Četiri stvari utječu na tržište nekretnina, a posebno je zanimljiv jedan dio Hrvatske

Situacija na tržištu nekretnina vrlo je zanimljiva. Četiri su ključna aspekta koja trenutno utječu na tržište - pooštravanje uvjeta za dobivanje stambenih kredita, APN-ovi subvencionirani krediti i, naravo, potres u Zagrebu te rezultat turističke sezone.

- Kupaca ima više nego dovoljno, no nedostaje dobrih i kvalitetnih nekretnina. Povećana je potražnja za kućama i građevinskim zemljištima, a smanjena je potražnja za starim stanovima u centru Zagreba, kao direktna posljedica korone i potresa - kaže Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine Opereta.

Ističe kako su banke pooštrile kreditne uvjete i to se vidi na manjim iznosima koje su klijenti u stanju dobiti.

- Većina banaka je smanjila iznos procjene i odobrenog iznosa financiranja, koji je sad 1:0,8 - kaže Vujović i dodaje kako neke banke odobravaju kredite samo svojim klijnetima.

Što se tiče APN-a i subvencioniranih kredita, a koji su do sada uzorkovali rast cijena, Vujović tvrdi kako pokazatelji koje prati pokazuju da ovaj put to neće dovesti do rasta cijena jer je manji bazen kupaca koji kupuju stan poslije uspješne turističke sezone.

- Mnogi kupci koji su računali na APN već su kaparili svoju nekretninu i čekaju subvencije - smatra Vujović. Napominje kako je općenito drugačija klima na tržištu nego što je bila prošle godine, tako da ne očekuje rast cijena.

- Dobro da je Vlada raspisala još jedan krug APN-ovih subvencija jer je dio kupaca to očekivao, ali nadamo se da će nova stara Vlada napraviti dugoročnu strategiju i drugačije koncipirati subvencije - nada se Vujović.

Korona će imati svoj utjecaj na cijelo gospodarstvo, pa i na tržište nekretnina. Ako se dogodi veliki pad gospodarstva sigurno će imati utjecaja na tržište i cijene.

- Ono što je sad vidljivo jest rast cijena poljoprivrednog zemljišta i kuća u Lici i Gorskome kotaru - zaključuje Vujović i kaže kako se može dogoditi pad cijena određenog segmenta 'lošijih' nekretnina.

---.