Christian Klein (SAP): Poslovna transformacija bit će uspješna jedino ako bude sveobuhvatna

Cijeli svijet pogođen je​ pandemijom, uključujući male, srednje, čak i velike globalne tvrtke. Nitko nije imun na krizu, pa je tako ona ostavila trag i na SAP-u, globalnom tržišnom lideru u izradi i uvođenju softvera poslovnih aplikacija. U samo nekoliko dana trebalo je organizirati rad od kuće za tisuće i tisuće zaposlenika diljem svijeta koji su, prije svega u svojim domovima, morali svakodnevno biti na raspolaganju svojim klijentima jer o njima ovise.

Kako uspješno upravljati sa sto tisuća zaposlenika koji rade na daljinu, koje su posljedice pandemije na kompanijsko poslovanje i prihode te kakva je situacija na hrvatskom tržištu s uvođenjem SAP-ovih rješenja, razgovarali smo s Christianom Kleinom, izvršnim direktorom SAP-a.

Kako je pandemija koronavirusa utjecala na SAP? Koje su njezine posljedice na poslovanje i prihode?

– Ova je godina svakako obilježena koronavirusom. Cijeli svijet pogođen je posljedicama pandemije, a onda i naši zaposlenici i klijenti diljem svijeta. Sigurnost zaposlenika, klijenata i partnera u svakom nam je trenutku bila najvažnija. Osim toga, morali smo sve svoje snage i resurse usredotočiti na pružanje kvalitetne i konkretne potpore klijentima i partnerima kako bismo im osigurali posao kakav su imali i prije pandemije. Povratne informacije od brojnih klijenata pokazuju da se i u ovoj krizi SAP dokazao kao pouzdan partner i da je sve funkcioniralo vrlo dobro unatoč tome što su i naši zaposlenici radili od kuće.

Koji su, prema vašemu mišljenju, najveći izazovi u upravljanju sto tisuća zaposlenika koji rade na daljinu iz svoje kuće tijekom pandemije? U nekim se zemljama i dalje radi od kuće zbog karantene.

– Bez imalo sumnje, mi u SAP-u u vrlo smo dobroj situaciji. Za razliku od mnogih drugih možemo raditi od kuće, možemo nastaviti razvijati, prodavati i pokretati svoj softver a da ne moramo fizički biti u uredu, a to moramo cijeniti u ovakvim vremenima. No rad od kuće nije bez izazova. Osim izravne veze s klijentima, naravno, gubi se svakodnevna ljudska interakcija koja postoji u uredu – nalaženje partnera za ručak ili brz razgovor s kolegom uz aparat za kavu. I sâm sam svjestan da rad od kuće uz djecu također može biti izazovan. Općenito sam veliki ljubitelj otvorene i redovite razmjene informacija, ali, naravno, u ovakvim je vremenima još važnije biti u izravnom kontaktu s klijentima, partnerima, kolegama i ostalim dionicima. Želimo čuti što im smeta i ohrabrujemo ih da se ne osjećaju bespomoćno i prenatrpano obvezama, znamo da je teže ako radite na daljinu i ne možete biti u uredu kako biste se fokusirali na posao. U ovome smo zajedno. I zajedno s cijelim Izvršnim odborom radimo sve što je potrebno kako bismo svoju tvrtku i klijente usmjerili u ovom izazovnom razdoblju.

Nedavno ste izjavili da sve inteligentne tvrtke mogu i najveće globalne izazove pretvoriti u prilike. Koje je mogućnosti imao SAP u ovoj krizi?

– Teško je predvidjeti koliko će trajati kriza, ali siguran sam da će iz nje SAP izaći još jači. Pokazala nam je da nam je fokus važniji nego ikada i upravo zato pomažemo svojim kupcima u prilagodbi na nove uvjete. Naprimjer, mnoge su se tvrtke oslanjale na naše softversko rješenje SAP Ariba kako bi popunile praznine u svojim opskrbnim lancima. Vidljiv je veliki napredak u našoj transformaciji koja nam omogućava da pružimo potporu svojim zaposlenicima koji trenutačno rade od kuće, kao i u poslovima poput instaliranja proizvoda SAP Cloud s udaljenosti ili potpuno digitalno finaliziranje ugovora. U tome smo se izvještili. Kriza je pružila i priliku za još veći doprinos društvu. Tehnologija je važan čimbenik u prevladavanju krize, ne samo na ekonomskoj već i na socijalnoj razini, te smo zato aktivno ponudili svoju pomoć vladama u mnogim zemljama – ne samo u Njemačkoj već i u Americi i Aziji. Naprimjer, uime njemačke vlade surađivali smo s Deutsche Telekomom kako bismo u krizi pomogli Njemačkoj aplikacijom Corona Warn.

SAP slijedi digitalnu transformaciju tvrtki te malih i srednjih poduzeća diljem svijeta. Kako je kriza prouzročena koronavirusom ubrzala taj proces?

