u telefonskom razgovoru.

- Američki sugovornik zahvalio je pritom timovima koji su sudjelovali u višegodišnjem predanom radu i zaslužni su za ovo postignuće - kazao je Božinović.

'Važan korak'

Vijest je objavilo i američko Ministarstvo domovinske sigurnosti, napominjući da je tajnik za domovinsku sigurnost Alejandro N. Mayorkas, u koordinaciji s državnim tajnikom Antonyjem J. Blinkenom, imenovao Hrvatsku novom sudionicom u Programu za ukidanje viza (Visa Waiwer Program).

- Najkasnije do 1. prosinca 2021. bit će ažuriran Elektronički sustav za autorizaciju putovanja (ESTA) kako bi se građanima i državljanima Hrvatske omogućilo podnošenje zahtjeva za putovanje u Sjedinjene Američke Države radi turizma ili poslovanja do 90 dana bez dobivanja američke vize - stoji u priopćenju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti gdje dodaju da je to 'važan korak prema daljnjem jačanju dugogodišnje gospodarske i sigurnosne suradnje između Sjedinjenih Država i Hrvatske'.

- Današnje imenovanje Hrvatske novim sudionikom Programa za ukidanje viza važno je priznanje zajedničkih ekonomskih i sigurnosnih interesa naših zemalja. Čestitam Hrvatskoj što je postala 40. članica VWP-a nakon što je ispunila stroge uvjete i radujem se nastavku naše bliske suradnje oko ključnih prioriteta - rekao je tajnik Mayorkas.