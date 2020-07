Car: Zaposlenici žele veću mobilnost, fleksibilnost i mogućnost da rade s bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme

U prošlom izdanju Lidera objavili smo opširnu temu o novim modelima rada koji su uskrsnuli nakon lockdowna. Izmješten rad, rad na daljinu, rad od kuće, home-office, remote work…sve su to nazivi za najveću globalnu promjenu korporativnog modela rada koja je rođena u koronakrizi. Svi ti nazivi sada se mogu objediniti pod novi pojam, tzv. SmartWork kojeg su počele koristiti globalne kompanije i u Hrvatskoj, pretvorivši privremeni rad od kuće u dugoročnu strategiju. Međutim ne kao isključivi već hibridni model, odnosno kombinaciju kućnog i uredskog rada. Većinom se to odnosi na tehnološke kompanije, međutim i u drugim sektorima sve se više razmišlja o trajnoj mogućnosti rada od kuće.

Za sve poduzetnike koji razmišljaju o toj ideji donosimo serijal primjera predvodnika SmartWork modela u Hrvatskoj. O transformaciji i reorganizaciji razgovarali smo s Goranom Carom, glavnim direktorom Combisa, tvrtke koje je jedna od prvih privremeni rad od kuće pretvorila u trajno kompanijsko rješenje.

Koji su bili ključni interni faktori u Combisu koji su utjecali na odluku o promjeni modela rada?

Bili smo svjesni da zaposlenici Combisa cijene pogodnosti koje pruža rad od kuće. Prema anketi koju smo proveli o radu od kuće za vrijeme lockdowna, 84 posto zaposlenika se izjasnilo da mogu raditi učinkovito od kuće. Uz to, vjerujem da je važno ljudima pružiti mogućnost veće samostalnosti u korištenju svog poslovnog vremena jer će tako uspješnije balansirati svoje privatne i poslovne obaveze te će biti zadovoljniji. Važnije od lokacije, tj. mjesta sjedenja je izvršavanje poslovnih obaveza.

Koliko je taj proces bio zahtjevan? Koliki tim ljudi je radio na osmišljavanju modela, koliko dugo, jeste li imali uzor/primjer iz drugih praksi?

Pri kreiranju SmartWork modela, naravno da smo promatrali i druge poslovne prakse no vodili smo se najviše specifičnostima našeg poslovanja te nastojali odgovoriti na pitanja kako će novi model utjecati na pojedini tim. Smatramo da je rad na daljinu dio trendova koji će utjecati na budućnost poslovanja. Zaposlenici jednostavno žele veću mobilnost, fleksibilnost i mogućnost da rade s bilo koje lokacije u bilo koje vrijeme. Uz to, valja spomenuti da se ne gube sati u prometu, čak postoji i prednost u pogledu manjeg zagađenja okoliša. Benefita je mnogo za sve uključene.

Koji sve modeli rada trenutno postoje u tvrtki i koliko zaposlenika ima, a koliko nema mogućnost rada od kuće? Kako ste organizirani po odjelima?

Combis ima 400 zaposlenika kroz više sektora koji pokrivaju zaista široku lepezu IT rješenja i usluga, možda i najširu u Hrvatskoj. Kad bih pokušao sumirati ključne kompetencije kod nas, svoje mjesto sigurno bi imala Cloud ekspertiza po kojoj smo poznati, dok smo prema brojkama u pogledu virtualizacije najjači u Hrvatskoj, moguće i u regiji. Među najtraženijim smo partnerima za tehnologije podatkovnih centara i imamo izvanredan tim stručnjaka za sigurnost, umrežavanje i aplikativni razvoj. Uz to, kontinuirano tražimo IT stručnjake koji se žele razvijati i nastaviti s edukacijom, učenje je imperativ za uspjeh u našoj branši. I u ovim neizvjesnim uvjetima na tržištu nastavljamo zapošljavati. Trenutačno tražimo nove kadrove, odnosno inženjere za cloud i virtualizaciju, storage i backup sustave te inženjere za Microsoft Azure tehnologije.

U pogledu SmartWorka, neke grupe zaposlenika neće moći raditi od kuće jednostavno zbog prirode svog posla. U toj su skupini naši zaposlenici čiji poslovi uključuju izravan kontakt s korisnicima kao što je tehnička podrška.

Svi imamo pravo raditi od kuće do 12 dana u mjesecu ,i premda su moguće i druge kombinacije radnog rasporeda, prepoznajemo nekoliko tipičnih rasporeda rada u novom modelu: 2 dana iz ureda/3 dana od kuće, 3 dana iz ureda/2 dana od kuće, 4 dana iz ureda/1 dan od kuće, 1 tjedan iz ureda/1 tjedan od kuće, 2 tjedna iz ureda/2 tjedna od kuće.

Kako cjelokupna reorganizacija utječe na troškove kompanije? Hoćete li smanjivati/prodavati poslovne prostore?

Trenutačno nemamo u planu mijenjati niti prostore niti bilo koju stavku na koju su naši zaposlenici naviknuti. Početkom godine veći dio Combisa preselio se u novi moderan prostor u Radničkoj u Zagrebu koji smo zajedno uređivali i na koji smo svi ponosni. Jedina novina proteklih mjeseci, a koja će vrijediti i u budućnosti je pojačano čišćenje i dezinfekcija prostora. Najvažnije je da se pridržavamo razmaka kada smo u poslovnom prostoru kao i drugih preporuka za zaštitu od COVIDa-19 te očuvamo naše zdravlje, ostalo su 'slatke brige'.

Koje su najveće prednosti, a koji nedostaci, odnosno najveće opasnosti promjene modela rada?

Zasad ne vidimo opasnosti, osim što se generalno možda neke kolege rjeđe vide, no vjerujem da je to više do epidemiološke situacije nego do SmartWorka, jednostavno smo svi nekako smanjili druženja, zar ne? Ono što smatram važnim, a na čemu puno radimo je uspješna komunikacija. Vjerujemo da je nje sada i više nego prije, premda virtualno. Imali smo i online All Employee Meeting na koji je feedback kolegica i kolega odličan, stoga planiramo nova okupljanja tog tipa.

Postoji li mogućnost da se, ako dođe do zastoja ili promjene u produktivnosti ili kvaliteti komunikacije stvari vrate na staro?

Dosad se pokazalo da je ovo dobar model pa ne očekujemo povratak na staro. SmartWork uvodimo kao dugoročni način našeg funkcioniranja dokad god držimo zadovoljavajuću razinu produktivnosti i postoji interes naših zaposlenika za kombiniranim načinom rada iz ureda i povremeno od kuće te on nije ovisan o epidemiološkoj situaciji, ali joj se u slučaju potrebe može prilagoditi.