– Ako ništa drugo, trenutačna kriza pokazuje da digitalizacija i transformiranje u inteligentnu tvrtku više nisu opcija, nego su nužni za tvrtke svih veličina u raznim industrijama. Svi počinju shvaćati da su tvrtke koje se koriste inovativnim tehnologijama bile konkurentnije ne samo prije krize nego i tijekom nje. Mnogo su otpornije u krizi jer omogućavaju nove digitalne poslovne modele, upravljaju automatizacijom i usmjeravaju tvrtku u stvarnom vremenu s realnim prikazom od potražnje do vrijednosti.

Je li kriza prouzročena koronavirusom utjecala na želje i zahtjeve vaših klijenata? Primjećujete li neke nove trendove u globalnom poslovanju koji se odnose na ​​digitalnu transformaciju i digitalnu ekonomiju?

– Prije krize mnogi poslovni slučajevi koji su ulagali u nove tehnologije bili su vođeni financijama. Sada, u krizi, s tržištima u potpunom zatvaranju, mnogi su izvršni direktori podijelili sa mnom zabrinutost zbog neotpornosti svojih tvrtki. Bez sumnje, u krizi je svačiji prioritet opstati na tržištu. Ali moramo se suočiti s problemom: vrijeme je kad je najvažnije postaviti svoju tvrtku kako bi s vremenom rasla i izašla još jača iz krize. Današnje tehnologije otvorile su bezbroj poslovnih mogućnosti. One mogu ubrzati rast personaliziranom ponudom za nove kupce ili ponudom novih modela licencija utemeljenih na poslovnim rezultatima, a možete jamčiti i brzu i pravodobnu isporuku unatoč tome što možete proizvesti individualizirane ponude u mjerilu. Sve to vodi prema boljem korisničkom iskustvu i rezultira dodatnim prihodima za vaše poduzeće. Nove tehnologije također povećavaju opseg tvrtkinih mogućnosti. Kao primjer možemo uzeti upotrebu umjetne inteligencije koja pokreće automatizaciju procesa i povećava produktivnost. Općenito, vidimo da kupci mogu za 40 posto poboljšati automatizaciju poslovnih procesa.

Koliko je važna digitalizacija poslovanja? Koji se sektori i industrije još odupiru promjeni?

– Digitalna transformacija pruža industriji neusporedive prilike za stvaranje vrijednosti. Prije je kompanijama koje su na Fortuneovu popisu petsto najboljih u prosjeku trebalo dvadeset godina da dosegnu vrijednost od milijardu dolara, a danas startupovi to ostvare u četiri godine. Digitalne tehnologije stvaraju nove izvore profita transformirajući očekivanja korisnika i načine na koje kompanije odgovaraju na njih. ​Digitalizacija istodobno donosi veliku korist društvu, jednaku vrijednosti stvorenoj za industriju ili koju čak nadilaze. Naprimjer, masovno prihvaćanje autonomnih vozila i automobilsko osiguranje utemeljeno na upotrebi može spasiti oko milijun života do 2025.

SAP ima više od četiristo tisuća klijenata diljem svijeta. Za vas je Hrvatska malo tržište, no kako biste opisali suradnju s lokalnom poslovnom zajednicom? Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate?

– U Hrvatskoj imamo više od tristo klijenata iz gotovo svih industrija: iz potrošačke industrije, telekomunikacija, komunalnih djelatnosti, javnog sektora, uključujući tvrtke i poduzetnike svih veličina. SAP je sinonim za ERP rješenja i na tom smo području dominantni. U posljednjih pet godina sve smo zastupljeniji u Hrvatskoj i u korisničkom iskustvu, digitalnome opskrbnom lancu (DSC) i rješenjima za inteligentnu potrošnju. Jako smo ponosni na to da je malo tržište kao što je hrvatsko jedan od pionira u Srednjoj i Istočnoj Europi kad je posrijedi uvođenje novih SAP-ovih rješenja. SAP Hrvatska s ponosom prati rast i širenje hrvatskih tvrtki po regiji, ali i izvan nje. Rastemo zajedno pružajući im potporu svojim rješenjima i tehnologijama. Izazova, naravno, ima i oni s kojima se suočavamo povezani su s trenutačnom ekonomskom situacijom prouzročenom pandemijom koronavirusa, no sve usluge koje SAP nudi globalno aktivno se reklamiraju u Hrvatskoj i uvode u nju. U drugom kvartalu rasli smo 21 posto u Hrvatskoj u usporedbi s istim razdobljem 2019. Taj se rast uglavnom temelji na većoj potražnji za rješenjima u oblaku.

Hrvatski poduzetnici žale se da su SAP-ovi softveri preskupi i da ih nakon uvođenja ne upotrebljavaju zbog nedostatka znanja. Koje bi bile vaše smjernice za njih?

