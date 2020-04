Cijene osnovnih proizvoda lete u nebo! Državni inspektorat na terenu

Od prvog oboljelog u Hrvatskoj od koronavirusa, cijena zaštitnih maski je veća za nevjerojatnih 600 posto! Dezinfekcijska sredstva skuplja su za čak 200 posto. Nije to nitko umislio, niti je to nečija slobodna procjena, do tih je rezultata došao Državni inspektorat u svojim nadzorima! Na žalost, to nije jedino što je poskupilo.

Nije sve to bez vraga, Plivasept je, poručuju iz Plive, u prvih tri mjeseca 2020. isporučen u količinama koje su ček četiri puta veće od istog razdoblja prošle godine. Unatoč tome što se proizvodnja odvija na maksimalnom kapacitetu i tri smjene, što kreira dodatne troškove, ta tvrtka tvrdi da nije podizala cijenu dezinficijensa.

Ako vam se čini da vaša prosječna tjedna obiteljska košarica stoji sada više nego početkom ove godine, ne varate se. Državni su inspektori tako utvrdili da je poskupilo puno toga, za oko 30 posto poskupilo je brašno, dječja hrana, svježe meso, čak i konzerve. Skuplja je čak i sol za oko 14 posto, odgovorili su iz Državnog inspektorata Lideru.

- A ovo su tek preliminarni podaci nadzora - podsjećaju u toj instituciji.

Da će se pomno i vrlo iscrpno pratiti poštuju li trgovci Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Državni inspektorat dokazuje i sa svojih 113 tržišnih inspektora raspoređenih u Područnim uredima Zagreb, Varaždin, Split, Rijeka i Osijek. Oni će, kako je navedeno u odgovoru, posebno pratiti cijene proizvoda iz kategorije: dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, jaja, riblje konzerve, voda za piće, deterdženti za rublje, zaštitne rukavice te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku. Svega onoga što je Vlada dekretom ograničila.

- Dosada je obavljeno ukupno 588 inspekcijska nadzora, 103 inspekcijska nadzora su u tijeku te se utvrđuju činjenice, dok u nadzorima nad 25 gospodarskih subjektata postoji osnovana sumnja da su povećali cijene. Inspektorat je protiv osam gospodarskih subjekata poduzeo upravne i prekršajne mjere - odgovaraju iz te institucije koje je tek nedavno ponovno oformljena i na čelu joj je HDZ-ovac Andrija Mikulić.

Za one koji budu povećavali cijene, a inspektori ih ulove, slijedi novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu, zatim od 10.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za fizičku osobu u iznosu od 5000 do 15.000 kuna.