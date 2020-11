Brojimo šlepere (28): Od početka godine PPK je izvezao 455 šlepera mesa i mesnih proizvoda

Koronakriza nije se odrazila na izvozne rezultate PPK karlovačke mesne inustrije, jednoga od vodećih hrvatskih prehrambenih poduzeća, čiji se proizvodni pogoni prostiru na 20.000 četvornih metara u Karlovcu.



Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje u prvih deset mjeseci ove godine iznosio je 11 posto, što je za 2 posto više nego u pretkriznoj 2019. godini.



U prvih deset mjeseci ove godine, na inozemna tržišta isporučili su 3.400 tona svojih proizvoda, ponajviše iz kategorije trajnih kobasica i trajnog mesa. Čak i u prvoj fazi pandemije, koju su obilježila duža čekanja na granicama, narudžbe su dostavljali redovito, bez značajnijih kašnjenja.



U prosjeku, izvan Hrvatske isporučuju desetak šlepera robe tjedno, najviše u Srbiju, Sloveniju, Bugarsku, Slovačku, Njemačku i Mađarsku. Od početka godine do kraja listopada, na tržište EU i trećih zemalja isporučili su tako ukupno 455 šlepera mesa i mesnih proizvoda.



- EU je veliko tržište, što znači i jaku konkurenciju. Imperativ nam je ponuditi proizvode vrhunske kvalitete, što garantiramo međunarodnim normama kvalitete i sigurnosti hrane implementiranima u naše proizvodne procese. Mnogo pažnje poklanjamo sljedivosti, odnosno transparentnosti od nabave sirovine pa sve do potrošača. U današnje vrijeme sve veće potražnje za hranom, a posebno za mesom, pažnja usmjerena prema sigurnosti proizvoda mora biti na najvišoj razini. Razvili smo opsežnu paletu proizvoda koja odgovara na potrebe suvremenih kupaca, a proizvodnju, prodaju i logistiku organizirali smo vodeći brigu o tome da naše proizvode isporučimo u što kraćem vremenu i pod najboljim uvjetima. Raspolažemo s oko 80 najsuvremenijih dostavnih vozila koja udovoljavaju svim potrebnim standardima, što je garancija kvalitetne distribucije do naših kupaca - pojašnjava Igor Miljak, predsjednik Uprave PPK karlovačke mesne industrije.



PPK karlovačka mesna industrija dio je Grupe Pivac, mesoprerađivačke grupacije čija djelatnost obuhvaća sve aspekte poslovnog procesa – od samog uzgoja i klaoničke obrade stoke, preko obrade i prerade mesa i mesnih proizvoda, do sve do transporta i vlastite maloprodajne mreže. Sustav Grupe Pivac karakterizira specijalizacija svake od članica za pojedine segmente proizvodnje. Tako je PPK prvenstveno usmjeren na trajne i polutrajne kobasice i salame te mesne prerađevine, uključujući mast i čvarke.



Pogon za proizvodnju čvaraka najmoderniji je i među nekoliko najvećih u EU, a posjeduju i veliki pogon za proizvodnju svježeg mesa u modificiranoj atmosferi te su jedan od lidera u regiji po pitanju proizvodnje, kvalitete procesa i samog kapaciteta.



Poslovni partneri sve su to prepoznali, pa tako PPK karlovačka mesna industrija već dugi niz godina posluje sa svim većim trgovačkim lancima u Hrvatskoj, na čijim policama sudjeluju s robnim markama, ali i vlastitim brendovima PPK, Pivac i Vajda. Izvan Hrvatske, prisutni su na tržištima Njemačke, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Slovačke, Poljske, Češke, Švedske, Rumunjske, Finske, Austrije, Litve, Belgije, Danske, Nizozemske i Cipra. Osim u zemljama EU, značajne rezultate bilježe i na tržištu Srbije i ostalih trećih zemalja.

Pozivamo sve poduzetnike da nam se jave s informacijama o količini svojih kamiona i šlepera koje pune za izvoz. Javite nam se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na naše društvene mreže.