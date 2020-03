Četvrta 3T konferencija – pomoć u rješavanju aktualnih problema turizma  

Medijska kuća Bug najavljuje četvrto izdanje konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech, koja se bavi spajanjem kompanija i profesionalaca iz dva vodeća hrvatska sektora – informatičke industrije i turizma.

Govornici su zvjezdani setup: Zoran Pejović, Mate Janković, Mirela Holy, Ilija Brajković, Dragan Petric, prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, i mnogi drugi.

„Pripremili smo apsolutno najbolji i najaktualniji program od svih izdanja 3T konferencije dosad. U cijelosti smo orijentirani na to da uz pomoć tehnologije hrvatski turizam učinimo svjetski konkurentnim, čak i više nego je to danas. Pokrivamo sve bitne teme: luxury segment, apartmanski i privatni smještaj, ekologiju i održivost kao izrazite suvremene trendove, trava kao turistička prilika? – i to pokrivamo. Naravno, tu je aktualno pitanje kojeg se svi ove sezone najviše pribojavaju – utjecaj coronavirusa na hrvatski turizam. I to ćemo pokriti.

Nudimo vam najbolji i specijalizirani program vezan upravo za vaše poslovanje i probleme koji vas čekaju ili su već tu. Coronavirus, klimatske promjene, održivost, pitanja su koja pred turizam kao vodeći hrvatski sektor stavljaju nove izazove. Već ovog momenta suočavate se s otkazima zbog straha, tu smo da podijelimo s vama savjete kako da se s tim nosite i kako da umirite svoje goste.“ – istaknuo je Oleg Maštruko, direktor konferencije 3T.

3T konferencija je prva konferencija koja objedinjuje turizam i IT, kao vodeće i najvažnije grane hrvatskog gospodarstva. Tehnologija je ključ optimizacije i uspjeha u turističkom poslovanju, a 3T konferencija će vam pružiti odgovore kako najbolje iskoristiti suvremenu tehnologiju te poslovanje u turizmu učiniti učinkovitijim i boljim. Glavni lajtmotiv ovogodišnjeg izdanja konferencije 3T je klima – održivost - tehnologija.

Konferencija 3T najbolje je mjesto gdje možete čuti odgovore na najaktualnije probleme hrvatskog turizma.

Četvrti 3T održat će se 19. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

