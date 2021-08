Od utorka ponovno poskupljuje gorivo, objavio je portal cijenegoriva.info.

Spremnik benzina tako poskupljuje za 10,5 kuna, dizela za 9,5 kuna, a autoplina za 5,5 kuna.

Litra eurosupera 95 na benzinskim će se postajama u prosjeku prodavati od 10,70 kuna do 10,85 kuna, eurosupera 100 od 11,40 do 11,57 kuna, a osnovnog eurodizela od 10,14 do 10,31 kunu.