– Razgovori o SAP-ovim cijenama stari su koliko i kompanija. Međutim, uvjereni smo da rješenja za male i srednje tvrtke imaju odgovarajuće cijene i pakete koji sadržavaju upravo ono što im treba. Male i srednje tvrtke strateški su segment SAP-ovih klijenata, na njega otpada više od 80 posto naše korisničke baze. Naravno, prelazak na novi softver zahtijeva i upravljanje promjenama u tvrtki. Stoga pozivamo svakoga klijenta da blisko surađuje s našim lokalnim partnerima kako bi iskoristio puni potencijal SAP-ovih rješenja. Naši lokalni partneri pružaju potporu u svakom aspektu, a naši partneri za integraciju sustava važne industrijske i digitalne uvide s pomoću kojih klijenti mogu planirati i uspješno se transformirati u inteligentnu tvrtku.

SAP-ovo je sjedište u Njemačkoj, u blizini Frankfurta, ali neki su dijelovi poslovanja u Silicijskoj dolini. Koje su glavne razlike u radnoj kulturi u Njemačkoj i SAD-u?

– Vizija naših osnivača bila je stvoriti globalno uspješnu tvrtku. U posljednjih deset godina inovacije i razvoj događaju se u cijelom svijetu. Tvrtke danas moraju biti globalne ako žele uspjeti, osobito u IT industriji. Otkad postojimo, od 1972., stalno proširujemo svoje poslovanje na globalnoj razini. Uz to što djelujemo globalno, nudimo razvoj, operativni rad te lokalnu potporu jer SAP-ovi proizvodi moraju zadovoljavati lokalne potrebe i zahtjeve. Prilagodba proizvoda moguća je jedino uz lokalno znanje i mogućnost inovacije te odgovarajuće i najbolje talente koji žele raditi u globalnom okružju. Svaka lokacija ima svoje posebnosti i znanje koji su, jednako kao i svako individualno rješenje, važni za SAP-ov sveukupni uspjeh. Radeći kao glavni direktor financija SAP SuccessFactora pružila mi se mogućnost da živim u Silicijskoj dolini dvije godine i tijekom tog razdoblja imao sam priliku iskusiti način života i kretanja u drukčijoj kulturi. Poduzetnički duh ondje je dio lokalne kulture. U tom kontekstu posebno mislim na to da neuspjeh nije sramota. 'Padni brzo, padni često', jedna je od poznatih uzrečica iz Silicijske doline. Ondje se neuspjeh smatra samo još jednom prilikom za napredak. Druga velika razlika u usporedbi s Njemačkom jest način na koji ljudi doživljavaju promjenu. Imam osjećaj da se u Dolini promjena doživljava kao nešto pozitivno, a u drugim područjima diljem svijeta ljudi imaju običaj biti mnogo sumnjičaviji i neodlučniji kad je to u pitanju. U Dolini se tehnološke inovacije poput umjetne inteligencije, strojnog učenja, autonomne vožnje, digitalnoga zdravstvenog sustava ili jednostavne automatizacije smatraju prilikama i mogućnostima. Nemojte me krivo shvatiti, promjena također može donijeti izazove koje trebamo svladati. Općenito bismo trebali biti optimističniji i samouvjereniji bez obzira na to živimo li u Njemačkoj, SAD-u ili negdje drugdje.

Što je za vas kao direktora globalne kompanije najvažnije u radu?

– Jedno mi je veoma važno: da kao direktor stojim svima na raspolaganju. Iznimno mi je važno biti blizak s kolegama i klijentima u regiji kako bih izravno mogao dobiti povratnu informaciju i postupati u skladu s njom. Ta je razmjena ključna. Moja je uloga biti poveznica mnogo malih dijelova u jednu veliku cjelinu. Volim to uspoređivati s timskim sportovima, u kojima možete pobijediti jedino ako igrate kao tim.

Na koje zapreke nailazite u radu i kako se suočavate s njima?

– Vjerojatno ste čuli za nešto što Clayton Christensen naziva 'dilemom inovatora', što znači da uspješne i izvanredne tvrtke mogu učiniti 'sve kako treba', ali i dalje izgubiti vodstvo na tržištu ili čak propasti kad se pojave neočekivani konkurenti koji preuzmu tržište. Kao i mnoge druge tvrtke, suočavamo se s pitanjem kako ostati relevantan u digitalnoj ekonomiji. A odgovor smo, kao i mnogi naši klijenti, pronašli u stalnom preispitivanju i pronalaženju samih sebe – u našim poslovnim modelima, procesu i načinu rada. Kao glavni direktor bio sam odgovoran za SAP-ovu transformaciju u inteligentnu tvrtku. Tijekom tog razdoblja naučio sam da prava poslovna transformacija može biti uspješna jedino ako ste spremni voditi sveobuhvatan proces. Ne transformirate se samo uvođenjem rješenja za inteligentne radne procese ili prebacivanjem IT softvera u oblak i kreiranjem skupina podataka. To je sveobuhvatan proces koji uključuje i reafirmaciju krajnjega korisnika i redefiniranje svih poslovnih procesa. Nijedna tvrtka nema više iskustva od SAP-a u transformiranju poslovanja – zato što to radimo gotovo pedeset godina.