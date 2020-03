Brojne novosti za najbolji shopping u City Centeru one Split

Baš na Žutu srijedu, 1. travnja, u prizemlju City Centera one Split, svoja će vrata otvoriti najveća dm poslovnica u Dalmaciji. Ovaj drogerijski div koji u Hrvatskoj ima preko 160 poslovnica, jedna je od omiljenih trgovina posjetitelja Centra koji će na čak 800 kvadrata, u novom, prostranom i moderno uređenom dm-u moći pronaći omiljene proizvode iz područja zdravlja i ljepote, dječje hrane i njege, domaćinstva i dodatnog raznovrsnog asortimana. Kupce očekuje i specijalizirani odjel bezreceptnih lijekova te dermatokozmetičkih i medicinskih proizvoda kao i dm Savjetnica koja će biti na raspolaganju pri odabiru dekorativne kozmetike.

No, tu nije kraj novostima jer i parfumerija Douglas širi svoju poslovnicu te uvodi nove i ekskluzivne brandove. Tako će posjetitelji, od kraja ožujka, na više od 300 kvadrata, uz svoje uobičajene beauty favorite moći pronaći i nove make-up brandove kao što su Jeffree Star, Benefit i Urban Decay, nove brandove za njegu kože poput Neal's Yard Remedies, The Ordinary, Dermacosmetics, E-cooking, SYS te One, two, free kao i mnogo nišne parfeme.

A neizostavna postaja za sve koji vole outdoor aktivnosti je trgovina Alpina koja je svoja vrata otvorila krajem veljače. Vrhunsku obuću koju odlikuju moderan dizajn, prirodni materijali i udobnost nose alpinisti, planinari, skijaši te zaljubljenici u hodanje i pješačenje, a najbolji izbor za cijelu obitelj nalazi se u prizemlju splitskog City Centera one.

Ovo je samo dio novosti koje očekuje posjetitelje ovoga proljeća jer je City Center one Split pripremio i druga iznenađenja, poput novih brandova u ponudi, posebnih lokalnih zelenih priča i projekata te brojna događanja za sve uzraste i ukuse.