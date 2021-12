C.I.O.S. Grupa prozvala gradonačelnika Tomaševića: Nisi ispunio obećanja

C.I.O.S. Grupa danas se obratila priopćenjem u kojem optužuju Tomaševića da nije ispunio obećanja koja je dao u vezi gospodarenja otpadom te su mu poručili kako je stanje kaotično.

- C.I.O.S. Grupa godinama je neosnovano i zlonamjerno putem medija, a od pojedinaca i različitih interesnih skupina bila izložena javnom linču te prozivana za sve loše okolnosti u gospodarenju otpadom na području grada Zagreba u čemu je prednjačila sada vladajuća garnitura na čelu s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem - piše u priopćenju C.I.O.S. Grupe.

U istom navode kako su itekako iskusili posljedice organizirano vođene negativne medijske kampanje protiv Grupe kao i posla kojega, kako kažu, 'savjesno, stručno i zakonito' obavljaju više od trideset godina.

Iz C.I.O.S. Grupe poručuju kako neće šutke promatrati neodgovorno,nepravilno i štetno postupanje gradske vlasti u području gospodarenja otpadom te da smatraju kako javnost treba znati 'da je i za vrijeme aktualne gradske vlasti proveden postupak javne nabave za uslugu zbrinjavanja otpada na kojem su tvrtke iz C.I.O.S. Grupe, kao i ranije, bile izabrane kao najpovoljniji ponuditelj, o čemu je i sklopljen ugovor, potpisan od strane gradonačelnika Tomislava Tomaševića i tu ugovornu obavezu po ugovoru tvrtke iz C.I.O.S. Grupe uredno i na vrijeme izvršavaju'.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, početkom kolovoza, javnosti je na konferenciji za novinare predstavio inovativno 'rješenje' za problem glomaznog otpada sa dvije drobilice, najavljujući tada kako će, najprije one unajmljene, glomazni otpad početi drobiti 'drugi tjedan' (dok ne stignu one naručene i kupljene) te da će sve to biti realizirano u sklopu Zagrebačkog holdinga, odnosno poduzeća u vlasništvu Grada. Istovremeno je najavio uštedu kroz takav model od 33 milijuna kuna što je dostatno, kako je povezao, za izgradnju jednog dječjeg vrtića. Od spektakularne objave rješenja do danas prošlo je znatno više vremena od dva tjedna, a inovacijski projekt s drobilicama nije urodio plodom, niti su otpad počele drobiti gradske tvrtke – navode u priopćenju.

Dodaju malo sarkastično kako ne namjeravaju potpisati sa Gradom novi Okvirni sporazum za uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada 'kako bi gradonačelniku Tomaševiću olakšali izbjegavanje poslovne suradnje sa C.I.O.S. Grupom te realizaciju njegovog inovativnog rješenja sa dvije drobilice'

Priopćenje zaključuju tvrdnjom da je istina o problemu gospodarenja otpadom u Zagrebu 'sasvim drugačija od pustih obećanja Tomislava Tomaševića te da se kaotično stanje očituje kroz probleme na području zbrinjavanja svih vrsta otpada u Zagrebu. Dodaju na kraju kako ' uz izostanak gradonačelnikovog inovativnog rješenja kojim bi riješio problem glomaznog otpada (sa dvije drobilice), kao i zakonitog rješavanja problema zbrinjavanja svih ostalih vrsta otpada - upućuje na zaključak da, unatoč naglašenoj i nebrojeno puta isticanoj orijentaciji, čelnici Gradske uprave nisu ispunili predizborna obećanja da će građani Zagreba imati najkvalitetniju uslugu uz najpovoljniju cijenu, a sve u skladu sa zakonom.