Butković: Neće biti zastoja u ostvarenju velikih projekata zbog koronakrize

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u srijedu u Dubrovniku kako se financiranje velikih infrastrukturnih projekata i prije koronakrize najviše temeljilo na europskim fondovima pa stoga neće biti zastoja u ostvarenju tih projekata.

"Koronakriza nas je pogodila i u prvom rebalansu smo imali minus od pola milijardi kuna, ali se nadam da ćemo do kraja godine ostati na toj razini. Uz turizam, promet je najviše pogođen koronakrizom, od Jadrolinije do Croatia Airlinesa i Hrvatskih autocesta. Oslanjamo se na europske fondove i Covid fond, sredstva koja su nam na raspolaganju", naveo je Butković.

Butković je na radnom sastanku na temu prometne povezanosti te županijerekao kako su Zračna luka Dubrovnik, čije je proširenje završeno, i Pelješki most, koji se uspješno gradi, dva infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti oko 4,5 milijardi kuna koja su obilježili dosadašnje razdoblje financiranja iz EU fondova.

"U pripremi smo ostalih infrastrukturnih projekata za novu omotnicu EU fondova, kao i iz sredstava iz Covid fonda. Velik dio od 22 milijarde eura bit će namijenjeno infrastrukturnim projektima, poglavito u prometu", najavio je Butković.



Autocesta do Dubrovnika za 9 milijardi kuna



Na sastanku je predstavljena studija izvodljivosti autoceste od Ploča do Dubrovnika, nakon koje slijedi izrada studije utjecaja na okoliš, a potom lokacijske i građevinske dozvola. "Vrijednost izgradnje autoceste do Osojnika iznosit će oko 9 milijardi kuna", napomenuo je Butković.



Također gotove su i studije izvodljivosti brze ceste od Osojnika do Zračne luke Dubrovnik te brze ceste na Pelješcu, a zaobilaznica Orebića dobila je studiju utjecaja na okoliš. U projekte županijske lučke infrastrukture ulaže se oko 600 milijuna kuna, od čega 500 milijuna kuna iz europskih fondova.

"Nakon dugo vremena ulažemo u lukobrane i rive i dobro je da je ova županija po tome predvodnica", rekao je Butković.



Bačić: Autocestu graditi sredstvima EU



Predsjednik Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić iskazao je očekivanje da se prvi kilometri autoceste na području najjužnije hrvatske županije zaista i izgrade. "Ne možemo i ne smijemo ostaviti županiju samo na državnoj cesti. Studija je pokazala da je autocesta potrebna, a sredstva moramo osigurati iz sredstava EU. Uz Pelješki most, ona će predstavljati okosnicu budućeg gospodarskog razvitka županije", rekao je Bačić.

Na kritiku saborske oporbe zbog dvotjedne stanke Bačić je odgovorio kako će Sabor ukupno do kraja godine od šesnaest tjedana zasjedati njih četrnaest. "Ako oporba nije sposobna pripremiti svoje politike o dati odgovore na bitne izazove, onda to nije problem dimenzije vremena, već nesposobnosti i neznanja. Kada bi godina imala 600 dana, njima bi bilo malo vremena za reći nešto kvalitetno i važno za hrvatsko društvo", rekao je Bačić.

Dodao je kako ga je iznenadilo pismo predsjednika Milanovića za saziv Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer je riječ o kopernikanskom obratu u njegovom načinu rada. "Do prije nekoliko dana tvrdio je da se strašan događaj na Markovu trgu može dogoditi bilo gdje u Hrvatskoj, čime je sve relativizirao. Važno je da sve institucije u Hrvatskoj funkcioniraju te da se utvrde sve okolnosti slučaja. Osim sjednice, potrebno je da i mi političari djelovanjem smirimo tenzije u društvu", rekao je Bačić.

Dobroslavić: Pripreme za projekte teku dobro



Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić ocijenio je Pelješki most s pristupnim cestama ključnim projektom, ali i da predstoji daljnje povezivanje unutar županije.

"Pripreme za sve projekte teku dobro. Naša je želja da se dionica autocesta uvrsti u Jadransko-jonski koridor, što će omogućiti lakše financiranje iz fondova EU. Moramo osigurati povezanost modernim prometnicama, od dnevnih migracija s Pelješca i doline Neretve pa do osiguranja 'zlatnog sata' za sve žitelje županije i bolje protočnosti prometa u turističkoj sezoni", naveo je Dobroslavić.