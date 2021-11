Broj rezervacija za skijanje nadmašio očekivanja, Hrvati bukirali još ljetos

Ako je većina ljubitelja skijanja lani morala odustati od omiljenih im načina provođenja godišnjih odmora, ove godine korona ih nije tako lako obeshrabrila. Pa čak ni austrijski lockdown. Već se barem zadnjih pet godina u javnosti vrte podaci o 200 tisuća Hrvata koji odlaze na skijanje (iako se navodno do pandemije taj broj povećavao svake godine za deset posto), no konkretnih brojki s obzirom na veliki broj individualnih gostiju nema. Neki trendovi mogu se iščitati prema stanju bukinga u putničkim agencijama, a one kažu da ih je interes Hrvata za skijanjem ove godine jako iznenadio, a neke od njih gotovo da su na razini bukinga iz 2019. godine.

– U odnosu na prošlu godinu potražnja i realizacija je očekivano znatno veća. Raduje nas što pokazatelji vezani uz potražnju i realizaciju u odnosu na pretprošlu 2019. godinu vrlo blizu. Cijene aranžmana su u rangu onih iz prethodnih godina, međutim, veliki se broj klijenata odlučio za uplatu ski aranžmana još u ljetnim mjesecima, kada su cijene jeftinije i do 20 posto – istaknuli su u agenciji Uniline, dodajući da trenutno najveći interes njihovih klijenata postoji za skijalištima u Italiji i Francuskoj.

Dalibor Čanaglić iz putničke agencije Palma Travel istaknuo je da su ljudi zimus morali preskočiti skijanje te su ga se zaželjeli, pogotovo djeca, pa je tako Palma Travel u ovom razdoblju bukinga na oko 60 posto sezone 2019.

– Klijenti i dalje uzimaju nekoliko faktora u obzir prilikom rezervacije skijaških aranžmana, a to su udaljenost do destinacije (traže se bliže destinacije), cijena, mogućnost rezervacije škole skijanja na hrvatskom jeziku, tip smještajne jedinice (najam apartmana, ili hotelska soba uz uslugu polupansiona), veličina skijališta (broj kilometara skijaških staza, svi žele čim više kilometara), nadmorska visina samog skijališta (zbog sigurnijeg snijega), itd. Cijene skijaških usluga, smještaja, ski karata, škole skijanja, iz godine u godinu rastu u prosjeku za pet do deset posto, s time da je razlika posebno velika u rezervacijama termina u 'visokoj' i 'niskoj' sezoni pa tako recimo tjedan dana skijanja u terminu 2.-9. siječnja 2022. za 20 do 40 posto skuplji nego u tjednu od 9.-16. siječnja 2022 – istaknuo je Čanaglić.

I ove godine tradicionalno najtraženije skijaške destinacije su i dalje Nassfleld, Katschberg, Turracher Hohe kod Austrije, zatim Folgarida, Marilleva, Passo Tonale kod Italije, te Kranjska Gora i Rogla kod Slovenije.

Ono što primjećuju je i da postoji sve veća potražnja i buking za smještajne objekte na Jahorini u BiH, gdje su domaćini u zadnjih nekoliko godina napravili veliki iskorak po pitanju uređenju infrastrukture, smještajnih objekata i dodatne ponude.

Epidemiološka situacija se stalno mijenja i agencije budno prate događanja na drugim tržištima i u dnevnoj su komunikaciji sa partnerima u regiji te zaprimaju, obrađuju i prosljeđuju sve novosti, savjete i mjere na prodajna mjesta i u kanale prodaje.

– Trenutno je novo da Austrija ide u lockdown i da će smještajni objekti biti zatvoreni do 13. prosinca. Partneri se nadaju da će od tada biti otvoreni uz pravilo 2-G (cijepljen, prebolio). Mjere i pravila su različita od države do države, mijenjaju se na dnevnoj razini. Uglavnom, optimistično i pozitivno gledamo na zimski odmor u planinama, jer interes, volja, želja Hrvata da zaoru bijele padine europskih skijališta su i dalje tu. Sve će naravno ovisiti o mjerama, ali se nadamo da neće biti nekakvih neugodnih iznenađenja – zaključio je Čanaglić.

Epidemiološku situaciju prate i gosti. U Unilineu skreću pažnju na to da, iako su načela za prelazak granice usuglašena na razini EU, svaka država donosi zasebna pravila, te kako je izrazito važno prije putovanja i boravka provjeravati stanje i donesene preporuke i obveze u odredišnoj zemlji.

U Udruzi hrvatskih putničkih agencija istaknuli su da je u ovom trenutku interes za skijaške aranžmane zaista velik te da je u ovom trenutku broj rezervacija za skijanje veći od očekivanog, a kao jedan od razloga vide u fleksibilnijim uvjetima otkaza putovanja. U UHPA-i kažu i da ove godine prednost ima smještaj u apartmanima i kućama za odmor.