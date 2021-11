Brajković i Bogdan, Kontra - Šire se s idejom ulaska u ‘prvu ligu‘, pa makar u njoj i izginuli

Prošlo je već punih deset godina otkad su Ilija Brajković i Petar Bogdan sklopili dogovor o pokretanju zajedničkog biznisa. Dvojac se upoznao na Twitteru (jer tada nije bilo Tindera, našalio se Bogdan), a zatim i uživo na splitskom druženju IT-ovaca kad su shvatili da osim zajedničkih interesa dijele želju za vlastitom tvrtkom.

U to su vrijeme obojica tek završavala studij (Brajković je kao student radio u Microsoftu), digitalni je marketing bio u povojima, a budući da je svaki od njih imao dva klijenta, shvatili su da bi bilo najbolje zajedno zaplivati poduzetničkim vodama. Njihova se agencija tada zvala Akcija, bavila se prije svega marketingom na društvenim mrežama i imala točno dvojicu zaposlenika (Brajkovića i Bogdana, dakako).

U međuvremenu su pokrenuli tvrtku za razvoj softvera Fenix koja se zajedno s Akcijom 2017. transformirala u digitalnu agenciju za pružanje potpune usluge Kontra jer, kako napominje Brajković, 'mi smo uvik kontra'. Za razliku od nemalog broja kompanija kojima je COVID-19 potopio prihode, Kontra je u posljednjih godinu dana ostvarila stopostotni rast. Točnije, od kraja 2020. do danas narasla je s osam na šesnaest zaposlenika, a procjenjuje se da će joj do kraja ove godine prihodi porasti s tri milijuna kuna 2020. na oko šest milijuna.

Što je to uopće 'pitch'?

Tajna je njihova uspjeha, tvrdi Brajković, u tome što su rasli zajedno s tržištem i klijentima, ali i učili iz vlastitih pogrešaka. Naime, Kontra (tada Akcija) pokrenuta je u prvom valu digitalizacije, vremenu kad su tržište osvojili Appleovi pametni telefoni, kad je počela fama oko industrije igara, startupova, Facebooka, Twittera…

I dok se Brajković sa svijetom IT-a upoznao kao student računarstva na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Bogdan je od studentske stipendije nabavio svoje prvo računalo te se kao voditelj studentske organizacije upoznao sa snagom društvenih mreža i digitalnog marketinga.

– Pomoglo bi nam da smo u to vrijeme imali makar tri mjeseca konkretnog agencijskog iskustva. Kad su nas prvi put pozvali na pitch, doslovce sam guglao što to znači – prisjetio se Brajković i nastavio da su vrlo brzo prepoznali potencijal Facebook-aplikacija, odnosno Facebook API-ja, te za klijente počeli programirati brendirane igre.

S obzirom na to da su svojim idejama privukli klijente poput Microsofta, Disneyja, Discovery Channela i Podravke, osnivanje startupa učinilo im se lukrativnim potezom. No 2015. Facebook je odlučio zaključati pristup API-ju, zbog čega je višegodišnji trud tima iz Kontre bačen u vjetar.

– Barem smo naučili da se više ne smijemo zakvačiti samo na jednu platformu – kaže Bogdan.

Dvije godine poslije, 2017., dva brenda, Akciju za digitalni marketing i Fenix za programiranje, odlučili su ujediniti pod jednu kapu jer su shvatili da nema nikakva smisla imati dvije odvojene agencije, dvije domene, dva društvena profila…

– Objektivno, to i jest jedna digitalna agencija. Dvojili smo hoćemo li zadržati ime Fenix, Akcija ili odabrati nešto treće te smo nakon nekoliko mjeseci 'dumanja' sjeli na piće i odlučili da se ne mičemo dok ne smislimo novo ime. Palo nam je na pamet da se na tržištu nikad nismo probijali uobičajenim rutama, uvijek smo bili kontra, zato smo se tako i odlučili nazvati. Jednostavno, Kontra – priča Brajković, a Bogdan dodaje da tu nije bila riječ samo o kozmetičkom redizajnu i promjeni imena već o punokrvnom rebrandingu: promjeni strukture agencije i zaposlenika, uslugama koje nudi i načinu na koji nastupa na tržištu.

Obrnuto širenje

Od tog trenutka Kontra je i službeno postala full-service digitalna agencija koja osim mnogih usluga iz segmenta digitala, od razvoja, analitike, izvedbenog marketinga (performance marketing) do digitalnog marketinga, marketinga na društvenim mrežama, nudi i one kreativne. Iako postoje agencije koje su specijalizirane za jednu vrstu digitalnog marketinga (npr. oglašavanje na Googleu), taj način poslovanja dugoročno je neodrživ jer su se potrebe klijenata promijenile. Osim što, ne računajući TV oglašavanje, najveći udjel u proračunu odlazi na digitalne medije, pragmatični su pri izboru agencija – na jednoj adresi žele pronaći sve alate.

