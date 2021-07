Brendovi pomažu potrošačima da vrijeme iskoriste na najbolji mogući način

Zbunjenost, letargija i gubitak osjećaja za vrijeme... Iako spomenuto zvuči kao popis nuspojava na deklaraciji lijekova, zapravo je riječ samo o nekim posljedicama pandemije. Kako u svom srpanjskom izviješću piše ekipa iz Trendwatching.coma, globalni su potrošači proteklih 15 mjeseci proveli u nekom vremenskom diskontinuumu, a sada, svjesniji prolaznosti, pokušavaju nadoknaditi izgubljeno. Shvatili su da je vrijeme neprocjenjivo vrijedna valuta pa im pokoji brendovi u sklopu novog trenda koji su trendwatcheri nazvali synchronos pomažu da ga iskoriste na najbolji mogući način.

Katalizatori trenda

Katalizatori synchronosa su, zapravo, tri trenda proizišla iz pandemije. Prvi je od njih preispitivanje života. Kako su pokazala istraživanja, čak 46 posto zaposlenih tijekom proteklih je godinu dana razmišljalo o ozbiljnoj promjeni karijere, a gotovo pola američkih kompanija prijavilo je da ima problem sa zadržavanjem radnika (trideset posto prije pandemije). Drugim riječima, sve manje ljudi ima osjećaj da osobno ispunjenje može pronaći na poslu koji obavljaju; žele nešto više, nešto drukčije od života. Paradoksalno, ali dok im se rađala ta potreba da izgrade novog sebe, trošili su vrijeme na male i velike ekrane. U trećem kvartalu 2020. prosječni internetski korisnik u virtualnom je svijetu provodio 16 minuta dulje nego u istom razdoblju 2019., što je rast od četiri posto. No iako su korisnici nahrupili na internet, kreatori sadržaja, primjerice TikTokova zvijezda Charlie D'Amelio sa 117 milijuna sljedbenika, tvrde da su doživjeli 'zamor materijala' i izgubili strast za objavljivanjem postova.

Treći je katalizator synchronosa, stoji u izvješću, sve veća čežnja za putovanjima, potreba da se pomakne s mjesta. Kako je predvidio izvršni direktor platforme Airbnb Brian Chesky, čim se granice potpuno otvore (doduše, ovu je sezonu poremetio delta-soj), putovanja će doživjeti procvat stoljeća. Već sada neki pokazatelji potvrđuju da bi industrija putovanja mogla imati vrlo svijetlu budućnost. Udjel rezervacija dugotrajnih putovanja (28 noćenja) skočila su s 14 posto u prvom kvartalu 2019. na 24 posto u istom razdoblju ove godine. Dulja putovanja vjerojatno su potaknuta kompliciranijim planiranjima i restrikcijama u pojedinim državama, zato potrošači radije biraju dulje varijante (kraća putovanja jednostavno se ne isplate).

Dobri primjeri

Trendwatcheri su izdvojili nekoliko dobrih primjera brendova koji su uočili potrebu potrošača da bolje iskoriste vrijeme koje im stoji na raspolaganju i tako pokazali kako synchronos izgleda u praksi. Tako je, primjerice, u siječnju ove godine lansirana društvena platforma Sundayy, dizajnirana tako da je korisnici mogu 'čekirati' jednom tjedno, i to nedjeljom. Korisnici, međutim, mogu kreirati sadržaj od ponedjeljka do subote, ali on se prijateljima otkriva tek u nedjelju, kad ga mogu komentirati, dijeliti ili s kreatorom uspostaviti kontakt chatom ili videopozivom. Sundayy je, u biti, namijenjen umrežavanju bliskih prijatelja i članova obitelji, nema ambiciju postati platforma s kreatorima koje prati gomila nepoznatih korisnika.

Američka kompanija NatureQuant ​​usredotočila se pak na vrijeme koje potrošači provode izvan kuće. Dizajnirala je specijalan alat Nature Dose koji je sinkroniziran s aplikacijom Strava te mjeri aktivnosti na otvorenome, boduje vrijeme provedeno u prirodi prema kvaliteti i trajanju. Prije je lansirala NatureScore koji mjeri, uvjetno rečeno, prirodu na različitim lokacijama diljem Amerike. Tako korisnici mogu doznati koje su im prirodne lokacije dostupne i koliko su udaljene od njihove kuće ili posla.

U jeku drugoga pandemijskog vala, u studenome 2020., lansirana je kompanija Byway, specijalizirana za takozvana spora i održiva putovanja koja ne uključuju let avionom. Temelji se na načelima održivosti pa nudi opcije dostupne vlakom, brodom i biciklom, i to diljem Ujedinjenoga Kraljevstva i Francuske. Također nudi različite cjenovne pakete – najjeftiniji, koji uključuje tri noćenja po osobi na području Highlandsa, obale Cornisha ili na Korzici korisnik će platiti 198 funti. U skoroj budućnosti Byway planira poslovanje proširiti na cijelu Europu.

Bezbroj mogućnosti

I sportski gigant Nike ove je godine odlučio napraviti komunikacijski zaokret te se posvetiti svima onima koji slobodno vrijeme provode vježbajući. U kampanji 'Play New', lansiranoj u svibnju ove godine, naglašava kako sport nije (samo) pomicanje osobnih granica i treniranje kako biste postali najbolji, on je i radost pokreta i kreativna igra. Upravo zbog toga u njoj nije angažirao vrhunske sportaše, već obične smrtnike koji se zabavljaju nastojeći postati fit. Na društvenim mrežama ponudio je AR leće​ Snapchat​ koje omogućuju korisnicima da se okušaju u novim sportskim aktivnostima poput boksa ili plesa, a kreatori na TikToku izazvani su da s publikom podijele svoja smiješna sportska iskustva.

Trendwatcheri su izdvojili i takozvani iskustveni brend Fam.ily, kreiran da bi povezao članove različitih naraštaja na obiteljskom putovanju. Za kupce njegovih usluga osmišljene su različite aktivnosti koje povezuju članove obitelji, potiču ih da se otvore jedan prema drugomu i sudjeluju u novim iskustvima. Nakon što je kompanija Shangri-La lansirala taj novi brend, pozvala je korisnike da na platformama Weibo i Red podijele svoje obiteljske priče i tako osvoje neobično putovanje.

Izdržati bez interneta

Poznati brend Pizza Hut obilježio je Dan planeta Zemlje pozvavši svoje kupce da se isključe s uređaja i uživaju u trenutku. Svatko tko je samo jedan sat isključio internet, dobio je jestivu nagradu. Potrošači u Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogli su posjetiti njegovu mrežnu stranicu i isključiti internet.

Stranica, osmišljena tako da funkcionira bez Wi-Fija, mjerila je vrijeme koje je kućanstvo provelo bez interneta, a oni koji su uspjeli u tome, dobili bi besplatnu pizzu. Trendwatcheri su u svom izvješću pozvali sve brendove da pronađu inspiraciju u spomenutim primjerima i pomognu svojim potrošačima da toliko dragocjeno vrijeme iskoriste na najbolji mogući način – bilo da im ponude tehnologiju s pomoću koje mogu ostvariti svoj san, primjerice život digitalnog nomada, bilo da se isključe s društvenih mreža i provedu kvalitetno vrijeme u prirodi – i potrošači će nagraditi njihov trud.