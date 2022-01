Cijene eurosupera 95 veće za 24 lipe po litri, eurodizela za 21 lipu

Cijene eurosupera 95 na benzinskim su postajama u Hrvatskoj od utorka u pravilu viša za 24 lipe po litri u odnosu na prošli tjedan, dok je eurodizel poskupio za 21 lipu po litri, prenosi Hina.

Po podatcima s tražilice, na benzinskim postajama Ine litra eurosupera 95 se prodaje po cijeni od 11,37 kuna (do sada 11,13 kuna), dok je cijena eurosupera 95 class plus 11,53 kune (do sada 11,29 kuna).

Lukoil svoj eurosuper 95 također od danas prodaje za 11,37 kuna po litri, dok je njegova dosadašnja cijena bila 11,13 kuna. Lukoilov eurosuper 95 ecto stoji 11,62 kune po litri (do sada 11,38 kuna).

Crodux, nadalje, osnovni eurosuper prodaje po cijeni 11,41 kunu (bio je 11,17 kuna), dok je za 22 lipe po litri poskupjela 'jača' stotka (eurosuper 100) i nova joj je cijena 11,99 kuna (do sada 11,77 kuna).

Petrol na svojim benzinskim postajama najčešće prodaje Q Max eurosuper 95 također po cijeni od 11,41 kunu po litri, što je također veliki skok s prošlotjednih 11,17 kuna, dok Q Max eurosuper 100 stoji 11,99 kuna (do sada 11,77 kuna).

S obzirom na najnovije poskupljenje spremnik eurosupera 95 od 50 litara od danas je skuplji za 12 kuna, dok za spremnik eurodizela u pravilu treba izdvojiti 10,50 kuna više.

Naime, dizelska su goriva u pravilu od danas skuplja za 21 lipu po litri.

Tako osnovni eurodizel na benzinskim postajama Ine od danas stoji 11,29 kuna, a eurodizel class plus 11,45 kuna. Prošli tjedan i prvi dan ovoga tjedna osnovni je eurodizel koštao 11,08 kuna, a kvalitetniji 11,24 kune po litri.

Lukoil za svoj eurodizel traži 11,31 kunu (bio je 11,10 kuna), a za eurodizel ecto 11,53 kune (bio 11,32).

Croduxov osnovni eurodiesel stoji 11,33 kune (bio je 11,12 kuna), a eurodiesel MaxPower košta 11,53 kune (bio je 11,32 kune).

Petrol također ima istaknutu cijenu osnovnog eurodizela od 11,33 kune (bio je 11,12 kuna), dok je cijena kvalitetnijeg Q Max eurodizela usklađena s većinom konkurenata - 11,53 kune (bio je 11,32 kune).

Inače, po podatcima portala cijenegoriva.info od utorka je cijena autoplina poskupjela za tri lipe.

Najnovije poskupljenje naftnih derivata i na hrvatskom tržištu posljedica je rasta cijena derivata na mediteranskom tržištu odnosno rasta cijena nafte na međunarodnim tržištima.

Naime, cijene sirove nafte na početku ovoga tjedna na međunarodnim su se tržištima zadržale na razini od oko 86 dolara za barel, a nakon što su prošloga tjedna porasle četvrti tjedan zaredom i dosegnule najviše razine u dva i pol mjeseca jer trgovci očekuju rast potražnje, dok je ponuda i dalje ograničena.

Tako su, nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 posto, u prva dva tjedna ove godine cijene nafte skočile više od 10 posto.