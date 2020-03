Brza prilagodba: Osim šećera Sladorana počela proizvoditi antiseptike, i nije jedina tvrtka koja je prenamijenila posao

Sladorana u Županji, osim šećera, započela je s hitnom i ubrzanom proizvodnjom alkohola i antiseptika. Na svu sreću, strojeve nisu prodali niti su ih poslali u staro željezo, jedino je trebalo naći po hitnom postupku radnike koji bi, nakon tri godine prestanka proizvodnje, umjesto slatkog šećera proizvodili etilni alkohol. Sav taj alkohol namjenjen je kao hitna pomoć za bolnice koje u ovim trenucima ubrzano ostaju bez tog resursa. Sve te strateški presudne proizvode za bolnice i medicinske djelatnike u borbi protiv koronavirusa na globalnom tržištu gotovo je nemoguće naći, a kojekakvi svjetski profiteri, a ima ih, nisu oni samo hrvatska iznimka, nabijaju tolike cijene da se jednoj sladorani više isplati upogoniti svoju proizvodnju, pronaći umirovljene radnike koji su s tim strojevima do prije tri godine radili i upogoniti ih, nego ih dopremiti iz uvoza. Uostalom, mnoge su zemlje i zabranile izvoz tih resursa. Što Hrvatska čeka, ne zna se. No, zna se da Sladorana neće to raditi za izvoz.

- Potrebnih sirovina imamo i sve snage sada će se u Sladorani usmjeriti na proizvodnju alkohola - rekao je za medije Željko Zadro, predsjednik Uprave Vira, u čijem je sastavu tvornica Sladorana uoči pokretanja proizvodnje te je istaknuo kako će se pokušati upogoniti maksimalna proizvodnja te da će bolnicama to 'suho zlato' donirati.

Nije Sladorana jedina na tržištu koja se u jeku borbe s koronavirusom okreće proizvodnji strateških resursa kojih prijeko nedostaje. Učinila je to, kako su izvijestili iz kompanije, i INA. Točnije, zaposlenici Ina Maziva, članice Ina Grupe, u samo nekoliko dana su proizveli deficitarni proizvod na tržištu - dezinficijens za površine Ina Dezinol, koji je vrlo brzo i odobrilo Ministarstvo zdravstva.

Kako pojašnjava Zoran Škrobonja, direktor Ina Maziva, Dezinol je primarno razvijen za interne potrebe kompanije, za dezinfekciju površina na maloprodajnim mjestima te unutrašnjost kabina autocisterni, a krajem ovog tjedna će se naći i u prodaji na Ininim maloprodajnim mjestima. No, s obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom, kompanija će dio proizvoda, ukupno 720 litara dezinficijensa, donirati Stožeru civilne zaštite RH.

Kada je situacija s koronavirusom izmakla kontroli i pokazala da maski, rukavica, zaštitnih sredstava i pokrivala, nema ni za medicinsko osoblje, a kamoli za obične potrošače, hrvatske ljekarne i galenski laboratoriji počeli su sa samostalnom proizvodnjom antiseptika i dezinficijensa, što im dosad nije bio dio uobičajene proizvodnje. Ljekarne su uložile velike napore u reorganizaciju posla u novonastalim uvjetima te vlastitu proizvodnju dezinficijensa u tri smjene, no javnost im zamjera visoke cijene proizvoda koji su se do pandemije prodavali po daleko nižim cijenama. Opravdanje je da su sirovine na svjetskom tržištu skočile, te da ih ni nema dovoljno, što je na žalost točno.

Proizvodnju strateški neophodnih resursa pokrenula je i Švedska multinacionalna tvrtka H&M najavivši da će proizvoditi jednokratnu zdravstvenu opremu koja će medicinskom osoblju olakšati posao - maske, rukavice i zaštitna odijela. Dezinficijense za ruke proizvode diljem svijeta proizvođači piva, kao i kozmetičke kuće.

Daleko najdalje u pomoći medicinskim djelatnicima i kriznim stožerima diljem svijeta, kao i oboljelima, otišli su američki Ford, General Motors i tvrtka 3M koji će od zaliha autodijelova proizvoditi prijeko potrebne ventilatore, kao i respiratore, kao i zaštitnu opremu.

Kako je krenulo, takvih primjera bit će još, pa je možda pravo vrijeme da se zapitate - ne što možete učiniti da ne dobijete virus, već što možete raditi da spasite cijelo čovječanstvo od virusa!