– Recimo, ako klijent traži oglašavanje na Googleu, mi nakon analize možemo zaključiti da tim alatom neće ostvariti ciljeve, da mu treba nešto drugo, a onda mu to i ponuditi. Naši klijenti znaju da je dovoljno reći koliki im je proračun i što im je cilj, a na nama je da osmislimo strategiju, vidimo je li dovoljan digitalni marketing ili u to treba uključiti i kreativu, smisliti, primjerice, outdoor-kampanju ili nešto treće – objašnjava nam Brajković i navodi da i u širenju usluga idu kontra uobičajenih trendova.

Zapravo, Kontra je jedna od nekoliko agencija na tržištu koje su počele nuditi digitalne usluge i proširile se na kreativu, a u većini kompanija na marketinškom tržištu taj je proces bio obrnut.

Lov na američki san

Kako nastavlja Bogdan, njihov selling point, odnosno točka prodaje, upravo je to što su agencija koja se primarno bavi digitalnim.

– Osnovani smo kao agencija koja je bliža IT-u nego kreativnoj industriji: razmišljamo u brojevima, ekselicama, primjenjujemo analitiku… Prije bismo dobili kreativno rješenje koje bismo primijenili na digitalni medij, a sad na osnovi podataka i sami osmišljavamo kreativu i biramo gdje ćemo je i kako primijeniti – objašnjava Bogdan.

Osim što u idućem razdoblju žele biti prepoznati kao full-service marketinška agencija, ambiciozni su i kad je riječ o širenju međunarodnim tržištima, posebno Ujedinjenim Kraljevstvom i SAD-om. Na pitanje zašto su odabrali baš ta konkurentna tržišta, Brajković odgovara protupitanjem: – A zašto ne?

Na tržište SAD-a žele se širiti nudeći usluge razvoja, a idealno bi im bilo pronaći partnerske agencije s pomoću kojih stranim klijentima mogu plasirati svoje usluge.

– Širimo se s idejom da uđemo u 'prvu ligu', pa makar u njoj i izginuli – kaže Brajković i dodaje da bi željeli da im uskoro pedeset posto prihoda dolazi sa stranih tržišta.

I dok love ostvarenje američkog sna, na domaćem tržištu moraju se nositi s prilično neobičnim izazovom – brzim rastom. Naime, proteklih deset godina rasli su prilično stabilno i predvidivo; taj je rast bilo lako pratiti i kad je riječ o uvođenju novih usluga, edukacijama i zapošljavanju novih ljudi. No nakon što im je biznis 2020. stagnirao, a oni bili u strahu da će pandemija ostaviti negativne posljedice i na njihovo poslovanje, 2021. dočekali su sa strelovitim rastom: u manje od godinu dana narasli su sto posto – i prema ukupnim prihodima, a i prema broju zaposlenih.

– Korona nam je odgodila rast, a onda je sve 'grunulo' u rujnu prošle godine. Bilo je izazovno, ali uspjeli smo – govori Bogdan, a Brajković nastavlja da si, ponajviše zbog procvata biznisa, ne mogu priuštiti zapošljavanje neiskusna kadra.

– Prije bismo angažirali mlade ljude, studente koje bismo educirali. No shvatili smo da nam je to presporo jer treba proći barem tri godine da postanu posve produktivni. I zato sad uglavnom zapošljavamo na nekim medior pozicijama, i to ljude koji moraju biti multidisciplinarni, razumjeti kreativu i digital. Srećom, ne tražimo trideset ljudi godišnje pa ih uspijevamo pronaći na tržištu – kaže Brajković, a Bogdan dodaje da smatra da je veći problem naći kreativce nego developere koji se za posao školuju već dvadeset godina; digitalni je marketing pak relativno nova disciplina.

Educiranje tržišta

Osim što su ta dva poduzetnika na marketinškom tržištu uspjela rasti, kako i sami kažu, plivajući kontra struje, smatraju da im se ključnim pokazala i potreba da educiraju to tržište. Tako su prije deset godina počeli izdavati e-bookove koje su besplatno davali klijentima odnosno cijeloj zajednici.

– Blogovima, podcastima, objavama na društvenim mrežama, posebno LinkedInu, posljednjih smo godina educirali tržište, dali smo mu svoje znanje koje mu je pomoglo da shvati što mu uopće treba te smo tako i sami, posredno, ostvarili neku korist. Mi živimo od zajednice, ovo je način da joj vratimo – iznosi Brajković.

Kao jedan od svojih najvećih postignuća dvojac Brajković i Bogdan izdvaja Marketing Meet Up, platformu koja okuplja više od 4,6 tisuća pojedinaca iz IT-a i digitalnog marketinga. Priča je počela kad je prije sedam godina Bogdan došao na ideju da okupi desetak ljudi iz IT industrije na neformalnom druženju uz pivo. Vrlo brzo druženje je preraslo u punokrvni skup koji spaja edukaciju, umrežavanje i zabavu.

– Ljudima je fora taj spoj edukacije i druženja nakon posla. Obično smo izbjegavali velike ili konferencijske dvorane, nalazili smo se u klubovima i kafićima – zaključuje Brajković i naglašava da to nije Kontrin event, nego event cijele zajednice.