Četvrti krug porezne reforme: Plaćat ćemo manje poreza, a država će zaraditi više

Saborska oporba u utorak je izrekla brojne kritike na predloženi, četvrti krug porezne reforme i tvrdi da je ta reforma diskriminirajuća i da ne donosi nikakvo porezno rasterećenje, dok vladajući reformu hvale i ističu da građane očekuje novih 2,3 milijardi kuna rasterećenja.

Reformom će u 2020. godini biti naplaćeno 5,5 milijarde više poreza, kakvo je to porezno rasterećenje, pita Gordan Maras (SDP). Slično misli i Nikola Grmoja (Most) koji tvrdi da je porezna presija u porastu i nije se smanjila.

Branko Grčić (SDP) kaže da rast poreznog tereta pokazuju i podaci Eurostata koji govore da je u Hrvatskoj, uz Poljsku, Rumunjsku i Luksemburg, lani bio veći u odnosu 2017.

- Neka svatko pogleda koliko je plaćao poreza 2016. i danas, koliko je plaćao poreza na dohodak, PDV, porez na dobit - pozvao je ministar financija Zdravko Marić koji je reformu branio u Saboru uvjeravajući da su poreznom reformom porezno resterećeni i građani i poduzetnici.

Ističe kako efekti tog rasterećenja imaju pozitivan povratni utjecaj na gospodarstvo, investicije, potrošnju i zapošljavanje, ali i na sam proračun.

Petrov: Nije pravedno da oni s visokim plaćama imaju poreznu olakšicu za djecu, a drugi ne

Božo Petrov (Most) ocijenio je da nije pravedno da ljudi koji imaju visoke plaće mogu koristiti poreznu olakšicu za djecu, a oni koji spajaju kraj s krajem nemaju tu povlasticu, da oni imućniji dobivaju još veće plaće, a da se onima na granici siromaštva ne daje. Sustav, kaže, treba napraviti pravednim i dati 2 do 3 tisuća kuna fiksnih novčanih naknada svakoj obitelji s djecom.

Branka Grčića zanima je li moguće da se u zakonskom rješenju mijenja pojam hrana u jelo kako bi se izbjeglo smanjenje PDV-a na vino i pivo, na što ga je Marić pohvalio da je vrlo afirmativno raspravlja o djelatnosti ugostiteljstva

- Vjerujem da ćete biti vrlo rado viđen gost u svakom od ugostiteljskih objekata, odgovorio ministar financija Grčiću.

Branko Bačić (HDZ) pozdravlja reforme, posebno dio vezan za oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za mlade. Kaže da je to sjajna demografska mjera.

- Ukupno će 60 tisuća kuna temeljem ove reforme mlada osoba koja se zaposli u 20. godini biti oslobođena u 10 godina, istaknuo je Bačić.

Ta je mjera diskriminirajuća, smatra Robert Podolonjak (Most) pitajući koliko će mladih koji studiraju osjetiti to porezno rasterećenje.

Ministar Marić priznao je da navedena mjera za mlade nije savršena, ali da su je predložili kako bi poslali jasnu poruku demografske naravi. Odbacuje da je diskriminirajuća i poručuje da može poslužiti i kao poticaj studentima da ranije završe studij i uključe se u tržište rada.

Vešligaj: Porezne intervencije generiraju nesigurnost prihoda lokalnih jedinica

Marko Vešligaj (SDP) drži da se predloženim intervencijama u porez na dohodak generira nesigurnost prihoda lokalnih jedinica.

Paket izmjena devet zakona četvrtog kruga porezne reforme donosi sniženu stopu PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata, te oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za mlade do 25 godina, a za one od 26 do 30 godina smanjenje porezne obveze za 50 posto.

Donosi i nižu stopu poreza na dobit od 12 posto za sve poduzetnike koji godišnje ostvaruju prihod manji od 7, 5 milijuna kuna, umjesto sadašnjih 3 milijuna, te uvodi oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka.

- Ukupno porezno rasterećenje četvrtog kruga porezne reforme iznosi 2,3 milijarde kuna, a za sva četiri kruga reforme koje je provela aktualna Vlada gotovo 9 milijardi kuna, kazao je Marić.

Novi porezni zakoni trebali bi stupiti na snagu početkom iduće godine.

Tijekom rasprave o poreznoj reformi sjednica je nakratko prekinuta kako bi saborska straža udaljila iz sabornice zastupnika Ivana Pernara koji ponovno nije poštovao saborska pravila.