Četiri inženjera osnovala startup koji nije IT, nego ‘tvrda‘ proizvodnja

Studentski se san Igoru Bogojeviću, Samuelu Vrbaniću, Hrvoju Bogneru i Mihaelu Huzaku napokon ostvario u studenome 2018. kad su u Koprivničkim Bregima osnovali Smart Square. Tvrtka za izradu čeličnih konstrukcija zajednička je zamisao četvero mladih i ambicioznih ljudi koji su željeli svoje iskustvo iz područja razvoja i izrade proizvoda usmjeriti u nešto što će stvoriti i razviti sami svojim rukama i pameću.

Od početne zamisli do osnivanja njihove mikrotvrtke prošlo je samo nekoliko mjeseci zahvaljujući mjeri aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno potpori za samozapošljavanje, rekao je Vrbanić, direktor Smart Squarea. S obzirom na to da na tržištu postoji potreba za izradom strojarskih konstrukcija poput proizvodnje metalnih konstrukcija, stuba ili nadstrešnica, četvorica prijatelja odlučila su hrabro krenuti u poduzetničke vode uvidjevši mogućnost poslovnog uspjeha.

Ispit izdržljivosti

Kod osnivanja tvrtke uz nekoliko manjih problema zbog potrebne birokracije koju je trebalo ispuniti prije otvaranja tvrtke, pretjerane strahove od izlaska u nepoznato nisu imali jer su vjerovali da se uz dovoljno upornosti može uspjeti, naglasio je Vrbanić. Tim se, objasnio je, sastoji od dva inženjera strojarstva s iskustvom rada na području projektiranja i razvoja čeličnih konstrukcija te njihovom postavljanju, inženjera građevine zaduženog za statičku analizu konstrukcija te strojobravara koji svojim bogatim iskustvom u zavarivanju i položenim atestom zavarivača pridonosi kredibilitetu rada tvrtke. Zajednički, naglasio je, posjeduju više od deset godina iskustva rada u projektiranju i konstrukciji metalnih proizvoda te njihovoj izradi i postavljanju.

– U razvoju tvrtke najviše nam pomažu snalažljivost i upornost. Naravno, i potpora obitelji i prijatelja koji nas dodatno motiviraju. I da, doista je najteže početi, što je, vjerujemo, boljka svih mladih poduzetnika. Poduzetništvo zahtijeva mnogo odricanja i takav stil života nije nimalo jednostavan zato što radno vrijeme postoji samo u teoriji, kao pojam. Što prije se to prihvati prije će biti lakše. Sada nam je najveći izazov razvoj tvrtke, ali postoji i mnogo izazova koji se javljaju kao posljedica poslovanja s kojima se treba znati nositi. Prve dvije godine su osnovni ispit izdržljivosti mladih tvrtki, a mi smo trenutačno na polovici tog puta. Prošla nam je godina bila prva cijela poduzetnička i njome smo itekako zadovoljni i motivirani za još više i bolje. Sada smo zaposleni nas četvorica, ali planiramo zapošljavati nove radnike jer nam opseg poslova raste – iznosi Bogner.

Ambiciozni planovi

Dodao je da su u početnoj fazi razvoja tvrtke potrebna intenzivna ulaganja u strojeve i opremu te svakako prvih nekoliko godina planiraju ulagati sve u napredak proizvodnog procesa i tvrtke te u buduće zaposlenike kako bi stvorili što bolje uvjete za veću kvalitetu. Uočavaju da je velika potreba za njihovom strukom te ostalim zanimanjima sekundarne djelatnosti. Najveći izazov za Smart Square je dokazati se i pozicionirati na tržištu. Zasad ih, rekao je Igor Bogojević, prati dobar glas te su odlučni da tako i ostane. Trude se zato da predanim radom i visokim stupnjem kvalitete opstanu i pruže strankama željenu razinu usluge.

