Brojimo šlepere (20): U prvih šest mjeseci OMCO Croatia izvezao je 900 kamiona robe i povećao isporuke za 10 posto

Tvrtka OMCO Croatia iz Huma na Sutli najuže je povezana s proizvodnjom stakla i usprkos pandemiji koronavirusa uspjeli su se izboriti i držati puni kapacitet.

- U proteklih šest mjeseci tovarili smo preko 900 vozila i, bez obzira na situaciju, uspjeli smo se održati i povećati isporuke za više od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. U određenim periodima godine iz naše tvornice se izveze i preko 98 posto proizvodnje - rekao je voditelj prodaje Denis Firšt.

Osnovni i jedini proizvod tvrtke OMCO su alati za proizvodnju staklenih boca i selektivno investiraju u nove tehnologije koje im osiguravaju konkutentnost i fleksibilnost te pozicioniranje na tržištu gdje kao Omco grupa drže preko 22 posto svjetskog tržišta.

Tvrtka je nastala kao mala radionica za popravak alata za izradu staklene ambalaže. Postepeno razvijena unutar tvornice stakla 'Straža' polako prerasta iz radionice u proizvodnju takvog istog alata, ali tada isključivo za potrebe tvornice. 1990. godine dolazi do reorganizacije 'Straže' i od tog se trenutka tvrtka osamostaljuje i pčinje poslovati pod nazivom 'Straža-Alatnica'.



Odvajanjem od matične tvornice, nepovoljne okolnosti prouzrokovane ratom i teškom gospodarskom situacijom traže nove putove i novu orijentaciju. Jedina mogućnost bila je izvoz i proboj na europsko tržište. Ta misija nije bila lagana, ali je postupno povećan izvoz koji je u nekoliko godina postao dominantni dio. Takav način poslovanja i prisutnost na tržištu Europe dovodi do strateškog povezivanja s najvećim europskim proizvođačem alata za izradu staklene ambalaže. Od početka 1997. godine 'Straža-Alatnica' posluje u sustavu OMCO grupe iz Belgije. To je početak velikog rasta tvornice gdje su se poklopile okolnosti koje su bile obostrano korisne. Na tom putu do danas, proizvodnja se povećala više od 10 puta što je normalno bilo praćeno velikim investiranjem i zapošljavanjem.



U trenutku ulaska u grupu, hrvatska tvornica bila je najmanja u grupi. Rastom u tom nizu godina OMCO Croatia došla je do vodeće pozicije u grupi OMCO s više od 50% ukupne proizvodnje. Takvim rastom i OMCO kao grupa preuzela je vodeću poziciju u svjetskom okviru.



Pojedinačno kao tvornica OMCO Croatia je danas najveća tvornica takvog tipa proizvodnje na svijetu. Alat proizveden u OMCO Croatiji se danas izvozi na sve svjetske kontinente.