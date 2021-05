Brigada: Radimo na kulturi redovnog feedbacka, otvorena komunikacija nam povećava efikasnost

Zagrebačka Brigada jedan je od vodećih studija za dizajn interijera i kreiranje prostornog doživljaja. O tome na koji način odabiru i selektiraju kadrove te koji su važni faktori privlačenja i zadržavanja talenata, razgovarali smo sa Zojom Ivanišević, voditeljicom razvoja Brigade.

Danas se sve više tvrtki susreće s izazovom privlačenja kvalitetnog kadra, kakva su vaša iskustva?

Kakvu korporativnu kulturu gradite u Brigadi?

---Slična. Odabir kvalitetnog kadra izazov je za svaku tvrtku pa tako ni mi nismo izuzetak. Međutim, trudimo se zauzeti pozitivan i proaktivan stav, pa kvalitetan kadar sami stvaramo. U Brigadi imamo program studentskih praksi u okviru kojih dajemo mladim ljudima priliku da uče i stječu iskustvo koje im nedostaje, a za one koji se dokažu, praksa se vrlo lako može pretvoriti u stalno zaposlenje. Također, uvijek smo otvoreni za molbe koje nam kandidati samoinicijativno šalju. Neke od najboljih i najmotiviranijih zaposlenika pronašli smo upravo tim putem jer se radi o ljudima koji prate naš rad i žele raditi upravo u Brigadi. Kada među otvorenim molbama naiđemo na neku koja nas impresionira, kandidata obavezno pozovemo na razgovor, imali u tom trenu otvorenu poziciju ili ne.

Našu kulturu čine ljudi, a riječ je o kolektivu zainteresiranih i strastvenih pojedinaca koji su željni stalnog učenja i rasta. Odlično radno mjesto ne čine kava i sokovi, stol za ping pong u uredu, skraćeno radno vrijeme petkom ili uredske zabave. To su sve pogodnosti koje se relativno brzo potroše. Uistinu odlično radno mjesto po našem mišljenju čine sjajni kolege – ljudi od kojih možeš učiti, koji te inspiriraju i koje poštuješ. U takvom okruženju je lako zadržati visoku razinu motivacije. Naš tim tako čine ljudi koji žele stalno učiti i raditi na sebi, kako poslovno tako i privatno, pa nas i izvan posla okupiraju brojni interesi i aktivnosti – neki od nas rade keramiku, bave se speleologijom i planinare, glume, boksaju, organiziraju book clubove i politički se angažiraju. Sve se to pozitivno odražava na našu kreativnost i pomaže nam da budemo još bolji u svome poslu.

Kako rješavate situacije, kojih sigurno ima, kada se ne slažete oko neke ideje ili pristupa projektu?

U pravu ste, ima ih (smijeh). U posljednje vrijeme radimo na kulturi redovnog feedbacka i trudimo se biti potpuno otvoreni jedni s drugima. Povratnu informaciju ne daje samo šef zaposlenicima jednom godišnje u okviru službene evaluacije, nego ga provodimo redovito, po završetku svakog projekta ili kada vidimo da rad na zadatku ne ide kako bi trebao. Otvorena komunikacija nam povećava efikasnost i kvalitetu suradnje, brže rješavamo sve situacije, a uvid kolega može biti dragocjen za razvoj svakog od nas. Potpuno iskrena komunikacija znači da nitko, pa ni šef, nije izuzet od mišljenja kolega i povratnih komentara, tako da mi našeg direktora uopće ne štedimo (smijeh). Bitno je samo da su svi komentari konstruktivni i u dobroj namjeri.

Kako je na Brigadu utjecala globalna kriza uzrokovana pandemijom?

Protekla godina nam je, kao i svima, bila turbulentna. Iako smo u Brigadi i prije pandemije imali mogućnost rada na daljinu, tek smo lani u potpunosti spoznali sve prednosti i mane rada od kuće. Isprva smo se oduševili uštedom vremena i novca, kvalitetnijom ishranom i većom fleksibilnosti u organizaciji radnog dana. Zatim su nam počeli ići na živce konstantni video pozivi, chat poruke i općenito tehnologija jer smo po cijele dane bili prikovani uz kompjutor i jedva smo čekali zamijeniti Zoom kvalitetnim brainstormingom uživo ili kavom i druženjem u uredu. Po povratku u ured održali smo internu radionicu i definirali prednosti i mane jednog i drugog načina rada i pronašli model koji nam zasad vrlo dobro funkcionira: svatko ima slobodu birati odakle će raditi ovisno o tekućim zadacima, uz jedan uvjet - dane rada na daljinu unaprijed unosimo u Productive, našu aplikaciju za project management, kako bismo se mogli na vrijeme međusobno koordinirati. Iako imamo potpunu slobodu u odabiru radnog mjesta, većina zaposlenika je nastavila raditi iz ureda četiri dana tjedno, tako da nismo imali izazova u održavanju razine suradnje i timskog duha.

Orijentirani ste uglavnom na uređenje komercijalnih prostora, što su najčešći zahtjevi i kako pristupate klijentima?

Da, s obzirom da smo svojim poslovanjem orijentirani na komercijalne zadatke – trgovine, urede i ugostiteljske objekte – naši klijenti su kompanije različitih veličina i profila. Ono što im je zajedničko jest da dizajn interijera ne gledaju isključivo kao trošak, već kao investiciju koja će im poboljšati rezultate i doprinijeti poslovanju. U slučaju ureda, to može biti veće zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika ili dodatna snaga kompanije u privlačenju novih zaposlenika i klijenata. Ako se radi o trgovini, dobri prodajni rezultati su imperativ. Upravo zato se ne ubrajamo u tipične studije za dizajn interijera – ne želimo projektirati prostore koji su isključivo lijepi, ali ne izvršavaju svoju primarnu funkciju. Interijeri koji bolje funkcioniraju na fotografiji nego uživo u pravilu neće opravdati investiciju. Stoga klijentima nudimo integriranu uslugu koja osim dizajna uključuje analitiku i strateško pozicioniranje. Drugim riječima, to znači da postoji čitav niz pripremnih radnji prije nego što dođemo do zabavnog dijela, odnosno dizajna – provodimo vrijeme na terenu, analiziramo korisnike prostora, dosadašnje poslovanje, brand i komunikaciju, održavamo radionice s klijentom i zajednički definiramo ciljeve.