Branko Roglić: Tvrtke koje imaju novac za poslovanje NE BI TREBALE tražiti pomoć od države

'Dobro je da je Vlada objavila popis tvrtki koje koriste mjere za očuvanje radnih mjesta, a nadam se da će to odgovorne u njoj potaknuti da se ubuduće objavljuje na što se inače troši novac iz državnog proračuna, jer to imaju pravo znati porezni obveznici čiji novac to i jest.' Riječi su ovo vlasnika Orbica Branka Roglića koji je komentirao i napise po društvenim mrežama i portalima o tome da su pomoć dobili i mnogi koji je, po mišljenju komentatora, ne bi trebali dobiti.

Roglić nije htio komentirati nikog posebno od onih koji su prozivani, no naglasio je da pomoć od države za zaposlene ne bi trebale dobiti tvrtke i ostali gospodarski subjekti za koje se lako može utvrditi da imaju novac za svoje poslovanje. Takav stav bi, smatra Roglić, trebao biti 'njihov doprinos ublažavanju krize u zemlji'. Kaže da njegova tvrtka Orbico (roba široke potrošnje) neće tražiti novac od države, ali će ipak Orbico Beauty (segment kozmetike) morati potražiti pomoć.

Inače, smatra da će oporavak hrvatskog gospodarstva trajati desetak godina, a koliko točno, puno će ovisiti ne samo o oporavku zemalja EU, nego i zemalja u regiji na čija tržišta hrvatske tvrtke znatno plasiraju svoju robu i usluge.

Roglić je iskoristio priliku da apelira na vlasti u Hrvatskoj kako bi iskoristile priliku i promijenile pravila igre za mnoge štetne propise po gospodarstvo, poput parafiskalnih nameta. U tom smislu predložio je da razne komore i agencije budu 'stavljene na tržište', poput primjerice HUP-a čije članstvo nije obavezno, te da svatko tko smatra da mu komore i agencije mogu pomoći može plaćati članarinu tim organizacijama.