– Nastojimo se potpuno posvetiti investitoru i razvoju proizvoda. Cilj nam je troškove izrade proizvoda uvijek svesti na najnižu razinu. Koliko nam se čini, mladost nas drži dovoljno upornima i željnima izazova, pa smo tako voljni prihvatiti izazove s kojima nismo bili prije suočeni, pronaći rješenja za njih i uspješno ih pokoriti na zadovoljstvo i kupaca i nas samih. Trenutačno smo usmjereni isključivo na hrvatsko tržište, ali težimo proširenju djelatnosti na mnogo veće područje od naše države: Europsku uniju. Planiramo stoga postati jedna od vodećih tvrtki za izradu metalnih konstrukcija i hala u Hrvatskoj. Ciljevi su nam možda postavljeni visoko, ali želimo svojim trudom i znanjem postići što više možemo. Trenutačno smo započeli proces certifikacije i dobivanja oznaka kvalitete kako bismo otvorili vrata prema EU. Želja nam je ostvariti što veću liniju proizvoda vezanih uz hale i metalne konstrukcije – nadaju se članovi tima Smart Squarea.

Svladavanje zapreka

Očekuju da bi u pet do deset godina mogli biti u vrhu na hrvatskom tržištu te da će se njihovi proizvodi i usluge naći na tržištima drugih zemalja članica Europske unije. Prema Vrbaniću cilj je i da zaposle što više kvalitetne i stručne radne snage koja bi radila u dobrim radnim uvjetima na radnom mjestu i na terenu, a pokušat će ostvariti sve moguće uvjete za osiguranje napredovanja radnika i njih samih. U Smart Squareu uviđaju da nedostaje perspektivne i kvalificirane radne snage, ne samo u metaloprerađivačkoj industriji, već i u cijelom sekundarnom sektoru.

– Prvi je korak, ako potraga za željenim kadrom bude neuspješna, ići u suradnju sa strukovnim i obrtničkim školama i ponuditi učenicima praksu, pa nakon propisanog fonda sati pokušati stimulirati učenike da ostanu pri svom zanimanju. Naše su plaće zadovoljavajuće s obzirom na situaciju u državi, ali svakako se trudimo da rastu. Isto tako ne smijemo zapostaviti ulaganja u proširenje pogona. Nastojimo uravnotežiti rashode tvrtke s ciljem razvoja i napretka. Budući da smo trenutačno još uvijek u početnoj fazi, većinu novca trudimo se uložiti nazad u tvrtku, preko radnih strojeva, vozila, obuka i sličnog. Do sada su nam najveće zapreke za rad tvrtke bile administrativne, no sada ih je mnogo manje nego u početku. Osim toga, kao zapreku mogli bismo navesti i manjak formalnog obrazovanja usmjerenog na razvoj poduzetničkih znanja i vještina. No sve te manje zapreke preskočili smo građenjem iskustva i svakodnevnim, cjeloživotnim obrazovanjem – ističe Vrbanić.

Teret na leđima poduzetnika

Vrbanić misli da bi poduzetnicima itekako pomoglo da se smanje porezi uz dodatno financijsko rasterećenje. Po njemu potrebno je analizirati primjere dobre prakse drugih zemalja Europske unije te ih uvesti prema postojećim mogućnostima, a dobra bi ideja bila smanjiti početne namete mladim tvrtkama i dati im prostora za razvoj. Naravno, trebalo bi smanjiti i količinu nepotrebne birokracije.

Dojma je da Hrvatska svakako može mnogo bolje, a osim već navedenih poreza, kao dio problema vidi i regulativu te neefikasno pravosuđe, na koje poduzetnici često ne mogu računati.

– Svakako možemo poraditi na mnogočemu. Napretka ima, ali je malen. Poduzetnici svakako na svojim leđima nose teret koji ih sprečava da napreduju brže i bolje. No želimo naglasiti da svatko treba težiti ostvarivanju svojih ciljeva i želja te se upitati dva vrlo jednostavna pitanja: 'Jesmo li sve probali?' i 'Jesmo li dali sve od sebe?' Naš odgovor je: 'Da, jesmo te i dalje dajemo sve od sebe.' Počeli smo od želje i bez praktički ičega osim podrške dragih ljudi i eto nas… Godinu smo uspješno završili, neki projekti su u planu i prema njima koračamo s velikom motiviranošću i ustrajnošću – uvjereni su svi članovi tima.