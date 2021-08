Četverodnevni radni tjedan – Webpower Adria ga uveo, a Mediacor nedavno ukinuo

Hrvatskom poslovnom zajednicom odjeknula je vijest da tvrtka Webpower Adria uvodi četverodnevni radni tjedan u svoje poslovanje, odnosno da će svim svojim zaposlenicima omogućiti dodatan slobodni dan u tjednu, dok će im plaće i radni sati tijekom preostala četiri radna dana ostati isti. Prilikom predstavljanja ove ideje, Jan de Jong, Nizozemac s hrvatskom adresom i suosnivač Webpower Adria istaknuo je da su studije na Islandu pokazale su da se time smanjuje stres i povećava produktivnost zaposlenika.

– Cijeli tim stoga dobiva povišicu od 20 posto. Ne u novcu, već u slobodnom vremenu. Svi će raditi četiri dana u tjednu za istu plaću – rekao je de Jong, dodajući da će svi zaposlenici sami birati hoće li raditi od kuće ili iz ureda.

No, koliko god ovakav potez zvučao privlačno, mnogi su se pitali kako je moguće raditi jedan dan manje u tjednu te kako će to utjecati na poslovanje njihove tvrtke.

Slobodni dan umjesto povišice

Martina Šepić, Upravna partnerica u Webpower Adria objašnava da je njihov tip poslovanja zasnovan na licencama, odnosno svi poslovni subjetki koji žele raditi e-mail marketing zakupljuju od njih licencu za Webpower software i koriste ga uz njihovu lokalnu korisničku podršku uključenu u cijeni. S obzirom na to, njihovo se poslovanje ne zasniva na prodaji usluga koje se vrednuju određenom satnicom i gdje svaki neodrađeni sat predstavlja izgubljeni prihod.

Povratak na klasični radni tjedan

--- U Webpower Adriji prodajemo primarno proizvod, dok je usluga naših e-mail marketing stručnjaka dodana vrijednost, no nije primarni izvor prihoda. Prema tome uvođenjem četverodnevnog radnog tjedna zadržali smo plaće naših zaposlenika na istoj razini i dali im povrh toga povišicu u vidu slobodnog vremena – objašnjava Šepić te dodaje da će se njihovi zaposlenici sami međusobno dogovarati tko će koji dan u tjednu biti slobodan jer Webpower Adria i dalje nastavlja svoje klijente usluživati svih pet radnih dana u tjednu.

No, Webpower Adria nije prva tvrtka u Hrvatskoj koja je u svoje poslovanje uvela četverodnevni radni tjedan. Još prije dvije i pol godine bila je to digitalna agencija Mediacor u kojoj je slobodan petak uveden postupno, a kako kaže direktorica Aleksandra Đermanović, testna faza je trajala otprilike šest mjeseci. Iako su i njima ostale iste plaće, kao i radni sati od ponedjeljka do četvrtka, u Mediacoru su u veljači 2021. ipak ukinuli četverodnevni radni tjedan te se vratili na klasični rad od ponedjeljka do petka.

--- Nakon skoro dvije godine ovakvog načina rada ciljevi za koje se mislilo da će se postići uvođenjem ove opcije nisu se ostvarili, te smo ponovno imali tranzicijski period prema klasičnom načinu rada – objašnjava Đermanović, no dodaje da financije nisu bile glavni uzrok ukidanja četverodnevnog radnog tjedna.

Iz Mediacora su detaljno na svom blogu opisali iskustvo takvog načina rada, pri čemu su istaknuli njegove brojne prednosti, poput povećanja produktivnosti i kreativnosti zaposlenika, nižih troškova struje, grijanja i vode zbog kraćeg boravka u uredu te generalno većeg zadovoljstva zaposlenika.

Iz Webpowera uz očekivanje ovih benefita vjeruju i da ako se brinete o svojim zaposlenicima, i oni će se brinuti o vašim klijentima, pa će time i klijenti biti zadovoljniji.

– Produktivnost se ne mjeri sjedenjem u uredu za kompjuterom od 9 do 17 sati, već u rezultatima i obavljenim zadacima. Vjerujemo da će naši zaposlenici biti odmorniji, pod manjim stresom te sa još većim zadovoljstvom, predanošću i lojalnošću raditi svoj posao – objašnjava Šepić dodajući da su njihovi zaposlenici ovu vijest prihvatili s oduševljenjem.

No, budući da su se u Mediacoru sada vratili na klasičan način rada pet dana u tjednu te ipak nisu zadržali slobodan petak, zaposlenici su se ponovno morali tomu prilagođavati, što je kod nekih njihovih zaposlenika izazvalo nezadovoljstvo.

– Uvijek postoji nezadovoljstvo kad se ukine određena, nazovimo ju, povlastica, pogotovo kad je tako radikalna te pruža cijeli jedan ekstra dan u tjednu. Nisam primijetila nezadovoljstvo klijenata povratkom na klasičan način rada, dapače – kaže Đermanović.

Planiranje unaprijed

Iako Đermanović smatra da im je ovaj privremeni prijelaz na četverodnevni radni tjedan bio lijep eksperiment iz kojeg su mnogo naučili, najvjerojatnije mu se neće vratiti u neko skoro vrijeme. Za razliku od njih, Šepić ističe da oni u Webpower Adria trajno uvode ovu praksu, bez probnog roka, no s temeljitim istraživanjem unaprijed.

--- Detaljno smo sagledali i proučili naše operativne dnevne zadatke, vrijeme potrebno za izvršavanje istih te na već sagrađenim čvrstim temeljima dobre interne organizacije i nesebičnog timskog duha idemo optimistično i hrabro naprijed. Upravo je to za mene i čar poduzetništva, biti hrabar, odlučan, inovativan i otvorenog uma, te u hodu riješavati sve izazove koji naiđu na tom putu. Pri tome voditi prvenstveno brigu o zaposlenicima koji znače pravo bogatstvo svake kompanije – ističe Šepić.

Iz Webpowera se nadaju da će ovakav potez potaknuti i druge tvrtke čiji tip poslovanja to dozvoljava da slijede njihov put, a iz Mediacora pozivaju tvrtke da dobro promisle prije uvođenja ovakve promjene.

– Za neke industrije, zaposlenike u određenim fazama života ili specifičnim lifestyleom, vjerujem da četverodnevni radni tjedan može odlično funkcionirati. No, industrije koje su dinamičnije mogu imati konkretnih izazova s time te je svakako preporučljivo vidjeti postoje li neke druge mogućnosti koje bi bile slične kvalitete – savjetuje Đermanović.