Centar novog života: Tipske kuće i stambeno-poslovni kontejnerski centar oživjet će gospodarstvo SMŽ-a

Prve tipske UGP kuće projektirane prema protupotresnim standardima i projekt Centar novog života udruge Glas poduzetnika (UGP) uskoro će zaživjeti uz podršku Grada Petrinje i hrvatske Vlada koja će i uložiti u Centar novog života. Nekoliko kuća će biti izgrađeno uz pomoć donatora, dok bi Centar novog života kao stambeno-poslovni kontejnerski centar u Petrinji trebao oživjeti gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije. UGP je osigurao i 20 kontejnera za poduzetničke poslovne prostore, a za te projekte je zaslužan Odbor za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a pod vodstvom Mislava Bašića u suradnji s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo.

- Uključio sam se u donatorske akcije udruge Glasa poduzetnika za Petrinju s okolicom i napravili smo, eto, projekt tipizirane UGP kuće koja uskoro ide u izgradnju. Vjerujem da ćemo izgraditi njih desetak, dok je projekt stambeno poslovnog kontejnerskog naselja de facto trgovački centar kakav Petrinja nije imala prije potresa. Kod tih projekata posebno sam ponosan na suradnju i povezivanje privatnog i javnog sektora. Očito je da jedni bez drugih ne mogu. Također, pokazali smo i kakva se snaga krije u poduzetnicima. Doista je važno da su aktivni u društvu, jer je poduzetništvo pokretač svega. Na primjeru UGP-a smo vidjeli da se može puno postići: od naknada tijekom zaključavanja do poduzetničkog centra u Petrinji. Stalnim pritiskom na strukture postići ćemo da ljudi žele doći u Hrvatsku, ne da bježe van – kaže Bašić kojeg frustrira što ne stignu svima pomoći 'zato što dan još uvijek ima 24 sata'.

Za brže građevinske dozvole

Tipske kuće će se uklapati u okoliš Banovine i ostatka županije, a UGP će donirati potrebnu projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu. Ujedno, UGP traži da se ubrza postupak izdavanja građevinskih dozvola te su svoj prijedlog dostavili ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu, ističe Bašić. Vjeruje da će se sada to pokrenuti, jer je s obnovom Banovine ubrzanje dozvola ponovo postalo važno pitanje. Bašić naglašava da će UGP na promjenama inzistirati, a uz brze građevinske dozvole zalagat će se i za standardizaciju pojmova i prostornih planova, digitalizaciju i manje države u svemu.

- Državni aparat se gomila, beneficije su ogromne. Država nema odakle uzimati, pa povećava poreze. U Hrvatskoj se najbolje učlaniti u stranku, upasti u nadzorni odbor neke državne tvrtke, odraditi mandat u Saboru i zaslužiti saborsku mirovinu. Dok se u društvu ne osvijesti da građani svojim prirezima i porezima plaćaju javni sektor, nema nam napretka. Zato ljudi odlaze u Irsku. Ne zbog toga što ne mogu odraditi sezonu na moru, ne zbog osjećaja nepravde. Imamo odličnih primjera kako funkcionira javna administracija. Ali dok kolektivno ne osvijestimo da mi građani plaćamo i predsjednika Vlade i predsjednika države, pa sve prema niže, putujemo u propast. Dakle, klima je sve, samo ne poduzetnička. Vjerujem da ćemo stalnim ukazivanjem na ovaj problem to pitanje osvijestiti i da će moje dijete živjeti u pravednoj državi. Da to ne vjerujem, već bih bio u Londonu ili Dublinu – tvrdi Bašić.

Labilno domaće tržište

---Uz rad u UGP-u, Bašić je inače glavni projektant u projektnom uredu 4uHa (kratica za urbanizam, hortikultura, arhitektura) koji je počeo s radom prije 10 godina u Zagrebu kao ured ovlaštenog arhitekta nakon što je tvrtka u kojoj je do tada radio otišla u stečaj. Tada mu se otvorila prilika da otvori nešto svoje te je krenuo polako s manjim projektima, ali kvalitetno odrađenima, pa se posao polagano širio. Supruga koja vodi financije za Bašića je glas razuma i uz njega je od samih početaka kada su krenuli samo s računalom i pisačem kupljenima od poticaja za samozapošljavanje. Bašić iznosi da po majčinoj strani ima dosta arhitekata u obitelji, ali najveći poticaj su mu bili ujak i teta, Vjeran i Sela Tecilazić, splitski arhitekti i profesori.

- Dodatan 'boost' u rastu tvrtke dobili smo dolaskom legalizacija te smo se naučili organizaciji i delegiranju unutar kolektiva. Ipak, mi smo s obje noge na zemlji. Živimo u nestabilnom tržištu i okruženju, moramo biti spremni na stalne zaokrete i promjene. Tržištu stoga nudimo manje projekte poput projekata interijera stanova, do projekata hotela i većih stambenih i poslovnih zgrada. Trenutno radimo dosta projekata obiteljskih kuća. Sutra će se možda to promijeniti, pa će težište biti na projektima stanogradnje ili ćemo se u slučaju krize više orijentirati na interijere. Naš zaštitni znak je pristup klijentu, projektu i prostoru. Uvijek nastojimo postići neku višu vrijednost prostora, bez potrebe za 'potpisivanjem' po prostoru. No, hrvatsko tržište je jako labilno i nezahvalno jer se prvenstveno oslanja na privatnog investitora i tako ovisi o individualnim uspjesima određenih struka, pojedinaca ili turističke sezone. Mi smo se teško probijali, naše tržište nije veliko i klijenti brzo doznaju ako netko ne radi dobro. Sitnim koracima uz puno truda, strukovnog, radnog i marketinškog, došli smo do trenutnog položaja – ocjenjuje Bašić.

Stajanje na lopti

4uHa s vanjskim suradnicima ima 20 djelatnika za koje su osigurali plaće iznad prosjeka, a svojim najznačajnijim poslovnim potezima Bašić smatra pristup strankama i korištenje društvenih mreža da bi pokazali kako lijepo uređen može biti stan, restoran, hotel, mjesto rada ili naselje. U najznačajnije projekte ubraja Rudeš Housing, projekt stambenih zgrada za stranog investitora, za koji su radili sav projektni manadžment i prodaju stanova.

No, koronakriza ih je navela da malo stanu na loptu, sagledaju što je sve tehnološki napredak omogućio, poboljšaju uslugu, kvalitetu i efikasnost rada uz osnaživanje i osvještavanje tima. U prošloj godini zabilježili su pad od 20 posto u odnosu na 2019. godinu, što Bašić vidi kao uspjeh. Nada se da će proći kroz ove ekonomske oluje sa što manje šteta te dugoročno zadržati tim uz organski rast ureda.